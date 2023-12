Stasera in tv: “Crudelia” con Emma Stone su Rai 2

Crudelia, su Rai 2 il live-action e racconto di origine per il classico d’animazione Disney “La carica dei cento e uno”. Il film diretto da Craig Gillespie (Tonya) vede Emma Stone nei panni di una giovane e e ambiziosa Crudelia De Mon, Emma Thompson, Joel Fry, Paul Walter Hauser, Emily Beecham e Mark Strong.

Crudelia – Cast e doppiatori

Emma Stone: Estella Miller / Cruella de Vil

Emma Thompson: Baronessa von Hellman

Joel Fry: Jasper Badun

Paul Walter Hauser: Horace Badun

Emily Beecham: Catherine Miller

Mark Strong: John

Kirby Howell-Baptiste: Anita Darling

John McCrea: Artie

Kayvan Novak: Roger

Jamie Demetrieu: Gerald

Andrew Leung: Jeffrey

Helena Dowling: cronista

Tipper Seifert-Cleveland: Estella Miller a 12 anni

Ziggy Gardner: Jasper a 12 anni

Joseph MacDonald: Horace a 12 anni

Doppiatori italiani

Domitilla D’Amico: Estella Miller / Cruella de Vil

Emanuela Rossi: Baronessa von Hellman

Gabriele Vender: Jasper Badun

Edoardo Stoppacciaro: Horace Badun

Elena Perino: Catherine Miller

Francesco Prando: John

Erica Necci: Anita Darling

Alessandro Sanguigni: Artie

Flavio Aquilone: Roger

Andrea Mete: Gerald

Damiano David: Jeffrey

Victoria De Angelis: cronista

Sara Ciocca: Estella Miller a 12 anni

Valeriano Corini: Jasper a 12 anni

Alberto Vannini: Horace a 12 anni

Crudelia – Trama e trailer

L’originale “Crudelia” racconta gli esordi ribelli di una delle cattive cinematografiche più famigerate e notoriamente alla moda. Ambientato nella Londra degli anni ’70 in mezzo alla rivoluzione punk rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il gusto di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman (Emma Thompson), una leggenda della moda che è incredibilmente chic e spaventosamente aristocratica. Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che faranno sì che Estella abbracci completamente il suo lato malvagio per diventare la turbolenta, alla moda e vendicativa Cruella.

“Crudelia” ripercorrendo la strada dei “Maleficent” con Angelina Jolie, Crudelia si propone di dare una storia di origine alternativa per un’altra iconica cattiva dei film Disney, la Crudelia De Mon del classico La carica dei cento e uno. Il film uno dei migliori live-action Disney su piazza, a cui si può imputare solo qualche eccesso di CG. Per il resto abbiamo registrato scenografie sontuose, una colonna sonora coinvolgente, costumi strepitosi e due carismatiche co-protagoniste assolutamente complementari: una istrionica Emma Stone che si conferma talento in crescendo, affiancata da una Emma Thompson in gran spolvero e squisitamente “malefica” che ammicca alla Meryl Streep de Il diavolo veste Prada (per scoprire il perché di questa evidente somiglianza cercate tra le curiosità).

Curiosità sul film

Il film è diretto da Craig Gillespie (Mr. Woodcock, Lars e una ragazza tutta sua, Fright Night – Il vampiro della porta accanto, Million Dollar Arm, L’ultima tempesta e I Tonya). Gillespie dirige da una sceneggiatura di Dana Fox, Tony McNamara, Aline Brosh McKenna, Kelly Marcel e Steve Zissis.

Glenn Close, che ha interpretato la prima Crudelia De Mon versione live-action in La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera (1996) e La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda (2000), è produttrice esecutiva di questo film.

Il film visto in tv mentre Crudelia è nella camera d’albergo è I prigionieri dell’oceano (1944) di Alfred Hitchcock. La scena mostra l’attrice Tallulah Bankhead, sulla quale è stata basata l’apparizione animata di Crudelia De Mon.

La costumista Jenny Beavan, assunta da Gillespie dopo aver visto il suo lavoro in Mad Max: Fury Road (2015), ha creato 277 costumi per il cast principale, di cui 47 per Crudelia.

Una voce circolata online riportava che le riprese del film erano state ritardate a causa della lussazione della spalla di Emma Stone durante un concerto delle Spice Girls a Londra, dove l’atrice sarebbe caduta dalle spalle della sua amica nel giugno 2019. Stone ha poi spiegato che la notte prima del concerto delle Spice Girls stava correndo con gli stivali su un pavimento di legno, quando è scivolata rompendosi una spalla in due punti. È andata al concerto con il braccio fasciato e non è andata a fare una radiografia fino al giorno successivo. Le riprese sono state ritardate mentre Stone svolgeva la sua terapia fisica.

Horace fa notare la somiglianza tra cani e i loro proprietari allo stesso modo in cui fa Pongo ne La carica dei cento e uno (1961).

Il suono del clacson del camion quando Crudelia suona al carcere è lo stesso suono del clacson della sua macchina ne La carica dei cento e uno (1961).

L’immagine classica di Crudelia De Mon la vede fumare un grande sigaro. Questo elemento manca in questa versione, poiché dal 2007 la Disney ha posto il veto sui personaggi che fumano nei suoi film.

Anche se i capelli bianchi e neri naturali di Crudelia potrebbero sembrare del tutto immaginari, hanno qualche fondamento nella realtà. La Poliosi è una condizione ereditaria reale che consiste nella mancanza di pigmentazione in una chiazza di capelli sul cuoio capelluto, che risulta completamente bianca. Si verifica comunemente tra le persone con sindrome di Waardenburg. Di solito si tratta solo di poche strisce o macchie. Ma ci sono casi in cui si divide a metà, colpendo i capelli su un lato del corpo.

Il posizionamento dell’armatura in Hellman Hall replica quello dell’originale La carica dei cento e uno (1961).

Nicole Kidman, Charlize Theron, Emma Thompson, Julianne Moore e Demi Moore erano tutte in corsa per interpretare il ruolo della baronessa von Hellman. Alla fine il ruolo è andato a Emma Thompson.

Diversi punti del film sono basati sul romanzo del 2017 Il regno incantato di Sir Thomas Tattletale di Johnathan Hallgrey: La giovane Crudelia della scuola privata è stata ispirata dal personaggio turbolento e ribelle Gloria Peekaboo, l’ereditiera americana dei cosmetici Peekaboo / La Baronessa è stata ispirata dalla malvagia Baronessa Galiana von Chatouiller / Il giornale per cui lavora Anita Darling si chiama Tattletale.

Per la sua interpretazione di Horace, Paul Walter Hauser si è ispirato al discorso e ai manierismi di Bob Hoskins nel ruolo di Spugna in Hook – Capitan Uncino (1991).

Nonostante sia un personaggio inglese, Crudelia De Mon non è mai stata interpretata da un’attrice inglese. Tutte le attrici sono state americane, con due eccezioni. Victoria Smurfit, che ha interpretato De Mon nella serie tv live-action C’era una volta (2011), è irlandese, e Michelle Gomez, che ha doppiato De Mon nella serie tv d’animazione 101 Dalmatian Street (2018), è scozzese.

In un esempio di prefigurazione, le macchie della giovane Crudelia sulla sua documentazione permanente assomigliano a macchie dalmate.

Crudelia ha un’amicizia genuina con Horace e Jasper in questo film, definendoli anche la sua famiglia, a differenza delle incarnazioni precedenti che la vedevano trattarli come inferiori e accusarli di essere degli idioti maldestri.

Ci sono somiglianze tra Miranda Priestly in Il diavolo veste Prada (2006) e La Baronessa. Sono entrambe icone della moda che, quando arrivano in ufficio, fanno scappare i dipendenti dalla paura. Scartano cappotti e borse ai servitori. Sminuiscono selvaggiamente il lavoro dei subalterni. Questo perché la sceneggiatrice de “Il diavolo veste Prada”, Aline Brosh McKenna, ha scritto una prima bozza di “Crudelia” e ha ottenuto un credito per la storia del film finito.

Crudelia De Mon è nota per la sua ossessione per le pellicce. Tuttavia nel film non c’è traccia di questa sua ossessione.

Dopo aver ottenuto il ruolo di Crudelia, Emma Stone ha chiamato personalmente Nadia Stacey, la sua parrucchiera per La favorita (2018), e le ha chiesto di realizzare le parrucche di Crudelia per il film.

Questo film è considerato la versione Disney di Joker del 2019 perché entrambi coinvolgono la discesa nella follia di cattivi iconici.

Il cane che interpreta Wink è lo stesso cane che interpreta Betty nella serie tv Will Trent.

Nel film il cognome di Anita è Darling. Questo segna la terza volta che il nome del personaggio viene cambiato. Nel libro, era semplicemente conosciuta come Mrs. Dearly. In La carica dei cento e uno (1961), il personaggio è stato ribattezzato Anita Radcliffe. Nel live-action La carica dei 101 (1996), il suo cognome è tornato Dearly.

Il film ha iniziato lo sviluppo nel 2013, con Emma Stone scelta come protagonista tre anni dopo.

Una lettera di proposta di Liberty rivela che il cognome di Estella / Crudelia è Miller.

Dev Patel era considerato per la parte di Roger, ruolo che alla fine è andato a Kayvan Novak.

Il primo film Disney di Emma Stone.

Un romanzo collegato al film è stato scritto da Maureen Johnson. Intitolato “Hello, Cruel Heart”, è ambientato quando Crudelia ha 16 anni, dopo il prologo del film ma prima della storia principale.

Paul Walter Hauser è stato assente per tutta la terza stagione di Cobra Kai per girare questo film.

Kayvan Novak (Roger) ha recitato in Paddington (2014) e Joel Fry (Jasper) ha recitato nel sequel, Paddington 2 (2017).

Alex Timbers era stato originariamente assunto come regista, ma ha dovuto lasciare il progetto a causa di difficoltà di programmazione.

Diversi sono i riferimenti a Giallo in casa Muppet (1981). Il personaggio della Baronessa è fortemente influenzato dal personaggio di Diana Rigg, Lady Holiday, sia nella sua personalità che nei costumi. Entrambi i film si concentrano sul furto di una collana e la frase della Baronessa “qualcuno mi ha rubato la collana” è presa direttamente da Lady Holiday.

Nella scena finale, mentre entrano nella villa e Crudelia è circondata dai cani, Horace, riferendosi ad uno dei dalmata dice: “Genghis è ingrassato un po’?” Genghis è una femmina e incinta. Ciò è in linea con le scene dopo i titoli di coda in cui Crudelia spedisce i cuccioli dalmata sia a Roger che ad Anita (Pongo e Peggy).

Un’altra spiegazione per la carica dei 101 sul motivo per cui a Roger non piaceva Crudelia era che, quando Roger dice alla baronessa che non riusciva a trovare Crudelia, lei lo licenzia. “Roger ha sempre incolpato Crudelia per essere stato licenziato.”

Quando la giovane Estella si infiltra nel gruppo della Baronessa, John la vede rapidamente e cerca di portarla via. All’inizio sembra che stia semplicemente applicando la regola del non avere figli, ma in seguito viene rivelato che i suoi distinti capelli bianchi e neri gli hanno permesso di riconoscerla come la figlia della Baronessa, la cui vita sarebbe in pericolo se scoperta dalla Baronessa.

Il film è ambientato in una nuova linea temporale e non è un prequel diretto né del film d’animazione La carica dei cento e uno (1961) né del live-action La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera (1996). Nel film del 1996, l’impero della moda di Crudelia si chiama “House of De Mon”, cosa che non è menzionata nel film del 1961. Detto questo, il film originale del 1961 menziona che Anita Darling era una vecchia compagna di scuola di Crudelia, mentre nel film del 1996 Anita è una dipendente di Crudelia de Mon.

La pupa delle farfalle “Tithorea Tarricina” ha un aspetto dorato.

Quando Crudelia legge il suo certificato di nascita, rivela che il suo compleanno è il 7 agosto 1952.

Dopo che è stato rivelato che uno dei tre dalmata è incinta, una scena dopo i titoli di coda mostra sia Roger (l’avvocato) che Anita (la giornalista) che ricevono ciascuno un cucciolo di dalmata dalla cucciolata. Dopo che Roger e Anita aprono le lettere, il pubblico apprende che questi cuccioli saranno Pongo e Peggy, gli stessi dalmata che riuniscono Roger e Anita in La carica dei cento e uno. Tuttavia, in tutte le precedenti iterazioni della storia, Pongo mette incinta Peggy. Se così fosse, allora i primi 15 cuccioli dalmata sarebbero consanguinei, poiché Pongo e Peggy sono della stessa cucciolata, che è uno standard nei pedigree di allevamento.

Quando Crudelia legge la lettera di proposta di Liberty of London, l’indirizzo è 27 Murray Road, Camden, London NW1 3PD. Si tratta di un indirizzo fittizio. Mostra anche che il cognome di Estella che è Miller e che la data della lettera di proposta è il 3 agosto 1977, dandoci una cronologia di quando è ambientato il film.

Emma Stone ha solo 5 anni meno della madre adottiva del suo personaggio (Emily Beecham) e 30 anni meno della madre naturale del suo personaggio (Emma Thompson).

Alla fine, è improbabile che la baronessa venga condannata per l’omicidio di Estella, dato che non esiste alcun corpo, e le tecniche forensi disponibili nel 1974 potrebbero rapidamente dimostrare che Estella e Crudelia sono la stessa persona. È possibile che questo verrà affrontato in Crudelia 2.

Nella sua settimana di debutto in Premiere Access su Disney+, il film ha guadagnato circa 20 milioni di dollari.

Il film costato tra i 100 e i 200 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 233.

Crudelia – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Nicholas Britell candidato all’Oscar e al Golden Globe per la migliore colonna sonora originale del film Moonlight (2016). Altri crediti di Brittel includono 12 anni schiavo, La grande scommessa, Se la strada potesse parlare, Vice – L’uomo nell’ombra, Don’t Look Up.

candidato all’Oscar e al Golden Globe per la migliore colonna sonora originale del film Moonlight (2016). Altri crediti di Brittel includono 12 anni schiavo, La grande scommessa, Se la strada potesse parlare, Vice – L’uomo nell’ombra, Don’t Look Up. La colonna sonora include il brano “Call Me Cruella”, una canzone originale di Florence and the Machine che suona sui titoli di coda del film.

che suona sui titoli di coda del film. Oltre alle musiche di Brittell è stato pubblicato un secondo album, un compilation con brani di Nina Simone, Connie Francis, Supertramp, Queen, Blondie, Rolling Stones, The Doors e The Clash.

I Måneskin hanno partecipato alla colonna sonora italiana del film realizzando una cover del brano “I Wanna Be Your Dog” dei The Stooges, che nella versione originale è stata invece interpretata dall’attore John McCrea.

L'album con le musiche originali del film "Crudelia" è disponibile su Amazon.

L'album con le canzoni del film "Crudelia" è disponibile su Amazon.