Stasera in tv: “Corro da te” su Canale 5

Corro da te, su Canale 5 la commedia romantica di Riccardo Milani (Come un gatto in tangenziale) interpretata da Pierfrancesco Favino e Miriam Leone.

Corro da te – Cast e personaggi

Pierfrancesco Favino: Gianni

Miriam Leone: Chiara

Vanessa Scalera: Luciana

Pietro Sermonti: Dario

Pilar Fogliati: Alessia

Piera Degli Esposti: nonna Margherita

Michele Placido: padre di Gianni

Carlo De Ruggieri: fratello di Gianni

Giulio Base: Fabio

Elisabetta Pellini: moglie di Fabio

Cesare Capitani: amico di Gianni

Andrea Pennacchi: don Walter

Corro da te – Trama e trailer

Bello, sportivo, single incallito e seduttore seriale, Gianni (Pierfrancesco Favino) è un quasi cinquantenne in carriera a capo di un importante brand di scarpe da running che vanta tra i suoi testimonial i più grandi atleti del momento. Disposto a tutto pur di conquistare la giovane donna di turno, per una serie di circostanze arriva a fingere di essere costretto su una sedia a rotelle – questa volta puntando tutto sulla pietà, per lui l’unico sentimento che è possibile provare nei confronti di un disabile. Ma quando incontra Chiara (Miriam Leone), una donna solare e dinamica, musicista per lavoro e tennista per passione nonostante l’incidente che l’ha resa paraplegica, inizia a provare per lei tutt’altro tipo di sentimenti. Attraverso lei e i suoi amici, sportivi e vitali almeno quanto lei, Gianni non potrà far altro che cambiare prospettiva su molte cose: la vita, l’amore, la disabilità in sé. Imparerà che l’unico vero handicap è l’assenza di forza d’animo, per ritrovarsi infine totalmente cambiato sia come uomo che come businessman.

Il regista Riccardo Milani è riuscito spesso a creare coppie da grande schermo piuttosto affiatate, che si sono rivelate complementari e particolarmente azzeccate all’interno di riuscite dinamiche comiche.

Tra queste “coppie” ci sono Paola Cortellesi e Raoul Bova (Scusate se esisto!), ancora Cortellesi ma stavolta al fianco di Antonio Albanese per ben tre film: il remake Mamma o papà?, il campione d’incassi Come un gatto in tangenziale e il sequel Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto. Inoltre Milani sceglie ancora Albanese per affiancare la talentuosa Virginia Raffaele nel recente campione d’incassi Un mondo a parte.

Anche per “Corro da te” Milani gioca sulla bella sintonia che si percepisce su schermo tra Miriam Leone e Pierfencesco Favino in un film che ricorda un po’ il Moglie e marito di Simone Godano. Se in quel caso Favino e la moglie interpretata da Kasia Smutniak si scambiavano i cervelli e vivevano l’uno il quotidiano dell’altro, in questo caso il cinico personaggio di Favino, Gianni, si ritrova a vivere anche se per brevi momenti, le difficoltà di un disabile al solo scopo di conquistare il cuore della bella Chiara di Miriam Leone.

Anche se il “corteggiamento” inizia in maniera truffaldina, Gianni comincerà lentamente a comprendere il pericolo di ferire una persona che già affronta una quotidiana vita ad ostacoli. Purtroppo o per fortuna l’innamoramento prenderà il sopravvento e la sua recita tirata troppo per le lunghe gli si ritorcerà contro, anche se nel frattempo i sentimenti di Gianni per Chiara sono diventati forti e reali.

Milani ripropone l’acclamata commedia francese Tutti in piedi azzeccando la cosa più importante: i due protagonisti. Il resto vede il trattare temi come la disabilità in un equilibrato mix di serio e faceto che funziona egregiamente e, cosa piuttosto rara, non presenta sbavature di sorta.

Curiosità sul film

“Corro da te” è il remake della commedia francese “Tout le monde debout – Tutti in piedi” di Franck Dubosc.

Riccardo Milani dirige Corro da te da una sua sceneggiatura scritta da Riccardo Milani con Furio Andreotti e Giulia Calenda basata sul film Tout le monde debout – Tutti in piedi di Franck Dubosc.

Riccardo Milani ha diretto anche Benvenuto Presidente! con Claudio Bisio e Come un gatto in tangenziale e Mamma o papà? entrambi con la coppia Antonio Albanese e Paola Cortellesi.

Il team che ha supportato il regista Riccardo Milani dietro le quinte ha incluso il direttore della fotografia Saverio Guarna, i montatori Patrizia Ceresani e Francesco Renda, la scenografa Marta Maffucci e il costumista Alberto Moretti.

Il film è una produzione Wildside e Vision Distribution in collaborazione con SKY, in collaborazione con Prime Video.

Note di regia

“Corro da te” credo sia soprattutto una storia d’amore. Una commedia romantica e divertente che incontra la durezza della disabilità. Un film che racconta la civiltà del nostro tempo, che purtroppo spesso si esprime attraverso un modello di società che seleziona e coltiva la bellezza fisica, aspirando ad una comunità in cui sono tutti belli e tutti in salute. E quando salute e bellezza vengono meno si rimane fuori. Una civiltà, quindi, che seleziona, ma nella quale continuo a pensare che, in fondo ad ognuno di noi, anche nella persona peggiore, quella che ci sembra la meno sensibile e irrecuperabile, esiste ancora una scintilla di umanità, di sensibilità, che l’occasione giusta può far riemergere e rifiorire. Ed è esattamente il percorso, contrastato e sincero, che il personaggio di Pierfrancesco Favino compie durante l’arco della storia. Un percorso difficile fatto di mille sfumature, di durezze e divertimento, di sincerità e di ironia, messo davanti al muro della realtà dal personaggio interpretato da Miriam Leone. Già dopo i primissimi giorni di riprese c’era sul set una sensazione di grande complicità. E questo credo sia avvenuto anche per il tipo di storia e di temi che andavamo a raccontare e a mettere in scena. Ma è stata determinante la presenza costante delle associazioni, delle federazioni sportive per disabili, e di tutte le persone disabili che ci hanno aiutato e partecipato direttamente, sia nella preparazione del film che durante le riprese. Siamo arrivati così alla fine di questa lavorazione con un ultimo giorno mancante girato a distanza di molti mesi, dopo il primo lockdown nazionale, con un collante speciale a tenerci uniti. E con la sensazione di una piccola comunità che si era formata e aspettava il momento per potersi rivedere. Con la sottile felicità per essere stati tra i primi a ricominciare a lavorare dopo mesi di isolamento. “Corro Da Te” mi ha dato l’opportunità di lavorare con un cast in gran parte per me inedito a cominciare dai protagonisti, Pierfrancesco Favino e Miriam Leone, una coppia strutturatasi su un affascinante alchimia, credo e spero destinata a ricostituirsi. E poi da Vanessa Scalera a Pilar Fogliati, da Pietro Sermonti ad Andrea Pennacchi e Carlo De Ruggeri. Un cast per me nuovo e credo anche inedito e interessante per composizione. Ad equilibrare le novità, peraltro, ci sono stati Michele Placido, uno degli attori con cui ho lavorato di più e quel gigante dalla voce gentile che è e rimarrà sempre la grande, e per me cara amica, Piera Degli Esposti. [Riccardo Milani]

Corro da te – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Piernicola Di Muro (Un mondo a parte, L’amore non basta, Isole, Storie sospese, Naufragi, Il ritorno, Maka).

1. Una persona per bene 01:10

2. Corro da te 02:10

3. L’equivoco di base 00:52

4. Un padre un figlio 01:22

5. Non e’ come sembra 01:07

6. Lasciala andare 01:44

7. Un addio 01:18

8. Le giornate di Gianni 01:19

9. Averti qui 01:05

10. Vi presento la mia famiglia 01:04

11. Un nuovo me 01:47

La colonna sonora di “Corro da te” è disponibile su Amazon.

Foto: Claudio Iannone