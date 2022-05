David di Donatello 2022: Sabrina Ferilli e i candidati al Quirinale da Mattarella e Franceschini

Festival e rassegne David Di Donatello 2022, nomination: guidano “E’ stata la mano di Dio” e “Freaks Out”

Si è tenuta al Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presentazione dei candidati ai Premi David di Donatello 2022. La cerimonia, condotta da Pilar Fogliati, è stata aperta dalla proiezione di un video a cura di Rai Cultura a cui sono seguiti gli interventi di Piera Detassi, Presidente e Direttore Artistico dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, e del Ministro della Cultura, Dario Franceschini. La cerimonia si è conclusa con il discorso del Presidente della Repubblica. Erano presenti i candidati ai Premi, il Presidente dell’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Digitali (ANICA), Francesco Rutelli, la vincitrice del David alla carriera, Giovanna Ralli, la vincitrice del David speciale 2022, Sabrina Ferilli, esponenti della cultura, dello spettacolo e dell’industria cinematografica.

I ringraziamenti del presidente dell’Accademia del Cinema Italiano e dei Premi David di Donatello, Piera Detassis: Al ministro Franceschini che è al lavoro per sostenere un settore che soprattutto in questo momento ne ha bisogno. Ringrazio Rai Uno per l’impegno mai venuto meno, neanche durante il lockdown, e Cinecittà per l’apertura e la disponibilità dimostrata. Non è facile in tempi così ostinati e crudeli trovare il tono giusto per parlare di cinema, ma ci aiutano i film candidati, che raccontano di abbracci tra generi e generazioni. Varietà, originalità e diversità, ma con il filo rosso dell’evocazione del mito del cinema e del teatro. Sono voci italiane ma dalle ambizioni internazionali, come dimostrano i riconoscimenti e le candidature nei principali premi esteri, Oscar compresi. E ancora una volta Napoli si dimostra grande fonte di ispirazione. È importante – affrontare senza nostalgia le sfide del futuro. I tanti film prodotti dovranno essere equamente distribuiti, per arrivare con forza in quelle sale cinematografiche che più di altri settori stanno soffrendo. Bisognerà avere molta attenzione alle nuove abitudini dello spettatore, sempre però salvaguardando la visione in sala. Il cinema e la cultura audiovisiva sono un bene primario. I film del David ci raccontano che un altro mondo è possibile.