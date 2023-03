Dead by Daylight: il videogioco horror diventa un film prodotto da Atomic Monster e Blumhouse

Dead by Daylight, il popolare videogioco horror multiplayer dei canadesi di Behavior Interactive, sarà adattato in un film live-action unendosi alla schiera di survival-horror annunciati o che già hanno fatto il salto, i più noti sono Resident Evil e Silent Hill per quanto concerne il grande schermo e citiamo anche The Last Of Us, titolo bestseller adattato recentemente in una serie tv con protagonsita Pedro Pascal, e Death Stranding, il capolavoro di di Hideo Kojima arriverà invece sul grande schermo.

Atomic Monster e Blumhouse hanno siglato una partnership con il più grande studio canadese di sviluppo videogiochi, per portare “Dead by Daylight” sul grande schermo. In “Dead by Daylight” si gioca uno vs quattro, in cui un giocatore assume il ruolo di Killer e gli altri quattro giocano come Sopravvissuti; il Killer deve impedire ad ogni Sopravvissuto di raggiungere dei cancelli che rappresentano una porta sulla salvezza, per farlo il killer designato li dovrà braccare e una volta catturati immolarli con l’ausilio di appositi ganci sacrificali allo scopo di placare una forza malvagia nota come Entità. A rendere il compito dei Sopravvissuti ancor più arduo i cancelli di uscita devono essere aperti tramite dei generatori che vanno riparati. Oltre ai personaggi originali, il gioco concede in licenza personaggi e ambientazioni di franchise horror di culto:. Per il cinema abbiamo personaggi giocabili da Nightmare (Freddy Krueger), Evil Dead (Ash Williams), Halloween (Michael Myers / Laurie Strode), Hellraiser (Pinhead), Scream (Ghostface), Ringu (Sadako), Non aprite quella porta (Leatherface) e Saw (The Pig); per i videogiochi disponibili personaggi di Left 4 Dead, Resident Evil (Nemesis / Leon S. Kennedy) e Silent Hill (Pyramid Head) e ci sono anche gli anime (Attack on Titan), le serie tv (Stranger Things) e personaggi della mitologia e del folklore come il Minotauro, il Krampus e la strega Baba Yaga.

Il fondatore e CEO di Atomic Monster, James Wan, ha dichiarato: “In ‘Dead by Daylight’ il team di Behaviour ha creato una lettera d’amore per il mondo dell’horror, costruendo un ambiente incredibile brulicante di atmosfere e cattivi terrificanti, perfetto per un adattamento cinematografico spaventoso. Alla Atomic Monster siamo grandi fan del gioco e siamo entusiasti di collaborare con Blumhouse per portare questo mondo spaventosamente viscerale sul grande schermo.

Jason Blum, fondatore e CEO di Blumhouse, ha aggiunto: “Sappiamo che ci sono così tanti fan di ‘Dead by Daylight’ là fuori e pensiamo che sia imperativo trovare qualcuno che apprezzi e ami il mondo tanto quanto noi, per aiutarci a portare il gioco sul grande schermo. Sappiamo che i nostri partner di Behaviour e Atomic Monster ci aiuteranno a dare vita alla migliore versione possibile di questo gioco”.

Stephen Mulrooney, vicepresidente esecutivo di Behavior Interactive, ha dichiarato: “Non potremmo essere più entusiasti di lavorare con Jason Blum e James Wan, due giganti dell’industria cinematografica horror, per espandere ulteriormente l’universo di ‘Dead by Daylight’. In Behaviour, il nostro motto è creare momenti unici, insieme, per sempre. Atomic Monster e Blumhouse sono i partner ideali per creare l’ingresso killer di “Dead by Daylight” sul grande schermo”.

“Dead By Daylight” lanciato al 2016 vanta ad oggi oltre 50 milioni di giocatori in tutto il mondo e due milioni di giocatori che si avventurano nella Nebbia Oscura (The Fog), il nome del campo di gioco, ogni singolo giorno. “Dead by Daylight” è diventato sempre più popolare in Giappone grazie all’uscita di capitoli a tema squisitamente nipponico come “The Shattered Bloodline” e “The Cursed Legacy”. In cambio il paese è diventato uno dei più grandi mercati per il gioco, a testimonianza di ciò un Entity Café a tema “Dead by Daylight” inaugurato al quarto piano della Tokyo Skytree nell’agosto 2021.

Fonte: Variety