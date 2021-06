Christine – La macchina infernale: il reboot sarà diretto dal creatore della serie tv “Hannibal”

Trovato il regista del reboot Christine – La macchina infernale, il sito Deadline riporta che Bryan Fuller, creatore di serie tv come Heroes, Hannibal e America Gods dirigerà un nuovo adattamento del racconto horror di Stephen King.

Film di John Carpenter e romanzo di Stephen King ci raccontano di un’automobile, una Plymouth Fury posseduta, che semina cadaveri e che sembra avere una volontà propria. L’automobile finirà nelle mani del nerd Arnie Cunningham (Keith Gordon), che dopo averla acquistata da un contadino comincerà ad esserne influenzato fino a rendersi conto dell’anima oscura che si cela sotto il cofano rosso fiammante, purtroppo questo accadrà quando sarà ormai tardi e il ragazzo ne avrà perso il controllo. E’ da notare che la macchina utilizzata nel film di Carpenter non è una Plymouth Fury, ma bensì una Plymouth Belvedere poiché le Fury dopo la cessazione della produzione è diventata un modello molto raro. Il film ha incassato 21 milioni di dollari con un budget di 10 milioni di dollari e con il trascorrere degli anni è ora considerato un classico di culto.

Aveva qualcosa di sinistro. Era nata in un’oscura catena di montaggio. Christine. Una diabolica Plymouth Fury del ’58. Aveva preso il controllo del suo giovane padrone, Arnie e il suo precedente proprietario non era più in vita per avvertirlo. Ora punta sull’unica persona che intralcia il suo cammino, Leigh, la ragazza di Arnie. L’altra donna.

Il reboot, che manterrà l’ambientazione anni ottanta, sarà prodotto da Jason Blum per la sua Blumhouse Pictures, insieme a Vincenzo Natali, regista di Cube – Il cubo e Nell’erba alta, altro adattamento di un racconto di King, e Steven Hoban produttore di Beyond Skyline e A Christmas Horror Story.

Il reboot di “Christine” va ad unirsi ad un nuovo adattamento de L’incendiaria attualmente in fase di riprese e diversi adattamenti in varie fasi di sviluppo tra cui La lunga marcia, La bambina che amava Tom Gordon, Mr. Harrigan’s Phone, L’uomo in fuga e The Elevation.