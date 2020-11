Chris Pratt nel remake “Saigon Bodyguards” e Jennifer Love Hewitt nella commedia “Pups Alone”

Chris Pratt (Jurassic World, Guardiani della Galassia) ha firmato come coprotagonista della commedia d’azione Saigon Bodyguards in cui reciterà al fianco di Wu Jing (Kill Zone – Ai confini della giustizia). Il sito Variety riporta che Universal Pictures produrrà il film che è un remake di un omonimo film d’azione vietnamita del 2016 diretto da Ken Ochiai da una sceneggiatura di Michael Thai (trovate il trailer QUI).

“Saigon Bodyguards” si concentra su due amici e guardie del corpo, “uno irreprensibile e l’altro un sempliciotto”, che cercano di trovare un erede aziendale che è stato rapito proprio sotto il loro naso, con la trama che si infittisce con il progredire della ricerca.

La sceneggiatura è stata scritta da Alex Gregory e Peter Huyck (What Men Want, Veep). Chris Pratt è anche produttore del progetto insieme ai registi Joe e Anthony Russo (Avengers: Edgame). Al momento non è stato annunciato un regista.

I prossimi impegni di Pratt lo vedranno riprendere il ruolo di Owen Grady in Jurassic World: Dominion al cinema nel 2022, di Peter Quill / Star-Lord in Guardiani della Galassia Vol. 3 e nell’adattamento live-action del fumetto Cowboy Ninja Viking.

Il sito Deadline riporta che Jennifer Love Hewitt (Ghost Whisperer), Keith David (Armageddon) ed Eric Roberts (Il cavaliere oscuro) si sono uniti al cast del film live-action per famiglie Pups Alone. Love-Hewitt presterà la sua voce a Gidget, uno dei cani del vicinato che si organizzano in un gruppo per salvare il Natale da due ladri maldestri e dal loro capo manipolatore. Keith David ed Eric Roberts interpretano due ruoli live-action, il primo viene descritto come un barista mentre il personaggio di Roberts è un amministratore delegato di nome Bill.

Il cast include anche Isadora Swann (Jenna), Sara Lindsey (Holly), Renee Dorian (Jennifer), Peter Looney (Nonno Peter), Tyler Hollinger (Robert), Christopher Frontiero (Johnson) e Brandon Burrows che oltre ad interpretare l’agente di polizia Duewrong è anche coproduttore, ideatore del soggetto originale e ha scritto la sceneggiatura con Jason Gruich.

Burrows ha commentato le nuove aggiunte al cast:

Non potrei essere più felice che avere Jennifer, Keith ed Eric che si uniscono ai Pups. Porteranno i loro talenti molto speciali e le loro voci uniche nel progetto, e non vedo l’ora di vedere cosa faranno con il materiale.

Il film è diretto da Alex Merkin, i cui crediti includono Altitude: Paura ad alta quota e i film tv No Escape Room e L’inganno del dipinto e prodotto dalla Firebrand di Burrows e la Boundless Pictures di Courtney Lauren Penn. “Pups Alone” è attualmente in fase di riprese e uscirà nel 2021.