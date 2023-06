Cinderella’s Revenge e Cinderella’s Curse: annunciate nuove versioni horror della fiaba di Cenerentola

Cenerentola, una delle fiabe più amate e popolari di sempre sta per fruire di un paio di nuovi adattamenti live-action, ma stavolta in arrivo ci sono due rivisitazione horror del racconto intitolate: Cinderella’s Revenge e Cinderella’s Curse.

Cinderella’s Revenge accenna ad una qualche vendetta e il sito Deadline riporta che sarà incentrato sulle malvagie sorellastre e la matrigna di Cenerentola, e sul come il loro umiliare e vessare la povera Cenerentola “la spingeranno troppo oltre, portandola a scambiare le sue scarpette di vcristallo per una ricerca di vendetta intrisa di sangue con l’aiuto della sua Fata Madrina”.

Lauren Staerck (Trust) e Natasha Henstridge (Species) reciteranno nel film nei panni di Cenerentola e della sua malvagia matrigna. Le riprese del film sono attualmente in corso in Inghilterra con la regia di Andy Edwards (Zombie Spring Breakers) per la Sobini Films di Mark Amin.

Amin parlando del progetto ha dichiarato: “Cenerentola è la fiaba più famosa del mondo. Siamo stati in grado di sviluppare una grande sceneggiatura horror che è anche una storia di emancipazione femminile con un appeal globale”.

Il film è interpretato anche da Stephanie Lodge, Beatrice Fletcher, Megan Purvis e Darrell Griggs.

Il sito Bloody Disgusting riporta che “Cenerentola’s Curse”, un progetto di ChampDog Films che sarà distribuito nei cinema da ITN Studios a ottobre 2023, è in procinto di iniziare le riprese nel Regno Unito.

Prodotto e diretto da Louisa Warren, il film è scritto da Harry Boxley (Mary Had A Little Lamb). Il cast comprende Kelly Rian Sanson come Cenerentola, Mia Brown e Lauren Budd sono le malvagie sorellastre e Danielle Scott nei panni della matrigna.

Louisa Warren ha raccontato a Bloody Disgusting: “Questa è una interpretazione incredibilmente unica della Cenerentola che tutti amiamo e conosciamo. Ci saranno delle morti davvero orribili per mano sua.

Cenerentola ha già fruito di adattamenti horror ma si tratta di pellicole ispirate ad elementi della fiaba ma ambientate in un contesto moderno. Nel film horror coreano “Cinderella” del 2006, il nome “Cenerentola” è quello di una ragazzina orfana adottata illegalmente da una madre folle, che vuole utilizzarne il volto per riportare alla normalità quello deturpato di ustioni della figlia biologica. Dopo l’operazione chirurgica l’orfana senza volto viene tenuta in cantina.

Nella pellicola indiana “Cinderella” del 2021 scritta e diretta da Vinoo Venketesh c’è un costume di Cenerentola dalle proprietà sovrannaturali al centro della storia, abito acquistato da una sound designer che si ritrova arrestata e sospettata di omicidio.

Una versione mistery di Cenerentola appare anche nel libro “Cinderellla is Dead”, un romanzo young adult del 2020 di Kalynn Bayron. Il romanzo è incentrato su Sophia Grimmins, un’adolescente queer che vive nello stesso mondo di Cenerentola, 200 anni dopo la sua morte. Giovani donne che stanno diventando maggiorenni sono costrette a partecipare a balli per essere scelte come mogli da uomini che non hanno mai conosciuto.