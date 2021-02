Crudelia: primo poster e annuncio trailer del prequel con Emma Stone

Disney ha reso disponibile via Twitter un primo poster ufficiale di Crudelia che vede raffigurata Emma Stone accompagnato dall’annuncio di un trailer in arrivo per domani 16 febbraio.

Crudelia è il prequel live-action del classico animato La carica dei 101 che vedrà Stone nei panni dell’iconica cattiva negli anni prima di diventare l’incubo dell’amata cucciolata dei dalmata. Il film è stato descritto come un mix tra un commedia poliziesca e una sorta di storia di origine che seguirà Crudelia de Mon durante i suoi primi anni come stilista a Londra. Durante quel periodo, Crudelia sviluppa un ossessione per le pellcce dei cani e lungo il percorso diventa l’iconico cattiva della Disney conosciuta da grandi e piccini creata in origine come antagonista principale in Le avventure di Bianca e Bernie e poi scartata poiché considerata non adatta.

L’adolescente Estella ha un sogno. Vuole diventare una stilista, essendo stata dotata di talento, innovazione e ambizione in egual misura. Ma la vita sembra intenzionata a fare in modo che i suoi sogni non si avverino mai. Essendo finita senza un soldo e orfana in Londra a dodici anni, quattro anni dopo Estella corre selvaggia per le strade della città con i suoi migliori amici e compagni di crimini, Horace e Jasper, due ladri dilettanti. Quando un incontro casuale porta Estella nel mondo dei giovani ricchi e famosi, tuttavia, inizia a mettere in discussione l’esistenza che si è costruita per se stessa a Londra e si chiede se, dopotutto, potrebbe essere destinata a qualcosa di più. La rockstar emergente commissiona a Estella di disegnargli un pezzo caratteristico, lei inizia a sentirsi come se fosse davvero arrivata. Ma qual è il costo per stare al passo con un’ascesa tanto rapida – ed è un prezzo che Estella è disposta a pagare?.

Stone sarà quindi una giovane Glenn Close che ha interpretato Crudelia de Mon nell’adattamento live-action La carica dei 101 – Questa volta la magia è vera del 1996, ruolo che valse a Close una candidatura ai Gloden Globes e che l’attrice riprenderà nel sequel La carica dei 102 – Un nuovo colpo di coda del 2000. Stone reciterà al fianco di Emma Thompson nei panni della Baronessa, a capo di una prestigiosa casa di moda londinese. Horace e Jasper saranno interpretati rispettivamente da Paul Walter Hauser (BlacKkKlansman) e Joel Fry (Il trono di spade). Il film è interpretato anche da Emma Thompson (Saving Mr. Banks) nel ruolo di un nuovo personaggio denominato Baronessa. Alla regia di “Crudelia” c’è l’australiano Craig Gillespie regista della commedia Lars e una ragazza tutta sua, del remake Fright Night – Il vampiro della porta accanto e del biopic Tonya con protagonista l’attrice premio Oscar Margot Robbie.

Per quanto riguarda la data di uscita, visto il clima d’incertezza e una pandemia ancora in crescendo ci sono state voci che “Crudelia” potrebbe uscire su Disney+, ma al momento l’unica cosa certa è il mese di maggio come riporta anche il poster ufficiale.

Fonte: Twitter