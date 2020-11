Clear Lake: Colin Hanks, Diane Guerrero e Nelly nel biopic su Buddy Holly

Nuovi casting sul biopic Clear Lake incentrato sul cantante Buddy Holly interpretato da Ruairi O’Connor. Il sito Variety riporta che Colin Hanks (Fargo), Diane Guerrero (Doom Patrol) e l’artista hip hop Nelly (Reach Me – La strada per il successo) saranno protagonisti del film che vede Bruce Beresford (A spasso con Daisy) designato alla regia.

Il film scritto da Patrick Shanahan (The Fox Hunter) racconta la storia di come “Holly e altri famosi musicisti della fine degli anni ’50 hanno dato vita al rock ‘n’ roll cambiando la storia e il percorso dei diritti civili in America. il 22enne Holly morì tragicamente in un incidente aereo fuori Clear Lake, Iowa, il 3 febbraio 1959, insieme a Ritchie Valens, J.P. ‘The Big Bopper’ Richardson e al pilota Roger Peterson”.

Hanks vestirà i panni di Norman Petty, il manager e produttore di Holly. Guerrero interpreterà la moglie di Holly, Maria Elena Holly. Il cantante hip hop Nelly vestirà invece i panni del leggendario Chuck Berry che insieme a Buddy Holly fu uno dei primi musicisti ad essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nel 1986, anno della sua istituzione. Il lavoro di Holly ha ispirato e influenzato molti musicisti contemporanei e successivi, come i Beatles, Elvis Costello, Rolling Stones, Bob Dylan, Bruce Springsteen ed Eric Clapton.

Il team di produzione di “Clear Lake” include David Hirshland e Kathy Rivkin Daum per BMG, società che gestisce la proprietà di Buddy Holly e controlla i diritti di pubblicazione degli Stati Uniti sul suo catalogo. Maria Elena Holly, Stephen Easley (consigliere generale della signora Holly e della Buddy Holly Educational Foundation) e Peter Bradley, Jr., della Buddy Holly Educational Foundation sono coinvolti come produttori associati.

La storia della vita di Holly ha ispirato un controverso film biografico di Hollywood, The Buddy Holly Story del 1978, con protagonista Gary Busey che per il ruolo ha ricevuto una nomination all’Oscar per il miglior attore. Nel 1985 per riportare in un contesto di verità la vita del cantante, Paul McCartney produsse e narrò il documentario The Real Buddy Holly Story. Inoltre nel 1987 il musicista Marshall Crenshaw ha interpretato Buddy Holly nel film La Bamba, che lo ritrae mentre si esibisce alla Surf Ballroom e s’imbarca sull’aereo fatale con Ritchie Valens e Big Bopper.