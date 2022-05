Come funziona il noleggio di film su Prime Video

Da qualche anno a questa parte siamo sempre più abituati a usare i servizi di streaming per gustarci film e serie TV: paghiamo un abbonamento e abbiamo accesso a migliaia di contenuti da gustare coi nostri tempi, senza pubblicità e con la possibilità di interrompere e riprendere quando vogliamo. Che si tratti di Netflix, Disney+, Prime Video o Now TV poco importa, il funzionamento è lo stesso. I vantaggi sono gli stessi, così come gli svantaggi: non possiamo gustarci, salvo rare eccezioni, i film usciti al cinema poche settimane prima. L’alternativa economica, però, c’è: il noleggio dei film in streaming, come si faceva una volta con videocassette, DVD e Blu-Ray. Vediamo insieme come funziona il noleggio di un film su Prime Video di Amazon.

Quali film sono disponibili a noleggio su Prime Video

È vero, abbiamo a disposizione 24 ore su 24 migliaia di film da vedere a costo zero, ma se vogliamo vedere un film recente, uscito in sala da poche settimane, le speranze di trovarlo in streaming incluso nell’abbonamento sono pressoché nulle. Ed è qui che entra in gioco il noleggio o l’acquisto dei titoli in digitale.

Prime Video di Amazon ci dà già la possibilità di vedere in anteprima titoli di rilievo, freschi di uscita, con una spesa che parte da 3,99 euro. Qualche esempio tra i più importanti.

Morbius

Il biochimico Michael Morbius sta cercando di curarsi da una rara malattia del sangue. Tuttavia, durante i suoi esperimenti, si infetta inavvertitamente con una forma di vampirismo.

Spider-Man No Way Home

L’identità dell’Uomo Ragno viene rivelata a tutti, e non riesce più a separare la sua vita normale dalla vita da supereroe, e quando chiede aiuto al Dottor Strange, lo costringe a scoprire cosa significa veramente essere l’Uomo Ragno.

Uncharted

Nathan Drake e il suo compagno di avventure Sully si lanciano in una pericolosa ricerca per trovare il più grande tesoro perduto, mentre seguono anche gli indizi che potrebbero portare al fratello di Nathan, scomparso da tempo.

Marry Me – Sposami

Una stella del pop scopre che il suo fidanzato la tradisce poco prima del suo grande matrimonio, così decide di sposare un completo estraneo al pubblico, ignaro che questo potrebbe unire le loro vite per sempre.

Assassinio sul Nilo

Mentre è in vacanza sul Nilo, il geniale detective di fama mondiale Hercule Poirot si ritrova a dover indagare sull’omicidio di una giovane ereditiera.

Licorice Pizza

La storia di Alana Kane e Gary Valentine, che crescono e si innamorano nella San Fernando Valley del 1973, in California. Il film segue i loro primi passi esitanti sulla via dell’amore.

Cyrano

La storia della vita di Cyrano de Bergerac, romanziere e drammaturgo francese del XVII secolo. L’uomo era convinto che il suo aspetto non lo avrebbe aiutato a conquistare la bella Roxanne, innamorata di qualcun altro.

Matrix Resurrections

Afflitto da strani ricordi, la vita di Neo prende una svolta inaspettata quando si ritrova all’interno di Matrix, ma non ne è consapevole. Questo cambia quando un uomo entra nel mondo di Neo per fargli capire che la realtà in cui vive non è reale.

Diabolik

Dal famoso fumetto di Angela Giussani, le avventurose vicende di Diabolik, un ladro spietato che si scaglia contro banche, famiglie benestanti e persone che si sono arricchite in modo illecito, derubandole senza pietà.

West Side Story

Due adolescenti di diverse origini etniche si innamorano nella New York degli anni 50. Una rivisitazione del leggendario musical West Side Story sullo scontro tra due bande di strada di New York.

7 Donne e un Mistero

In un’antica casa nobiliare in campagna vive una famiglia borghese costituita da sette donne, compresa la domestica. Un giorno il padrone di casa, Marcello, viene ritrovato morto, pugnalato alla schiena.

Me contro Te – Il film: Persi nel tempo

Ancora una volta il Signor S e la fedele Perfidia cercano di insidiare Luì e Sofi, che finiscono catapultati in luoghi ed epoche lontane, dove incontrano dei nuovi amici e una nuova, agguerritissima rivale.

Scream (2022)

Venticinque anni dopo una serie di brutali omicidi che hanno sconvolto la tranquilla cittadina di Woodsboro, in California, un nuovo killer indossa la maschera di Ghostface e inizia a prendere di mira un gruppo di adolescenti.

La fiera delle illusioni – Nightmare Alley

Un giostraio ambizioso con un talento per manipolare le persone con poche parole ben scelte inizia una relazione con una psichiatra che si rivela essere ancora più pericolosa di lui.

Come funziona il noleggio di film su Prime Video

Noleggiare un film su Prime Video è facile ed economico. Dopo aver scelto il film che volete vedere potete selezionare l’opzione Noleggia. A quel punto avrete a disposizione 30 giorni di tempo per guardare il film che avete scelto e 48 ore per completare la visione una volta che avete iniziato a guardarlo.

A seconda del dispositivo su cui volete guardare il film, dal computer alla smart TV passando per iPhone o iPad, potete scegliere di noleggiare il film in qualità standard o in alta definizione HD, allo stesso prezzo o spendendo un po’ di meno a seconda dei film.

Una volta completata la visione, da soli o in famiglia, non dovrete preoccupavi più di nulla. Il film sparirà dalla vostra disponibilità e, se vorrete riguardarlo, dovrete effettuare un nuovo noleggio. Il risparmio è evidente: a 3,99 o 4,99 euro potete gustarvi un’ultima uscita comodamente in casa, risparmiando i 13,99 euro o più a cui questi titoli vengono venduti in formato digitale.