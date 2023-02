Dal 3 marzo nei cinema americani con RLJE Films, Children Of The Corn di Kurt Wimmer (Equilibrium), un prequel, reboot nonché terzo adattamento del racconto “I figli del grano” di Stephen King, arrivato sul grande schermo per la prima volta nel 1984 nell’adattamento Grano Rosso Sangue di Fritz Kiersch e successivamente riadattato in un remake televisivo del 2009, arrivato in Italia con il titolo Campi insanguinati.

Children of the Corn – Trama e cast

La trama ufficiale: Posseduta da uno spirito in un campo di grano morente, la dodicenne Eden recluta gli altri bambini della sua piccola città per ribellarsi e prendere il controllo. Stanca di dover pagare il prezzo per gli errori dei propri genitori, Eden guida i bambini in una carneficina, uccidendo gli adulti e chiunque si opponga a lei. Con tutti gli adulti imprigionati o morti, l’unica speranza si riduce ad una liceale che non accetterà il piano diventando l’unica speranza di sopravvivenza della città. Basato sul racconto “I figli del grano” di Stephen King, “Children of the Corn” è un nuovo racconto agghiacciante per un’intera nuova generazione.

Il film è interpretato da Elena Kampouris (Prima di domani), Kate Moyer (Our House), Callan Mulvey (300 – L’alba di un impero) e Bruce Spence (Mad Max). Il cast è completato da Stephen Hunter, Erika Heynatz, Anna Samson, Sisi Stringer, Andrew S. Gilbert, Joe Klocek, Orlando Schwerdt, Brian Meegan, Mike Duncan, Trey Daniels.

Children of the Corn – Trailer e video

Trailer ufficiale “Censurato / Green Band” in lingua originale pubblicato il 15 febbraio 2023

Trailer ufficiale “Senza Censura / Red Band” in lingua originale pubblicato il 15 febbraio 2023

Curiosità sul film

“I figli del grano” (Children of the Corn) è un racconto breve di Stephen King, pubblicato per la prima volta nel numero di marzo 1977 di Penthouse, e successivamente raccolto nella raccolta di King del 1978 “A volte ritornano” (Night Shift). La storia parla di una coppia che finisce in una città abbandonata del Nebraska abitata da un culto di bambini assassini che adorano un demone che vive nei campi di grano locali.

Il regista Kurt Wimmer ha diretto i film distopici Equilibrium e Ultraviolet e scritto il thriller Giustizia privata, Salt e i remake Total Recall – Atto di forza e Point Break. Wimmer torna dietro la macchina da presa a 14 anni da “Ultraviolet”, film che il regista abbandonò per differenze creative con gli executive dello studio che contro il suo volere rimontarono completamente il rimontato dallo studio dopo aver visto la versione originale che a quanto pare non gli è piaciuta, ance la protagonista Milla Jovovich ha rinnegato il film, dopo la scelta dei dirigenti dello studio di rimuovere forzosamente oltre 30 minuti di riprese dal montaggio originale.

“Children of the Corn” è stato adattato in 11 lungometraggi e nel cortometraggio Disciples of the Crow (1983) incluso nell’antologia horror The Night of the Scarecrow.

Il film è stato completato nel 2020 e fatto uscire nel 2023.

La trama ufficiale dell’antologia: Nei miei racconti incontrerete esseri notturni di ogni genere: vampiri, amanti dei demoni, una cosa che vive nell’armadio, ogni sorta di altri terrori. Nessuno di essi è reale. L’essere che, sotto il letto, aspetta di afferrarmi la caviglia non è reale. Lo so. E so anche che se sto bene attento a tenere i piedi sotto le coperte, non riuscirà mai ad afferrarmi la caviglia.” L’intento di Stephen King in questi venti racconti è chiaro: parlare di paura, di come si arriva all’orlo della follia… e forse al di là del baratro.

L’antologia “A volte ritornano” di Stephen King è disponibile su Amazon.

Grano Rosso Sangue – Il franchise

Basato sul racconto di Stephen King, il primo film “Grano Rosso Sangue” segue una coppia assediata da bambini misteriosi in una piccola città chiamata Gatlin, nel Nebraska. Il primo sequel “Sacrificio finale” inizia subito dopo gli eventi dell’originale e si concentra su un giornalista e suo figlio che stanno indagando sugli eventi del primo film. A partire dalla terza puntata, “Urban Harvest”, si cominciano a produrre film indipendenti, non necessariamente collegati dal punto di vista narrativo. Il terzo film segue due fratelli di Gatlin costretti in affidamento a Chicago; il fratello minore, sotto l’influenza di Colui che cammina dietro i filari, inizia a coltivare mais in un terreno abbandonato dietro la sua nuova casa di famiglia, seminando il caos. Il quarto film “Inferno a Grand Island” ritorna in una cittadina rurale del Nebraska dove una giovane studentessa di medicina tenta di far luce su una misteriosa malattia che colpisce i bambini della sua città natale; il quinto film “Gli adoratori del male” segue un gruppo di giovani del college che si perdono e incontrano in una fattoria abbandonata una setta di bambini plagiati da “Colui che cammina dietro i filari”. La sesta parte, “Il ritorno di Isaac”, segue una donna, nata dal culto del primo film, che torna a Gatlin per scoprire l’identità della sua madre naturale, mentre la settima puntata “Revelation” si concentra su una donna che si reca in una piccola città fuori Omaha per indagare sulla scomparsa di sua nonna; lì incontra bambini bizzarri nei campi che circondano il condominio di sua nonna. Il remake televisivo del 2009 segue la trama generale del primo film, incentrato su una coppia che incontra i bambini a Gatlin. Il nono film, “Genesis”, segue una coppia che alloggia presso un misterioso predicatore nel deserto della California, che sembra essere a capo di un bizzarro culto. Il capitolo dieci, “Runaway”, segue una giovane donna incinta che sfugge ad un culto omicida di bambini in una piccola città del Midwest, ma dieci anni dopo si ritrova a dover protegger suo figlio dal quello stesso culto.

Grano rosso sangue (Children of the Corn) Uscita: 9 marzo 1984 / Budget: $800.000 / Incasso: $14.568.989

Grano rosso sangue II – Sacrificio finale Uscita: 29 gennaio 1993 / Budget/ $900 000 / Incasso: $6 980 986

Grano rosso sangue 3 – Urban Harvest Uscita: 12 settembre 1995

Inferno a Grand Island (Children of the Corn IV: The Gathering) Uscita: 8 ottobre 1996 / Direct to Video

Gli adoratori del male (Children of the Corn V: Fields of Terror) Uscita: 21 giugno 1998 / Budget: $1 650 000 / Direct to Video

Children of the Corn 666 – Il ritorno di Isaac Uscita: 19 ottobre 1999 / Direct to Video

Children of the Corn: Revelation Uscita: 9 ottobre 2001 / Budget: $2 500 000 / Direct to Video

Campi insanguinati (Children of the Corn) Uscita: 26 settembre 2009 / Budget: $4 500 000 / Film TV

Children of the Corn: Genesis Uscita: 30 agosto 2011 / Direct to Video

Children of the Corn: Runaway Uscita: 13 marzo 2018 / Direct to Video

Children of the Corn Uscita: 23 ottobre 2020 / Direct to Video

Children of the Corn – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori Tim Count (Great White, Little Sparrows, Omicidio in 3 atti) & Jacob Shea (Sparks, Uncharted: Live Action Fan Film, Gridlocked).

Children of the Corn – Foto e poster