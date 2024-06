Dall’alto di una fredda torre: nuove clip, video backstage e la colonna sonora del film con Edoardo Pesce e Vanessa Scalera

Dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma, dove ha ricevuto il Premio Luciano Sovena come Miglior Opera Prima Italiana, dal 13 giugno 2024 nei cinema con Lucky Red Dall’alto di una fredda torre, l’esordio alla regia di Francesco Frangipane con Edoardo Pesce e Vanessa Scalera.

Il cast: Edoardo Pesce, Vanessa Scalera, Anna Bonaiuto, Giorgio Colangeli, Elena Radonicich e Massimiliano Benvenuto.

Francesco Frangipane dirige da un soggetto e sceneggiatura di Filippo Gili tratta dall’omonimo spettacolo teatrale scritto da Gili.

Il cast tecnico: Fotografia di Sammy Paravan / Montaggio di Annalisa Forgione / Scenografia di Anna Forletta / Costumi di Eleonora Di Marco / Aiuto regia Carlo Tozzi / Fonico di presa diretta Celeste Frontino / Montatore presa diretta Marzia Cordo’ / Fonico di mix Gianni Pallotto / Trucco di Tiziana Porrazzo / Acconciature di Eleonora Cera / Musica Roberto Angelini

Francesco Frangipane dirige da un soggetto e sceneggiatura di Filippo Gili tratta dall’omonimo spettacolo teatrale scritto da Gili.

Il cast tecnico: Fotografia di Sammy Paravan / Montaggio di Annalisa Forgione / Scenografia di Anna Forletta / Costumi di Eleonora Di Marco / Aiuto regia Carlo Tozzi / Fonico di presa diretta Celeste Frontino / Montatore presa diretta Marzia Cordo’ / Fonico di mix Gianni Pallotto / Trucco di Tiziana Porrazzo / Acconciature di Eleonora Cera / Musica Roberto Angelini

Classe Classe ‘75 fa il suo esordio come cantautore nel 2001 con l’album “Il Signor Domani” (Virgin). Partecipa a Sanremo Giovani nello stesso anno con l’omonimo brano e si aggiudica il Premio della Critica “Mia Martini”. Nel 2003 pubblica l’album “Angelini” (EMI) che contiene le hit “GattoMatto” e “La Gioia del Risveglio” Questo disco, molto più pop del precedente, lo fa conoscere al grande pubblico. Da lì a poco sente l’esigenza di tornare alle origini: rompe il contratto con la EMI e fonda una sua etichetta indipendente (FioriRari). Pubblicherà con la FioriRari due dischi a suo nome, “La Vista Concessa” (2009) e “Phineas Gage” (2012). Nel frattempo riprende con più interesse l’attività di musicista diventando molto richiesto per il suo personale modo di suonare la lapsteel (Fabi, Silvestri, Gazzè, Planet Funk, Fabrizio Moro, Emma Marrone, Orchestraccia).Nascono vari progetti paralleli. I più fortunati e longevi sono “Discoverland”, duo fondato con il cantautore Pier Cortese che si diverte a reinterpretare e miscelare brani del passato e del presente, e un duo nato insieme al violinista Rodrigo D’Erasmo per celebrare e divulgare un artista cult come Nick Drake. Da qui prenderà vita un disco, “Pong Moon”, che darà origine a una moltitudine di eventi e collegamenti che perdurano ancora oggi (ad esempio il documentario “Songs in a conversation” diretto da Giorgio Testi, presentato nel settembre 2019 al Festival del Cinema di Roma e tuttora in programmazione su Sky Arte). Dal 2013 consacra la sua popolarità al fianco di Diego “Zoro” Bianchi, dapprima su Rai3 con la trasmissione “Gazebo” poi su La7 con “Propaganda Live”. Il 26 novembre 2021 esce, per l’etichetta FioriRari, il suo quinto album intitolato “Il cancello nel bosco”. Nel 2022 viene trasmessa su RaiPlay la nuova serie “Il Santone” di cui Roberto Angelini ha composto tutte le musiche originali. [Fonte Officina Pasolini]