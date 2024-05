Chris Hemsworth in trattative con Paramount per il film crossover Transformers/G.I. Joe

Chris Hemsworth (Thor, Furiosa, Tyler Rake) è in trattative con Paramount per recitare nel film crossover Transformers/G.I. Joe.

Al momento il produttore Lorenzo di Bonaventura ha ammesso di non aver alcun tipo di piano riguardo a questo nuovo film:

La verità è che non lo so. So che manterremo la promessa che abbiamo fatto…Non pianifichiamo così a lungo. Reagiamo a ciò a cui sta reagendo il pubblico, quindi pensiamo as un un modo in cui possiamo accontentarli, ma anche ad un modo che renda il risultato appettibile. Ci aspettiamo che ci sarà una sorta di alleanza e che andranno insieme in una sorta di missione. Come ogni altro film di Transformers, gli ingredienti del film sono che umani e robot che si uniscono per fermare il cattivo. Ora anche i Joe faranno parte degli ingredienti. Non entreremo nel mondo di Joe, loro entreranno nel nostro mondo. Quindi, se pensi il tutto in questo modo, penso che sia la cosa più vicina al piano che abbiamo. Ora dobbiamo capire la trama che vogliamo realizzare, ma alcuni personaggi parteciperanno attivamente nel tentativo di fermare il cattivo.

Mark Vahradian, Michael Bay, Tom DeSanto e Don Murphy tanno producendo il crossover “Transformers/G.I. Joe”. Steven Spielberg e Hasbro Entertainment sono i produttori esecutivi.

Una stella per Chris Hemsworth

Chris Hemsworth meglio noto come il Thor dell’MCU ha ricevuto recentemente la sua personale stella sulla Hollywood Walk of Fame. Alla cerimonia ha partecipato Robert Downey Jr., che interpretava Iron Man nei film Marvel, insieme ad altri Avengers: Jeremy Renner (Occhio di falco), Scarlett Johansson (Vedova nera) e Chris Evans (Captain America).

Transformers/G.I. Joe sul grande schermo

Il franchise dei “Transformers! nel bene e nel male ha avuto un suo riscontro, la fase Michael Bay si è conclusa dopo 10 anni e 5 film con Transformers – L’ultimo cavaliere del 2017, realizzando un incasso complessivo di circa 4 miliardi e 379 milioni di dollari a fronte di un budget sommato che ha sfiorato il miliardo (972 milioni). Da allora si è tentato di riavviare il franchise con il prequel/spinoff Bumblee ambientato negli anni ottanta e il prequel Transformers – Il risveglio, ambientato negli anni novanta e con co-protagonisti i Maximal della serie tv Rombi di tuono e cieli di fuoco per i Biocombat. Entrambi i film hanno incassato discretamente, ma hanno segnato entrambi gli incassi più bassi del franchise. Al momento è pronto all’uscita a settembre di quest’anno un nuovo film d’animazione dal titolo Transformers One, una storia di origine che vede in veste di doppiatori Chris Hemsworth come Optimus Prime e Brian Tyree Henry come Megatron.

Per quanto riguarda “G.I. Joe”, il primo film live-ction G.I. Joe – La nascita dei Cobra del 2009 è stato un disastro tale, che neanche un sequel con The Rock, Bruce Willis e Channing Tatum, G.I. Joe – La vendetta, ha potuto salvare il franchise da un ulteriore flop che sembrava aver definitivamente stroncato gli adattamenti cinematografici. Paramount e Hasbro però hanno tentato la fortuna seguendo l’esempio dei “Transformers” con un prequel/spinoff dedicato al ninja Snake Eyes, uscito nel 2021 e con protagonista Henry Golding. Un film spanna sopra i precedenti adattamenti, ma ancora non in grado di sfruttare l’enorme potenzialità di un amatissimo brand che è diventato sinonimo di action figure. Con Snake Eyes: G.I. Joe – Le origini Hasbro e Parmount collezionano un terzo flop d’incassi che stavolta fa perdere allo studio 88 milioni di dollari.