Coincidenze d’Amore: la colonna sonora del film con Meg Ryan e David Duchovny (Al cinema)

Dopo l’anteprima internazionale al Bif&st – Bari Film Festival, dall’11 aprile 2024 nei cinema italiani con Universal Pictures Coincidenze d’Amore (What Happens Later), seconda regia per l’attrice Meg Ryan che è anche protagonista al fianco di David Duchovny. Bloccati in un aeroporto regionale a causa di una nevicata, due fidanzati ai tempi dell’università ripercorrono la loro tumultuosa storia d’amore e le ragioni che hanno portato alla rottura.

Bill (David Ouchovny) e Willa (Meg Ryan) hanno avuto in passato una relazione sentimentale e ora si ritrovano bloccali per una notte in un piccolo aeroporto a causa di una tempesta di neve. Con un ritardo non quantificato, Willa, dotata di una spiccata emotività, e Bill, sostanzialmente un catastrofista, tornano a vivere attrazione e fastidio l’uno per l’altro esattamente come decenni prima. Fra la ricostruzione del loro passato in comune e il giudizio sulle proprie vite confrontate con i sogni condivisi di un tempo,inizia a insinuarsi il dubbio che l’incontro possa non essere una semplice coincidenza, ma qualcosa più simile a un incantesimo.

Meg Ryan dirige “Coincidenze d’amore” da una sua sceneggiatura scritta con Steven Dietz e Kirk Lynn, basata sulla pièce teatrale ‘Shooting Star’ di Steven Dietz.

Seconda regia per Meg Ryan dopo Ithaca – L’attesa di un ritorno (2015), dramma basato sul romanzo “The Human Comedy” di William Saroyan.

“Coincidenze d’amore” segna il ritorno di Meg Ryan alla recitazione cinematografica dopo una pausa di otto anni.

Questo film è stato girato nell’Arkansas nord-occidentale, tra cui Bentonville (sede del quartier generale di Walmart) e l’aeroporto nazionale dell’Arkansas nord-occidentale.

Il film è dedicato a Nora Ephron, regista, produttrice e sceneggiatrice scomparsa il 26 giugno 2012.

Il personaggio di David Duchovny è William “Bill” Davis. L’attore che ha interpretato “L’uomo che fuma” in X-Files (1993) è William B. Davis.

Il film è simile alla pellicola francese Jet Lag (2002), diretta da Danièle Thompson e interpretata da Juliette Binoche e Jean Reno, che rpesenta una trama che vede due sconosciuti bloccati all’aeroporto dopo una coincidenza persa.

Coincidenze d’amore – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore e cantautore David Boman con sede a Los Angeles. Boman oltre a musicare “Coincidenze d’Amore” ha realizzato la colonna sonora di altri dur lungometraggi, Wyrm (2019), che ha vinto il premio speciale della giuria Next Wave al Fantastic Fest e il premio del pubblico al Florida Film Festival, Sognando Marte (2022), presentato in anteprima su HBO Max nel marzo del 2022. Ha inoltre realizzato la colonna sonora di cortometraggi pluripremiati tra cui Please Hold, che è stato nominato per un Academy Award nel 2022 e ha ricevuto il Gran Premio della Giuria sia al Florida che al Nashville Film Festival, e Wyrm (2017), presentato in anteprima al Sundance nel 2018. Altri lavori includono musica per il videogioco Far Cry 5 di Ubisoft, nonché canzoni a tema e colonne sonore aggiuntive per molti programmi TV e podcast popolari.

con sede a Los Angeles. Boman oltre a musicare “Coincidenze d’Amore” ha realizzato la colonna sonora di altri dur lungometraggi, Wyrm (2019), che ha vinto il premio speciale della giuria Next Wave al Fantastic Fest e il premio del pubblico al Florida Film Festival, Sognando Marte (2022), presentato in anteprima su HBO Max nel marzo del 2022. Ha inoltre realizzato la colonna sonora di cortometraggi pluripremiati tra cui Please Hold, che è stato nominato per un Academy Award nel 2022 e ha ricevuto il Gran Premio della Giuria sia al Florida che al Nashville Film Festival, e Wyrm (2017), presentato in anteprima al Sundance nel 2018. Altri lavori includono musica per il videogioco Far Cry 5 di Ubisoft, nonché canzoni a tema e colonne sonore aggiuntive per molti programmi TV e podcast popolari. L’album della colonna sonora oltre alla parte strumentale di David Boman, include anche brani di The Streamline Modernes , The Brentwood Hellows , Luscious Bandit , Sage e The Four Words .

, , , e . La colonna sonora del film include ulteriori brani: You Get What You Give di Errrms / Semi-Charmed Life di Beige Flags / Kiss Me di Peter Ian Jones / Pure di The Lightning Seeds / Crawling Back to You di Tom Petty.

1. Two Snowflakes (1:08)

2. Welcome Travelers (1:30)

3. The One and Only (1:38)

4. Trip or Journey? (1:25)

5. Worried We’re Lost (1:01)

6. Why We Broke Up (1:13)

7. So Many Questions (1:16)

8. Write It In Your Shoe (1:27)

9. Unsustainable (1:56)

10. Your Smile on Another Face (2:48)

11. Time Will Tell… (1:01)

12. The Universe Doesn’t Text (3:15)

13. Bring That Back (2:32)

14. All Cleansed Up (1:18)

15. We Are Ridiculous (0:57)

16. Not a Trip, a Journey (3:27)

17. Got Your Power Back (3:07)

18. Bye For Now (2:14)

19. You Learn – The Streamline Modernes (2:53)

20. My Favorite Mistake – Sage (3:38)

21. We Will Not Be Lovers – The Brentwood Hellows (5:47)

22. Damn I Wish I Was Your Lover – Luscious Bandit (4:09)

23. Learning to Fly – The Four Words (3:36)