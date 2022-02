Stasera in tv: “Cosa mi lasci di te” su Rai 1

Cast e personaggi

KJ Apa: Jeremy Camp

Britt Robertson: Melissa Lynn Henning-Camp

Gary Sinise: Tom Camp

Shania Twain: Terry Camp

Melissa Roxburgh: Heather Henning

Nathan Parsons: Jean-Luc Lajoie

Abigail Cowen: Adrienne Liesching-Camp

Doppiatori italiani

Manuel Meli: Jeremy Camp

Valentina Favazza: Melissa Lynn Henning-Camp

Francesco Prando: Tom Camp

Giò Giò Rapattoni: Terry Camp

Rossa Caputo: Heather Henning

Stefano Crescentini: Jean-Luc Lajoie

Martina Tamburello: Adrienne Liesching-Camp

La trama

“Cosa mi lasci di te” è ispirato ad una commovente storia vera e racconta dell’amore di Jeremy Camp per la sua fidanzata Melissa. I due giovanissimi decidono di sposarsi nonostante le gravi condizioni di salute della ragazza e da questa esperienza nasce la canzone “I Still Believe”, uno dei brani più famosi di Jeremy Camp e colonna sonora del film.

Curiosità

Il film è diretto da Andrew Erwin e suo fratello Jon noti come Erwin Brothers, il duo di filmmakers ha diretto anche October Baby, Woodlawn, Una canzone per mio padre, Mamma che notte! e l’imminente biopic sportivo American Underdog con Zachary Levi.

La sceneggiatura di “Cosa mi lasci di te” è di Jon Erwin (Scelta d’amore) e Jon Gunn (American Underdog) basata sull’omonimo romanzo di Jeremy Camp.

Jeremy Camp ha pubblicato undici album. La sua musica, un mix di ballate con influenze rock, lo ha portato a vincere cinque GMA Dove Awards, a ricevere tre nomination all’American Music Awards e un Grammy Award come ‘miglior album Pop/Contemporary Gospel’ nel 2010 per il suo album, “Speaking Louder Than Before”.

K.J. Apa e Britt Robertson hanno precedentemente interpretato una coppia nel film Qua la zampa! (2017).

Una scena del concerto del film è stata girata all’Hangout Fest in Alabama e presenta veri frequentatori di concerti.

K.J. Apa ha consigliato Britt Robertson per la parte e l’ha contattata tramite un SMS.

Melissa Roxburgh, che interpreta Heather Henning nel film, la sorella maggiore di Melissa Henning, è in realtà due anni più giovane di Britt Robertson nella vita reale.

Gli Erwin Brothers hanno diretto anche Una canzone per mio padre (2018). Per coincidenza, entrambi i film sono film cristiani ed entrambi sono film biografici su un cantante popolare con i suoi cari morenti.

Britt Robertson ha 7 anni in più di K.J. Apa.

K.J. Apa e Nathan Parsons sono nati entrambi il 16 giugno, a nove anni di distanza.

Il vero Jeremy Camp ha una sorella maggiore e due fratelli minori. Tuttavia la sorella non viene mai vista o menzionata in nessun momento del film.

Quando Jeremy rompe la sua chitarra, si può vedere che è una Epiphone Hummingbird che viene distrutta anche se ha usato un Gibson Hummingbird per tutto il film.

Il film segna il debutto sul grande schermo di Abigail Cowen vista nelle serie tv Stranger Things nei panni di Vicki Charmichael e Le terrificanti avventure di Sabrina come Dorcas. Cowen è apparsa anche nella serie tv Fate: The Winx Saga nei panni di Bloom.

Il film costato 7 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 86.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Cosa mi lasci di te” sono del compositore candidato all’Oscar John Debney (La passione di Cristo). Altri crediti di Debney includono colonne sonore per The Greatest Showman, Iron Man 2, La ragazza del mio migliore amico, Sin City).

Durante i titoli di coda, il vero Jeremy Camp canta con i MercyMe nella loro canzone "Almost Home". Il cantante dei MercyMe, Bart Millard, è stato produttore esecutivo di questo film ed è stato anche il soggetto del precedente film degli Erwin Brothers "Una canzone per mio padre" (2018).

canta con i nella loro canzone “Almost Home”. Il cantante dei MercyMe, Bart Millard, è stato produttore esecutivo di questo film ed è stato anche il soggetto del precedente film degli Erwin Brothers “Una canzone per mio padre” (2018). La colonna sonora include i brani: “Run” di Collective Soul, “Sweet Disposition” di The Temper Trap, “Me Without You” di Rebecca St. James, “The Hardway” di D.C. Talk, “Can’t Help Falling in Love” di Haley Reinhart, “Hold On” di Hotel Radio.

TRACK LISTINGS:

1. I Still Believe (feat. KJ Apa) (Cast Of I Still Believe) 3:42

2. Jeremy Says Goodbye (John Debney) 4:05

3. This Man (feat. KJ Apa) (Cast Of I Still Believe) 3:09

4. Take My Hand (David Leonard) 4:20

5. Find Me In The River (feat. KJ Apa & JJ Heller) (Cast Of I Still Believe) 3:03

6. Some Stars Shine Brighter Than Others (John Debney) 3:12

7. My Desire (feat. KJ Apa) (Cast Of I Still Believe) 3:19

8. Dwelling Places (Dialog) (Cast Of I Still Believe) 0:59

9. Right Here (feat. KJ Apa) (Cast Of I Still Believe) 3:29

10. Melissa Loves Jeremy (John Debney) 2:07

11. You Call I’ll Answer (David Leonard) 4:03

12. Walk By Faith (Dialog) (Cast Of I Still Believe) 2:35

13. Ancient Stories Still Relevant (John Debney) 4:44

14. Hey, What’s Your Name Again? (John Debney) 3:21

15. Walk By Faith (2020 Version) (Jeremy Camp) 3:41

16. I Still Believe (2020 Version) (Jeremy Camp) 4:31

17. I Can’t Save Myself (Bonus Track) (Adrienne Camp) 3:12

La colonna sonora di “Cosa mi lasci di te” è disponibile su Amazon.