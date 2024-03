Stasera in tv: “Clifford – Il Grande Cane Rosso” su Italia 1

Clifford – Il Grande Cane Rosso, su Italia 1 l’adattamento cinematografico, realizzato in un mix di live-action e CGI, basato sia sulla serie animata che sulla serie originale di libri per bambini di Norman Bridwell.

Darby Camp: Emily Elizabeth Howard

Jack Whitehall: Casey Howard

Tony Hale: Zac Tieran

Izaac Wang: Owen Yu

John Cleese: Mr. Bridwell

Russell Wong: Mr. Yu

Paul Rodriguez: Alonso

Russell Peters: Malik

Sienna Guillory: Maggie Howard

Kenan Thompson: Veterinario

Rosie Perez: Lucille

Jessica Keenan Wynn: Colette

Siobhan Fallon Hogan: Petra

Doppiatori originali

David Alan Grier: Clifford

Doppiatori italiani

Ilaria Pellicone: Emily Elizabeth Howard

Flavio Aquilone: Casey Howard

Franco Mannella: Zac Tieran

Valeriano Corini: Owen Yu

Carlo Valli: Mr. Bridwell

Pasquale Anselmo: Alonso

Sandro Acerbo: Malik

Chiara Colizzi: Maggie Howard

Nanni Baldini: Veterinario

Francesca Fiorentini: Lucille

Isabella Benassi: Colette

“Clifford – Il Grande Cane Rosso” è basato sia sull’omonima serie animata che sulla serie originale di libri per bambini di Norman Bridwell. Prima del successo Bridwell mise insieme un portfolio e tentò di ottenere un lavoro come illustratore di libri per bambini, ma fu rifiutato da circa quindici case editrici. Mentre era alla Harper & Row, un editore gli suggerì disinvoltamente di trasformare uno dei suoi disegni in una storia. Il disegno ritraeva una giovane ragazza e un segugio delle dimensioni di un cavallo, e la storia divenne “Clifford – Il Grande Cane Rosso”. Quel primo libro ha generato oltre 40 bestseller di Clifford, tre serie televisive animate, merchandise a profusione e un musical live-action. Gli altri libri di successo di Bridwell includono The Witch Next Door e A Tiny Family. Ci sono oltre 126 milioni di copie dei suoi libri stampati in 13 lingue.

Clifford debutta negli anni ’50 come protagonista di una serie a fumetti (1950-1955) e di una prima serie televisiva animata (1955-1961). Tra la fine degli anni 80 e primi anni 90 la serie animata approda nell’home video con la serie animata Clifford’s Fun With… dai produttori dei corti animati dei Peanuts. “Clifford’s Fun with…” è una serie di videocassette con una sigla composta da Phillip Namanworth e Benjamin Goldstein. Il musicista Brent Titcomb presta la voce a Clifford e l’attrice Alyson Court doppia Emily Elizabeth.

Scholastic Media ha prodotto un adattamento animato di 65 episodi in onda su PBS Kids da settembre 2000 a febbraio 2003. Nella serie Clifford è doppiato dall’attore John Ritter della serie tv Tre cuori in affitto e i film della serie Piccola peste, mentre Emily Elizabeth ha la voce di Gray DeLisle. In quel periodo viene prodotta anche una serie prequel di 39 episodi (Clifford’s Puppy Days) che si è svolge durante l’infanzia di Clifford in onda dal settembre 2003 al febbraio 2006, con Lara Jill Miller come voce del giovane Clifford. Durante quel periodo è stato prodotto anche un lungometraggio cinematografico (Clifford’s Really Big Movie) che è servito come finale della serie tv. Dopo l’uscita del film a febbraio 2004 e a seguito della morte di John ritter avvenuta un anno prima non ci sono stati altri episodi della serie tv fino a dicembre del 2019, quando Amazon Prime Video e PBS Kids ripropongono la serie tv con le nuove voci di Adam Sanders e Hannah Levinson, rispettivamente nei panni di Clifford ed Emily Elizabeth.

Le musiche originali di “Clifford – Il Grande Cane Rosso” sono del compositore John Debney (Hocus Pocus, Inspector Gadget, Paulie – Il pappagallo che parlava troppo, Spy Kids, Elf).

Il primo trailer è accompagnato dalla hit "Dynamite" della boy band sudcoreana dei BTS (Bangtan Boys).

. La colonna sonora include i brani: Sunshine di OneRepublic / Boogie Feet di Kesha featuring Eagles of Death Metal / Brand New Day di JVKE / Black Eyes di Yevhen Hrebinka / Room For You di Madison Beer / Shake Your Coconuts di Junior Senior.

1. Clifford the Big Red Dog Main Title 2:06

2. Clifford Travels the World 0:55

3. Meeting the Neighbors 0:39

4. Bridwell 0:46

5. Bridwell Tent 2:40

6. Emily Meets Clifford 1:42

7. Can Drop / Emily Goes Home 1:10

8. Clifford in Her Backpack / Naming 2:41

9. Sad Emily / Bridwell Outside 1:28

10. Emily Wakes up to Giant Clifford 0:44

11. Clifford Wants to Play 0:55

12. Phone Call 1 0:59

13. The Super 2:05

14. Walking Clifford to Casey’s Truck 1:10

15. Owen Meets Clifford 1:01

16. Lyfegrow Laboratory 2:53

17. Vet Visit 2:04

18. Lyfegrow Discovers Clifford on Social Media 1:00

19. Casey & Owen Sneak at School 0:49

20. Clifford Saves Mr. Jarvis 1:35

21. Standing up to Bully at School (Ketchup) 1:28

22. Lyfegrow Shows Up 1:54

23. Casey and Emily Talk on Stoop 0:49

24. Phone Call 2 2:08

25. Flying Cockroaches! / Burgers 0:37

26. Emily and Casey Talk on Couch 2:04

27. Bridwell Is Dead 1:20

28. Saying Goodbye to Clifford on the Docks 3:08

29. Casey and Emily Talk at the Truck 1:14

30. We’re Not Taking the Truck 0:56

31. Sleeping Clifford on Table / Wakes Up 1:03

32. Bridwell Not Dead / Lyfegrow Has Clifford 2:24

33. Breaking into Lyfegrow Pt. 2 1:41

34. Emily Rides Clifford / Casey on TV 2:20

35. Cement Mixer / Arriving in Park 2:42

36. Emily’s Speech 2:03

37. Lyfegrow Owner Says Bravo 1:10

38. Dog Belongs to Emily 2:16