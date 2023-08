Dead by Daylight, popolare videogioco survival-horror sviluppato da Canadian studio Behaviour Interactive, aggiunge due nuovi personaggi giocabili al suo ricco parterre, dopo la recente sorpresa Nicolas Cage, già disponibile dal 25 luglio, a fine agosto arriva anche due personaggi della saga di Alien.

Nicolas Cage – Storia e trailer

Innumerevoli premi. Miliardi di dollari al botteghino. Oltre cento film girati in ogni angolo del globo. Nicolas Cage aveva fatto e visto tutto. O almeno così credeva. L’ultimo copione ad arrivare la sua scrivania era qualcosa di completamente nuovo. Descend Beyond. Mentre si immergeva in ogni parola, ogni pagina, Nick diveniva sempre più affascinato. Sembrava che lo script avesse completamente assorbito i suoi sensi. Poteva vedersi inginocchiato di fronte al grande altare di un oscuro tempio. Poteva sentire la ruvida pietra sulle sue dita mentre tracciava antichi simboli inchiostrati con sangue proprio su quell’altare. Poteva udire il fragore mentre le pareti brillavano e si liberavano — Nick chiamò immediatamente il suo agente. Prima che sorgesse il sole, era a bordo di un jet privato diretto verso il Pacifico. Il suo agente lo aveva avvertito che dietro a Descend Beyond c’erano alcuni finanziatori discutibili. A Nick non importava. Era disposto a fare il film gratuitamente, ma il suo agente cercò invano di dissuaderlo.

Atterrando, Nick si chiedeva se l’isola rocciosa fosse sotto lockdown. La pista di terra era fiancheggiata da tende di ricerca con un logo che non riconosceva. Appena scese dal jet, fu condotto da guardie armate al regista di Descend Beyond, una donna dai capelli bianchi con la durezza di un agente governativo: Pauline Stamper. Stamper stessa guidò Nick sul set, con altre due jeep nere che li seguivano. La strada di terra passava attraverso un campo abbandonato, lungo il bordo di una cascata e zigzagava fino a una valle densa di foreste. Stamper condusse Nick e le guardie a piedi fino alla posizione chiave del film: una caverna inquietante, casa delle rovine decrepite di un antico tempio. Era esattamente ciò che aveva visto mentre leggeva lo script nel suo ufficio. Il tempio oscuro. L’altare di pietra nel mezzo della sala principale. Le pareti lisce in attesa di brillare. In attesa di un qualcosa scatenarsi. Nick era pronto per iniziare subito le riprese. Stamper gli ricordò gentilmente che le riprese sarebbero iniziate il mattino seguente, ma Nick si rifiutò di ascoltare. L’equipaggio fu rapidamente convocato e proprio mentre il sole iniziava a tramontare, Nick sentì le parole che tanto desiderava udire: Azione!

Nick recitò il suo dialogo alla lettera. Un’oscura invocazione che gli scivolò via dalla lingua con facilità. Immerse le dita in una tazza di inchiostro rosso e dipinse simboli sull’altare di pietra. Non aveva mai provato così prima sul set. Ma poi… Nick alzò lo sguardo e vide le pareti del tempio brillare, rivelando simboli simili a quelli che aveva dipinto sull’altare. Nick aveva pensato che la luce brillante sarebbe stata un effetto speciale aggiunto al film in post-produzione. Qualcosa non andava. Si avvicinò al muro e toccò i simboli. Proprio come diceva nello script. Stava fissando incredulo quando una nebbia nera – reale nebbia nera – si sollevò dai simboli e si avvolse attorno al suo braccio. Questo doveva essere un effetto pratico. Guardò dietro la macchina da presa, aspettandosi di vedere Stamper e il suo team ridere del loro piccolo scherzo. Ma erano spariti. E la nebbia nera era tutto intorno a lui. Questo non può essere reale. È solo un film.

Dead by Daylight: Ripley e lo Xenomorfo

I nuovi arrivati del gioco sono la Ellen Ripley di Sigourney Weaver in veste di “sopravvisuta” e l’inseparabile Xenomorfo dall’iconica saga di Alien nei panni del “killer”.

Ellen Ripley ha prestato servizio come ufficiale di bordo sulla Nostromo durante l’ultimo viaggio della nave. Quando una forma di vita aliena sconosciuta aggredì uno dei membri dell’equipaggio. Ellen cercò di seguire il protocollo di quarantena; i suoi sforzi però furono però vani, poiché l’IA MU/TH/UR della nave aveva altri piani. Senza quarantena, si verificò il disastro. Usando l’ufficiale esecutivo dell’astronave come ospite, l’alieno fuoriuscì dal suo petto e fuggì nelle viscere della Nostromo. Man mano che la creatura cresceva, il suo regno del terrore continuava, eliminando i membri dell’equipaggio un dopo l’altro finché non rimase solo Ripley. Sola e senza speranza, Ripley mette al sicuro il gatto dell’equipaggio, Jones, e riesce ad azionare il meccanismo di autodistruzione della Nostromo senza rendersi conto che l’alieno è un passo avanti a lei.

Mentre la navetta di salvataggio si spingeva nello spazio, il piccolo puntino di luce che era la Nostromo esplose in una palla di fuoco arancione in espansione. La navetta ebbe un sussulto e uno scossone, poi ci fu il silenzio mentre la Nostromo spariva nel nulla.

Sganciando le cinghie, Ripley iniziò a prepararsi per il lungo viaggio di ritorno alla frontiera, quandoall’improvviso qualcosa si agitò nell’ombra profonda della navetta…era l’alieno.

Con cautela, Ripley si avvicina agli armadietti, indossa la tuta pressurizzata. Poi, mentre l’alieno avanzava verso di lei, apre la camera di compensazione, espellendo l’alieno nella fredda distesa dello spazio.

Con la navetta ora al sicuro, Ripley registrerà il suo rapporto finale sulla nave stellare commerciale Nostromo per pi entrare nella sua camera di ipersonno. La nebbia oscura del sonno si avvolgeva intorno a lei facendola sentire pesante e stanca. Chiuse gli occhi in un incubo…per poi riaprirli in un altro.

L’annuncio è stato accompagnato da due trailer che offre scorci di quello che sembra essere l’interno della Nostromo, Un primo teaser termina con una breve prima occhiata ad uno Xenomorfo che esce dall’oscurità e poi attacca. La descrizione recita: Il silenzio soffocante dello spazio esterno spinge la determinazione oltre i suoi limiti.”

Il secondo trailer mostra Ripley che si sveglia dall’ipersonno scoprendo di essere finita su un pianeta misterioso. Il trailer rivela anche che il relitto della nave Nostromo sarà l’ambientazione del gioco e anche il familiare aspetto dello Xenomorfo, che vediamo nel video braccare senza tregua Ripley annunciata ufficialmente come nuova “sopravvissuta”.

Mathieu Côté, Responsabile delle Partnership per Behavior Interactive ha dichiarato:

Alien è stata e continua ad essere una delle migliori storie di fantascienza mai raccontate – e poter collaborare con 20th Century Games per portare questa storia in Dead by Daylight è un privilegio per tutti noi di Behavior Interactive.

Dead By Daylight: Alien sarà disponibile a partire dal 29 agosto su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch e PC tramite Steam, Epic Games Store e Windows Store.