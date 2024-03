Crunchyroll Anime Awards 2024, vincitori: “Suzume” Miglior film, “Jujutsu Kaisen” migliore serie

Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime di tutto il mondo, ha rivelato i vincitori dei Crunchyroll Anime Awards 2024 durante una cerimonia dal vivo che ha visto la partecipazione di celebrità mondiali e di emozionanti performance musicali, il tutto per onorare i creatori, i musicisti e gli interpreti che alimentano l’amore globale per gli anime.

I “Crunchyroll Anime Awards 2024” si sono svolti in diretta a Tokyo, in Giappone, e sono stati trasmessi in live streaming in tutto il mondo, con la conduzione dell’attrice vocale Sally Amaki e del noto presentatore Jon Kabira.

Crunchyroll Anime Awards 2024 – Ospiti e presentatori

I vincitori per ogni categoria sono stati rivelati da una serie di presentatori e celebrità mondiali, che rappresentano gli appassionati fan degli anime provenienti da tutto il mondo dell’intrattenimento, tra cui la tre volte vincitrice del GRAMMY Megan Thee Stallion, la cantautrice giapponese LiSA, la pluripremiata attrice Iman Vellani (MS. MARVEL e THE MARVELS), la coppia di premi Oscar Phil Lord & Chris Miller (Spider-Man: Across the Spider-Verse), il regista Joaquim Dos Santos (Spider-Man: Across the Spider-verse), la superstar dello sport DeMarcus Lawrence (Dallas Cowboys, NFL) e la leggenda del wrestling Mercedes Varnado (ex campionessa mondiale WWE), oltre a numerose star internazionali, tra cui l’attrice indiana Rashmika Mandanna e il regista Bong Joon Ho (Parasite, Snowpiercer), l’attrice e imprenditrice Liza Soberano, il personaggio televisivo giapponese ed ex campione giapponese di decathlon So Takei, l’attrice, cantante e modella Chiaki Kuriyama, e il conduttore di night club, imprenditore e personaggio televisivo giapponese Roland.

Il pre-show degli Anime Awards, condotto da Lauren Moore e Tim Lyu di Crunchyroll con la content creator Lena Lemon, è stato anche un evento di celebrità e influencer con la partecipazione del musicista nominato ai GRAMMY Porter Robinson, la drag performer e DJ internazionale Aquaria (vincitrice della stagione 10 di RuPaul’s Drag Race), l’artista discografico, produttore e DJ Yaeji, il rapper e artista Che Lingo, il modello, doppiatore e attore cinematografico Vinnie Hacker, la creatrice di moda Nava Rose, lo streamer Emiru e l’artista discografica Ylona Garcia.

L’elenco completo dei vincitori è disponibile di seguito e sul sito web degli Anime Awards.

Vincitori dei Crunchyroll Anime Awards 2024 (Elencati in ordine alfabetico per categoria)

Anime dell’Anno – JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Miglior Serie d’Azione – JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliori Animazioni – Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Miglior Canzone in un Anime – Idol di YOASOBI per【OSHI NO KO】

Migliore Direzione Artistica – Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Miglior Character Design – Sayaka Koiso, Tadashi Hiramatsu per JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliore Fotografia – JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliore Commedia – SPY x FAMILY Stagione 1 Cour 2

Migliore Serie in Prosecuzione – ONE PIECE

Miglior Regista – Shota Goshozono per JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliore Serie Drammatica – Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Migliore Ending – Akari di Soshi Sakiyama da JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliore Serie Fantasy – Demon Slayer – Il Villaggio dei Forgiatori di Katana

Miglior Film – Suzume

Migliore Protagonista – Monkey D. Luffy da ONE PIECE

Migliore Nuova Serie – Chainsaw Man

Migliore Opening – Where Our Blue Is di Tatsuya Kitani da JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Migliore Anime Originale – Buddy Daddies

Migliore Serie Romantica – Horimiya: The Missing Pieces

Migliore Colonna Sonora – Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Migliore Slice of Life – BOCCHI THE ROCK!

Miglior Personaggio Secondario – Satoru Gojo da JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Miglior Doppiatore (Arabo) – Taleb Alrefai, Senku Ishigami, Dr. STONE

Miglior Doppiatore (Spagnolo) – Joel Gómez Jimenez, Denji, Chainsaw Man

Miglior Doppiatore (Inglese) – Ryan Colt Levy, Denji, Chainsaw Man

Miglior Doppiatore (Francese) – Martial Le Minoux, Suguru Geto, JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Miglior Doppiatore (Tedesco) – Franziska Trunte, Power, Chainsaw Man

Miglior Doppiatore (Italiano) – Mosè Singh, Denji, Chainsaw Man

Miglior Doppiatore (Giapponese) – Yuichi Nakamura, Satoru Gojo, JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Miglior Doppiatore (Portoghese Brasiliano) – Léo Rabelo, Satoru Gojo, JUJUTSU KAISEN Stagione 2

Miglior Doppiatore (Spagnolo – Sudamerica) – Emilio Treviño, Denji, Chainsaw Man

Personaggio “Da proteggere ad ogni costo” – – Anya Forger – SPY x FAMILY Stagione 1 Cour 2