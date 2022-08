Stasera in tv: “Contra – La parte avversa” su Canale 5

Cast e personaggi

Nilam Farooq: Naima Hamid

Christoph Maria Herbst: Richard Pohl

Hassan Akkouch: Mo

Ernst Stötzner: Professor Lamprecht

Myriam Abbas: Lial Hamid

Mohamed Issa: Junis Hamid

Stefan Gorski: Benjamin

Lieke Hoppe: Johanna

Fatima Naji: Oma

Mustafa Sheikh: Ali

Cristiano Papasimos: Abu

Akim Schödel: Jamal

Selin Dörtkardes: Anissa

Cathleen Baumann: Signora Thiem

Michael Abendroth: Presidente Commissione Disciplinare

Martin Lommatzsch: Oratore

Sabrina Effenberger: Studentessa

Egzon Kreyeziu Egzon Kreyeziu: Khaled

Wieslawa Wesolowska: Bogdana

Torben Kessler: Docente

Minna Wündrich: Signora Schneider

Willy Carlos Witthaut: Moderatore

La trama

Con i suoi modi rozzi, il professor Pohl (Christoph Maria Herbst) non gode della migliore reputazione nell’università dove lavora. A peggiorare le cose, fa un’osservazione razzista quando la studentessa Naima (Nilam Farooq) arriva in ritardo per la sua lezione. Sfortunatamente per lui, un video del suo sfogo verbale si diffonde a macchia d’olio su Internet e il preside dell’università, Lambrecht (Ernst Stötzner), è chiamato a occuparsi dell’incidente. Ma Pohl non viene licenziato. Invece, gli viene affidato il compito di aiutare Naima a prepararsi per un’importante competizione di dibattito. Il docente e la studentessa non potrebbero essere più diversi, eppure riescono a unirsi per lavorare come una squadra.

Curiosità

“Contra – La parte avversa” è il remake tedesco del film francese Quasi nemici – L’importante è avere ragione (Le Brio) del 2017 diretto da Yvan Attal e con protagonisti Daniel Auteuil e Camélia Jordana.

“Contra” è diretto da Sönke Wortmann (Tutti lo vogliono, Il miracolo di Berna, La papessa) da una sceneggiatura di Doron Wisotzky (Una serata libera), basata a sua volta sulla sceneggiatura originale di “Quasi nemici – L’importante è avere ragione” di Victor Saint Macary & Yaël Langmann.

Sönke Wortmann è al suo secondo remake di un film francese dopo Der Vorname (2018) rifacimento del film Cena tra amici del 2012 diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte e basato sulla pièce teatrale Le Prénom. Entrambi i remake tedeschi sono interpretati dall’attore Christoph Maria Herbst (Vicky e il tesoro degli dei, La casa del coccodrillo).

La colonna sonora

(Le particelle elementari, Fiore del deserto, Un viaggio indimenticabile, The Tunnel – Trappola nel buio). La canzone su cui i due personaggi principali ballano per abbassare il loro livello di stress è “Use Me” di Bill Withers, che riflette la loro relazione.

TRACK LISTINGS:

1. Lectures 0:37

2. Trying Harder 3:23

3. Streets 2:25

4. Seems Too Long 0:55

5. False Words 2:12

6. Destiny 3:20

7. Use Me (Joy Denalane) 3:17

8. Alive 1:52

9. Good Bye 2:06

La colonna sonora di “Contra – La parte avversa” è disponibile su Amazon.