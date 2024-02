City Hunter The Movie: Angel Dust – la colonna sonora del film anime evento al cinema (19-21 febbraio)

Anime Factory, etichetta di proprietà di Plaion Pictures, ha portato nei cinema italiani l’attesissimo film anime City Hunter The Movie: Angel Dust. Diretto da Kenji Kodama e Kazuyoshi Takeuchi, il titolo arriva proprio in oltre 250 sale cinematografiche in un evento speciale di tre giorni, il 19, 20 e 21 febbraio 2024. In alcuni cinema, oltre alla versione doppiata in italiano, il film sarà disponibile anche in lingua originale con sottotitoli in italiano.

Che si tratti di impugnare la sua infallibile Colt Magnum o di esibire il suo fascino nel vano tentativo di conquistare una fanciulla, Saeba Ryo rimane dopo tanti anni uno dei volti più iconici dell’animazione giapponese. Una formula, quella che unisce azione da poliziesco alle gag dal gusto slapstick che ha sancito il successo di questo franchise, nato come manga e divenuto poi una popolare serie anime, di cui questo nuovo film festeggia il 35° anniversario.

Rimanendo fedele alle proprie radici, “City Hunter the Movie: Angel Dust” bilancia perfettamente il divertimento con una narrazione dalla forte componente narrativa. Il pubblico ritroverà infatti l’esilarante chimica fra Ryo e Kaori, da sempre fonte di risate assicurate, ma avrà anche l’occasione di scavare nel passato del protagonista. In questa avventura, infatti, lo sweeper si trova ad affrontare la sua battaglia più grande, in quello che è l’inizio dell’epica conclusione del manga originale. Il film sancirà anche l’esordio animato dell’Unione Teope, organizzazione criminale a capo della quale vi è una vecchia conoscenza dello sweeper, e che finora sullo schermo era stata sostituita da Pegaso Rosso. Le cose, però, stanno per cambiare e le sorprese che il titolo ha in serbo per i fan sono numerose, fra tutte la partecipazione di personaggi indimenticabili del mondo anime quali le protagoniste di Occhi di gatto e Lupin III.

I fan della serie originale potranno fare un tuffo nei ricordi anche grazie al cast di doppiatori, che vede il ritorno di Guido Cavalleri e Jasmine Laurenti, voci storiche di Saeba Ryo e Makimura Kaori. A dirigerli è stato Mosé Singh, che assieme al resto del cast ha lavorato per assicurare agli spettatori un capitolo che fosse quanto più fedele all’opera del maestro Tsukasa Hojo. Tratto dall’iconico manga firmato da Hojo, fenomeno mondiale che ha venduto oltre 50 milioni di copie solo in Giappone, “City Hunter The Movie: Angel Dust” è un appuntamento imperdibile per i fan di Ryo e Kaori, ma è anche un’avventura perfetta per chiunque ami gli anime ricchi di divertimento e adrenalina.

City Hunter The Movie Angel Dust – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono composte e orchestrate e condotte da Taku Iwasaki (anche pianoforte, chitarra e sintetizzatore).

(anche pianoforte, chitarra e sintetizzatore). Iwasaki è un compositore, arrangiatore e interprete di formazione classica per Anime & Videogiochi. Famoso per aver musicato Kenshin Samurai Vagabondo: Memorie del passato, Sfondamento dei cieli Gurren Lagann, Le bizzarre avventure di JoJo, City Hunter: Private Eyes, Paradox Live the Animation.

Iwasaki è un compositore che fonde elementi dell’impressionismo musicale, della musica da film dell’età dell’oro e dell’opera italiana con il folk e il cinema giapponese e stili musicali elettronici contemporanei, ispirati da Hans Zimmer. Collabora spesso con l’artista hiphop Lotus Juice, il cantante Caoli Cano e la soprano Yuri Kasahara per i suoi lavori anime. Nel 2006 ha registrato musica con l’Orchestra Nazionale Filarmonica di Varsavia della Polonia per Origine – Spirit of the past.

La colonna sonora include due brani dei Tm Network: “Whatever Comes” e “Get Wild”.

01 Cat’s eye 2023 version 1:50

02 Hentai & Sisters 1:57

03 Mask Man? 0:58

04 Dois suspeitos. 1:14

05 Mokkori 1:12

06 TinTin 1:23

07 Yawn 0:56

08 Stronghold 0:17

09 GOIE 1:11

10 Angie 0:45

11 ADM 2:33

12 The Murder 0:50

13 pancake & parfait 1:40

14 Mokkori reprize 1:07

15 Meat and potato stew 1:22

16 next to 0:46

17 Ambush 1:47

18 Dissension 1:45

19 Be beaten 0:56

20 Twisted 1:34

21 Os dois pobres. 1:41

22 Unrest 1:12

23 Anonimo 1:52

24 930Red 0:46

25 Roof top 0:50

26 Samba de Espada 1:18

27 Capture Me 1:46

28 Free-for-all fight 1:52

29 Bazooka 0:49

30 Two bullets 1:44

31 lingering affection 1:12

32 Stay alive 2:44

33 Duel 2:13

34 Substitute fight I 2:25

35 Substitute fight II 2:48

36 Angel’s Tears 1:49

37 Graveyard 1:37

38 Die hard 0:40

Disc length 55:21

La colonna sonora di “City Hunter The Movie: Angel Dust” è disponibile su Amazon.