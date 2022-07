Comic-Con 2022: Hasbro lancia la linea di giocattoli ispirati al reboot “Dungeons & Dragons: l’onore dei ladri”

Dungeons & Dragons: L'onore dei ladri: trailer italiano, poster e anticipazioni del reboot con Chris Pine

Il Comic-Con 2022 è in corso a San Diego e Hasbro ha lanciato la prima linea di giocattoli ispirata al reboot Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri. La linea includerà action figures premium in scala da 15 centimetri basate sui personaggi del film e oggetti da collezione ispirati ai quasi 50 anni di tradizione di D&D, la linea conterrà personaggi, creature e livelli del famoso gioco di ruolo insieme a novità ispirate al film in uscita, Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri.

In concomitanza con il lancio del trailer, che arriva proprio dal panel di Dungeons & Dragons al Comic-Con 2022, sono disponibile le prime immagini di un set che ritrae un cubo gelatinoso (Golden Archive Gelatinous Cube), che si vede fugacemente nel film, vediamo il personaggio di Chris Pine lanciarsi all’interno. il set oltre alle figures conterrà anche un cubo gelatinoso in scala compatibile con i personaggi di D&D da 15 cm. Le figures incluse potranno essere poste all’esterno e con uno stand invisibile all’interno del cubo che conta 14 accessori posizionabili da aggiungere e creare una scena all’interno delle sue pareti.

Hasbro darà vita al principale gioco di ruolo Dungeons & Dragons al Comic-Con di San Diego con la premiere della prima linea di giocattoli del franchise! In vista dell’attesissimo film di Paramount ed eOne, Hasbro coinvolgerà i fan con ancora più tradizione da aggiungere al loro gioco di ruolo preferito. La linea di prodotti è ispirata a Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri, che sarà presentato in anteprima solo nei cinema a marzo 2023 e porta il mondo ricco e lo spirito giocoso del leggendario gioco di ruolo sul grande schermo in un’avventura esilarante e ricca di azione. Per dare vita alla magia del Comic-Con di San Diego di quest’anno, Paramount Pictures ed eOne ospiteranno un’esperienza “Taverna” unica nel suo genere per offrire ai fan un’anteprima dal vivo del nuovo film, Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri. The Tavern, situato nel cuore del Gaslamp Quarter, all’angolo tra Sixth Avenue e Island Avenue, offre un’esperienza coinvolgente di 20 minuti per servizi fotografici unici e takeaway esclusivi.

“Dungeons & Dragons: L’onore dei ladri”, che arriverà nelle sale a marzo 2023, è in produzione da quasi un decennio, ma ora è pronto a farci dimenticare il pessimo adattamento del 2000. “L’onore dei ladri” racconta la storia di un gruppo di ladri che scatenano accidentalmente una potente forza maligna e cercano di fare ammenda provando ad impedire che distrugga il loro mondo. Il cast del film, diretto da Jonathan Goldstein e John Francis Daley, comprende Chris Pine, Michelle Rodriguez, Justice Smith, Sophia Lillis, Regé-Jean Page e Hugh Grant.

“Dungeons & Dragons” è stato originariamente progettato da Gary Gygax e Dave Arneson. È stato pubblicato per la prima volta nel 1974 da Tactical Studies Rules, Inc. (TSR). Il gioco è derivato da wargame tridimensionale, con una variazione del gioco “Chainmail” del 1971 che funge da sistema di regole iniziale. La pubblicazione di D&D è comunemente riconosciuta come l’inizio dei moderni giochi di ruolo e dell’industria dei giochi di ruolo. Nel 2004 D&D è rimasto il gioco di ruolo più noto e più venduto negli Stati Uniti, con circa 20 milioni di persone che hanno giocato al gioco e oltre 1 miliardo di dollari in libri e accessori venduti in tutto il mondo. L’anno 2017 ha avuto “il maggior numero di giocatori nella sua storia, da 12 a 15 milioni solo nel Nord America”. D&D è noto oltre il gioco stesso per altri prodotti a marchio D&D, riferimenti nella cultura popolare e alcune delle controversie che lo hanno circondato, in particolare un panico moralista negli anni ’80 che lo collegava falsamente al satanismo e ad atti di suicidio.

