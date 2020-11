Deadpool 3 è stato confermato via Twitter attraverso la pubblicazione di un’immagine di Bob Belcher, il capofamiglia della famiglia Belcher protagonista della serie tv d’animazione Bob’s Burger, che vediamo ritratto con il suo grembiule d’ordinanza e due katane piazzate sulla schiena, che sono due armi distintive di Wade Wilson meglio noto come il “Mercenario Chiacchierone”.

La scelta di piazzare due spade giapponesi sulla schiena di Bob Belcher sembrano un evidente ammiccare alle sorelle Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin, autrici di lunga data della serie tv “Bob’s Burgers” che sono state recentemente reclutate come sceneggiatrici di “Deadpool 3”, progetto passato ai Marvel Studios dopo l’acquisizione da parte della Disney della 20th Century Fox, con qualsiasi film futuro di Deadpool che farà ufficialmente parte dell’Universo Cinematografico Marvel.

Oltre a Ryan Reynolds come Wade Wilson, Deadpool 3 dovrebbe vedere il ritorno di Zazie Beetz e Josh Brolin nei panni rispettivamente di Domino e Cable. Reynolds ha affermato che la sua squadra “sta cercando di andare in una direzione completamente diversa” con Deadpool 3. “Spesso ricorrono ad un reboot o forse cambiano un personaggio dopo quattro film quando ormai è troppo tardi”, ha detto Reynolds in un’intervista. Le parole di Reynolds fanno seguito ad una dichiarazione del produttore e sceneggiatore Rhett Reese in cui affermava che Deadpool 3 “si contrae” in qualcosa di più “personale e piccolo” dopo che Deadpool 2 ha ampliato il suo universo introducendo personaggi come Cable, Domino e gli sfortunati membri della X-Force, il cui spin-off è saltato dopo l’acquisizione Disney-Fox.

Fonte: Screenrant