Cast e personaggi

Jirí Mádl: Vili Feld

Clémence Thioly: Colette

Juraj Adamík:

Radek Balcárek: Dústojník

Jirí Bartoska: Vili anziano (voce)

Eric Bouwer: Weissacker

Jan Cina: Jeremiás

Michal Dlouhý Michal Dlouhý

Jeremi Durand: François Platard (voce)

Helena Dvoráková: Kordula

Robert Holik: Mourning Brother

Juraj Hrcka: Uradnik

Andrej Hryc: Fritz

Jakub Lorencovic: Sowa

Zuzana Mauréry: Broderova

Elena Podzámska: Infermiera

Ondrej Vetchý: Elli

La trama

La storia del candidato al Premio Pulitzer Lustig parla del potere dell’amore in circostanze di vita estreme. “Colette – Un amore più forte di tutto” è una storia di giovani innamorati e della loro vigorosa determinazione a fuggire da una condizione di vita senza speranza e del loro coraggio di affrontare la morte. Il romanzo di Lustig “Colette, una ragazza di Anversa” su cui si basa il film, attinge all’esperienza personale dell’autore nel campo di concentramento nazista e al suo ricordo di diversi tentativi di fuga dall’inferno di Auschwitz.

Curiosità

“Colette – Un amore più forte di tutto” è una co-produzione ceca-slovacca-olandese noto anche con il titolo Prisoners of Auschwitz. la sceneggiatura è basata sul racconto “Colette, una ragazza di Anversa” di Arnošt Lustig (1926 – 2011) scrittore candidato al Pulitzer e accademico ceco ebreo internato a Theresienstadt nel 1942, poi a Auschwitz e a Buchenwald. Riuscì a scampare alla morte scappando nel 1945 dal treno che lo stava trasportando a Dachau, approfittando di un bombardamento ai binari da parte degli “Alleati”; fuggito, ritornò subito in Patria per unirsi alla resistenza contro i Nazisti. “Colette – Un amore più forte di tutto” è diretto dal regista dal regista ceco Milan Cieslar (Love Is Love, The Rain Fairy, Shadows of the Deceased, Dirty Soul).

Il film è stato scritto dal regista Milan Cieslar con Geraldine Blecker (Lock and Seal).

I crediti dell’attore ceco Jirí Mádl che nel film interpreta Vili Feld includono i drammi storici The Confidant (2012) e Interlude in Prague (2017) e la commedia Celebrity S.R.O. (2015).

I crediti dell’attrice francese Clémence Thioly che nel film interpreta Colette includono ruoli nel film Un amore sopra le righe e nelle serie tv Alice Nevers – Professione giudice, Joséphine, ange gardien, Sulle tracce del crimine e Chiami il mio agente!.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

La colonna sonora

Le musiche originali di “Colette – Un amore più forte di tutto” sono del compositore islandese Atli Örvarsson (L’ultimo dei Templari, Babylon A.D., Prospettive di un delitto, Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe, Shadowhunters – Città di ossa).

TRACK LISTINGS:

1. Colette

2. The Diamond

3. Workshop of EviL

4. Merci Mon Amour

5. Crematorium

6. Beautiful Brown Eyes

7. Free As a Bird

8. Praying for Willie

9. Triangle of Love and Hate

10. Planning the Escape

11. Kanada

12. Change of Heart

13. Cossacks to the Rescue

14. The Escape

15. Outside the Church

16. Colette: End Titles

[Per guardare il video clicca sull’immagine in alto]