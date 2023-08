Stasera in tv: “Come Play – Gioca con me” su Rai 4

Come Play – Gioca con me, su Rai 4 l’intrigante horror sovrannaturale del regista Jacob Chase che adatta per il grande schermo un suo cortometraggio. La trama racconta la storia di un mostro che si manifesta ad un bambino autistico attraverso smartphone e dispositivi mobili.

Come Play – Cast e personaggi

Gillian Jacobs: Sarah

John Gallagher Jr.: Marty

Azhy Robertson: Oliver

Winslow Fegley: Byron

Jayden Marine: Mateo

Gavin MacIver-Wright: Zach

Dalmar Abuzeid: mr. Calarsco

Eboni Booth: dottoressa Robyn

Rachel Wilson: Jennifer

Doppiatori italiani

Federica De Bortoli: Sarah

Stefano Crescentini: Marty

Valeriano Corini: Oliver

Alessandro Carloni: Byron

Mattia Moresco: Mateo

Arturo Sorino: Zach

Paola Majano: dottoressa Robyn

Come Play – Trama e trailer

Oliver (Azhy Robertson) è un giovane e solitario ragazzino autistico che si sente diverso da tutti gli altri. Alla disperata ricerca di un amico, cerca conforto e rifugio nei suo sempre presenti telefono cellulare e tablet. Quando una misteriosa creatura usa i dispositivi di Oliver contro di lui per irrompere nel nostro mondo, i genitori di Oliver (Gillian Jacobs e John Gallagher Jr.) devono combattere per salvare il loro figlio dal mostro oltre lo schermo.

Il mostro nell’armadio o quello sotto il letto, spauracchi di tanti bambini, con “Come Play – Gioca con me” diventa tecnologico e come la videocassetta di The Ring o la tv di Poltergeist, da oggetto domestico quotidiano diventa una punto di contatto con un oscuro luogo altro, in questo caso insidiando un solitario ragazzino autistico e trasformando la vita di un famiglia già provata dagli ostacoli della vita, in un incubo ad occhi aperti.

“Come Play – Gioca con me” risulta funzionale nel suo manifestare le ataviche paura infantili in cui in molti si riconosceranno, come ad esempio il buio, trasformato in minacciosa ombra sovrannaturale visto nel film Lights Out – Terrore nel buio o la creatura che vive sotto al letto dei giovani fratelli Hausman nell’horror Under the Bed di Steven C. Miller.

Il regista Jacob Chase punta intelligentemente su effetti pratici per compensare la natura tecnologica del mostro, ma è forse proprio quella natura che rende il “boogeyman” meno pauroso, rischiando a più riprese di ridursi alla stregua dell’insulso Slender Man dell’omonimo e altrettanto insulso film. Per fortuna “Come Play – Gioca con me” può contare su quell’atmosfera squisitamente anni ottanta che ha fatto la fortuna di tanti film della Amblin di Steven Spielberg, che in quel periodo hanno regalato all’immaginario adolescenziale classici quali Poltergeist – Demoniache presenze, Gremlins e Piramide di paura, pellicole con elementi horror concepite per essere fruite anche da un pubblico di famiglie, e “Come Play – Gioca con me”, tra l’altro prodotto dalla Amblin Patners etichetta di Amblin Entertainment & DreamWorks Pictures, punta proprio a riproporre quella atmosfere che abbiamo ritrovato.

“Come Play – Gioca con me” è quindi un film alla perenne ricerca di un equilibrio che trova a corrente alternata, e anche se un cult del calibro di Babadook ad oggi diventa imprescindibile pietra di paragone, il film di Jacob Chase regala brividi e intrattenimento per un pubblico più ampio dei consueti fruitori di horror, e questo senza dubbio regala una marcia in più all’intera operazione.

