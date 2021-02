Crudelia: primo trailer italiano del prequel Disney con Emma Stone

Disney ha reso disponibile un primo trailer italiano dell’atteso Crudelia, una rivisitazione live-action delle origini dell’iconica cattiva del classico La carica dei 101.

Diretto da Craig Gillespie (Tonya, Lars e una ragazza tutta sua, Fright Night – Il vampiro della porta accanto),”Crudelia” è ambientato nella Londra degli anni ’70 e segue la cattiva Disney quando era semplicemente un’aspirante stilista di nome Estella. Proprio come il Maleficent del 2014, questo film punta a mostrare le origini di uno dei cattivi più famosi della Disney. Stone è affiancata nel film da Emma Thompson, Mark Strong, Joel Fry, Kirby Howell-Baptiste, Emily Beecham e Paul Walter Hauser.

La trama ufficiale:

La vincitrice del premio Oscar Emma Stone recita in “Crudelia” della Disney, un nuovissimo film live-action sugli esordi ribelli di uno dei cattivi più famosi e notoriamente alla moda, la leggendaria Crudelia de Mon. “Crudelia”, ambientato nella Londra degli anni ’70 nel mezzo della rivoluzione punk rock, segue le vicende di una giovane truffatrice di nome Estella, una ragazza intelligente e creativa determinata a farsi un nome con i suoi modelli. Fa amicizia con una coppia di giovani ladri che apprezzano il suo appetito per il male e insieme riescono a costruirsi una vita per le strade di Londra. Un giorno, il fascino di Estella per la moda attira l’attenzione della baronessa von Hellman, una leggenda della moda che è incredibilmente chic e spaventosamente ricca, interpretata dalla due volte vincitrice dell’Oscar Emma Thompson. Ma la loro relazione mette in moto un corso di eventi e rivelazioni che porteranno Estella ad abbracciare il suo lato malvagio e diventare la Crudelia rauca, alla moda e vendicativa che conosciamo.