Clint Eastwood dirigerà il dramma a sfondo legale”Juror #2″, potrebbe essere il suo ultimo film

Clint Eastwood a 92 anni suonati si prepara a dirigere un nuovo film dal titolo Juror #2 che viene annunciato come il suo ultimo film prima del pensionamento. Pare che la storia del suo nuovo film segua “il giurato in un processo per omicidio che si rende conto di aver causato la morte della vittima e deve affrontare il dilemma se manipolare la giuria per salvarsi, o rivelare la verità coinvolgendo se stesso”.

Anche se “Juror #2” viene annunciato ultimo film di Eastwood secondo fonti vicine al regista “c’è ancora una piccola possibilità che Eastwood decida di affrontare un altro film dopo Juror #2”. Eastwood sta per concludere una carriera cinematografica che l’ha visto interprete di 72 film e regista di 39. Eastwood durante la sua transizione da attore troppo spesso sottovalutato ad acclamato regista ha collezionato cinque Premi Oscar, due per il western Gli spietati (miglior film e miglior regia), due per lo struggente dramma sportivo Million Dollar Baby (miglior film e miglior regia) e uno alla memoria Irving G. Thalberg insignito ai “produttori creativi, i cui lavori riflettono delle continue produzioni cinematografiche di alto livello”. Eastwood si è spesso cimentato con film biografici e storie vere, da Bird del 1988 che raccontava la vita del sassofonista jazz Charlie “Bird” Parker ai più recenti J. Edgar con Leonardo DiCaprio, incentrato sulla figura del famigerato ex capo dell’FBI J. Edgar Hoover, Jersey Boys con Christopher Walken, basato sulla vera storia del gruppo blues The Four Seasons, American Sniper con Bradley Cooper, incentrato sull’autobiografia del militare e cecchino Chris Kyle, Sully con Tom Hanks, basato sull’autobiografia del pilota di aerei Chesley Sullenberger, Il corriere – The Mule interpretato dallo stesso Eastwood e basato sugli ultimi anni di vita di Leo Sharp, corriere per il cartello di Sinaloa e Richard Jewell con Sam Rockwell, incentrato sulla vera storia dell’omonima guardia di sicurezza che sventò l’attentato alle olimpiadi di Atalnta del 1996 per poi essere egli stesso accusato di essere l’attentatore dinamitardo.

“Juror #2” è ancora in fase di sviluppo, ma una fonte dice che Eastwood sta valutando una giovane star di Hollywood per il ruolo principale: “Questa giovane star sembra anche recitare come protagonista in un grande film che uscirà nei prossimi mesi, per quanto ne sappiamo.”

Juror # 2 sarà il 40° film di Eastwood e arriva dopo Cry Macho, un moderno western uscito nel 2021, basato sul romanzo di Richard N. Nash del 1975 con Eastwood nei panni di una ex star del rodeo assunta per riunire un ragazzo (Eduardo Minett) in Messico con suo padre (Dwight Yoakam) negli Stati Uniti. “Cry Macho” è stato distribuito nelle sale negli Stati Uniti il 17 settembre 2021 dalla Warner Bros. Pictures con un’uscita simultanea sul servizio di streaming HBO Max per 31 giorni. Cry Macho non è andato bene al botteghino, incassando 16 milioni di dollari contro un budget di 33 milioni.

Fonte: Discussing Film