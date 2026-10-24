Le prime reazioni al clayface film di James Watkins sono arrivate questa settimana e il quadro che emerge è quello di un progetto che divide, nel senso più produttivo del termine: chi lo ha visto parla di un’opera body horror genuinamente disturbante, chi solleva riserve lo fa comunque riconoscendone l’ambizione. DC Studios si trova dunque davanti a un film che non lascia indifferenti, il che, nel panorama attuale dei cinecomic, non è affatto scontato.

Matt Hagen, da stella di Hollywood a mostro di argilla

Il punto di partenza narrativo è quello del personaggio canonico: Matt Hagen, stella nascente di Hollywood, scivola verso la mostruosità attraverso l’ambizione scientifica. È un arco da tragedy classica — l’uomo che vuole trasformarsi e finisce per perdere se stesso — che Watkins e il co-sceneggiatore Mike Flanagan declinano nel registro del body horror, un genere che richiede coraggio produttivo e una certa disponibilità a disturbare lo spettatore sul piano viscerale.

Flanagan, noto al grande pubblico come creatore di The Haunting of Hill House, porta con sé una sensibilità consolidata per il terrore psicologico e per la metamorfosi come metafora. La sua presenza in fase di scrittura è probabilmente la ragione per cui il film sembra funzionare, almeno secondo le prime voci, come qualcosa di più di un semplice villain origin story: c’è una struttura emotiva sotto la superficie di argilla.

James Watkins e la scelta del genere

La scelta di affidare il progetto a James Watkins non è casuale. Il regista britannico ha già dimostrato con Speak No Evil di saper costruire tensione in spazi ristretti e di non temere l’escalation verso il perturbante. Applicare quella grammatica visiva a un personaggio DC è un esperimento che DC Studios ha chiaramente voluto spingere fino in fondo, senza ammorbidire i toni per intercettare il pubblico più giovane.

Il risultato, stando alle reazioni circolate in questi giorni, è un film di 108 minuti che punta su effetti pratici e protesi — una scelta deliberata contro la dipendenza dagli effetti digitali — e che include, secondo chi lo ha già visto, scene di brutale intensità. La formula «freakishly awesome» e «loaded with brutal scenes» che circola tra le prime impressioni positive dice molto sulla direzione presa: non un fumetto in carne e ossa, ma un film di genere che usa il personaggio DC come punto di partenza per qualcosa di più scomodo.

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Tom Rhys Harries e Naomi Ackie: il peso del cast

Portare in scena Clayface — avversario storico di Batman e personaggio che per definizione esiste nella trasformazione fisica — richiede un interprete capace di recitare attraverso strati di trucco e protesi senza perdere la dimensione umana del personaggio. Tom Rhys Harries, scelto per il ruolo di Matt Hagen, è un nome che il pubblico mainstream sta ancora imparando a riconoscere, ma la sua presenza in un progetto di questa portata è già un segnale del tipo di casting non convenzionale che DC Studios sta perseguendo.

Al suo fianco c’è Naomi Ackie, attrice britannica che negli ultimi anni ha costruito una carriera su scelte coerenti e personaggi complessi. Il suo ruolo specifico nel film non è ancora stato dettagliato nelle fonti disponibili, ma la sua presenza rafforza la sensazione che il progetto punti sulla qualità recitativa più che sul riconoscimento immediato del nome.

Perché le reazioni sono divise — e perché ha senso

Le reazioni contrastanti emerse dopo le prime proiezioni non sorprendono, e in un certo senso confermano che il film ha una sua identità precisa. Un body horror ambientato nell’universo DC è per definizione un oggetto ibrido che non accontenta tutti: chi si aspetta la struttura narrativa del cinecomic troverà probabilmente il film troppo cupo e privo di quella leggerezza che ha caratterizzato una parte della produzione Marvel e DC degli ultimi anni. Chi invece cerca un film di genere rigoroso potrebbe trovare il contesto fumettistico un ostacolo alla sospensione dell’incredulità.

Il punto è che Watkins e Flanagan sembrano aver scelto deliberatamente di non mediare tra le due aspettative. Stare nel mezzo, in questo caso, avrebbe significato tradire entrambe le vocazioni del progetto. La divisione critica, in questo senso, è quasi una garanzia di coerenza autoriale: i film che non dividono quasi mai rischiano davvero qualcosa.

Quello che resta da vedere — letteralmente, per la maggior parte del pubblico — è se la tenuta del film regge per tutta la sua durata di 108 minuti e se la scrittura di Flanagan riesce a dare profondità sufficiente all’arco di Hagen da giustificare l’approccio horror rispetto a una più convenzionale storia di origine. Le risposte arriveranno con l’uscita nelle sale, che DC Studios non ha ancora comunicato ufficialmente per il mercato italiano. Per chi segue il progetto da mesi, le prime reazioni pubblicate da Variety restano il riferimento più affidabile disponibile al momento.

Il clayface film è già, prima ancora di uscire nelle sale, un caso critico interessante: non perché sia universalmente amato o universalmente bocciato, ma perché obbliga a fare i conti con cosa si chiede a un film di supereroi quando decide di essere, prima di tutto, un film di paura.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.