Deadpool 3: primo trailer italiano di “Deadpool & Wolverine” con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

20th Century Studios e Marvel Studios hanno rivelato il primo teaser trailer di Deadpool 3, ora ufficialmente noto come Deadpool & Wolverine, il dinamico e disfunzionale duo interpretato da Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

“Il tuo piccolo universo cinematografico sta per cambiare per sempre… io sono il Messia.” – Wade Wilson

È tempo che il famigerato Mercenario chiacchierone, l’antieroe Deadpool, rovini/salvi l’MCU mettendo le sue piccole dita insidiose in tutto questo multiverso pieno di supereroi e non solo. Anche se tecnicamente si tratta di Deadpool 3, questo film fa un salto in avanti entrando ufficialmente nell’MCU portando Wolverine con sé.

Deadpool 3 – Trama e cast

In”Deadpool 3″ dopo aver affrontato alcuni intoppi professionali mentre attraversava una crisi di mezza età. Wade Wilson decide di mandare ufficialmente in pensione Deadpool e diventa un venditore di auto usate. Ma quando sono in gioco i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero, Deadpool decide di uscire dal pensionamento e riprendere le sue katane. Recluta un Wolverine riluttante e diffidente non solo per combattere per la loro sopravvivenza, ma, in definitiva, per il loro lascito.

Nel film compaiono anche Emma Corrin nei panni dell’antagonista Cassandra Nova, Morena Baccarin e Stefan Kapicic nei panni di Vanessa e Colossus, Matthew Macfadyen in un ruolo sconosciuto, Karan Soni nei panni di Dopinder e Leslie Uggams in quelli di Blind Al. A loro si uniranno Brianna Hildebrand e Shioli Kutsuna di nuovo nei panni rispettivamente panni di Testata Mutante Negasonica e della fidanzata di quest’ultima, Yukio. A bordo anche Rob Delaney che tornerà nei panni di Peter e Jennifer Garner che riprenderà il ruolo di Elektra.

Deadpool 3 – Il trailer ufficiale italiano

Il trailer ha confermato le voci di un Deadpool strappato dalla sua realtà dalla TVA (Time Variance Authority), l’organizzazione fittizia della serie tv Loki che si occupa di monitorare le varie linee temporali e che recluterà Wade Wilson, come fece a suo tempo con il Loki di Tom Hiddleston, per salvaguardare il Multiverso.

Deadpool & Wolverine aka Deadpool 3 è diretto dal produttore/regista americano Shawn Levy (Una notte al museo). Deadpool & Wolverine segna la terza collaborazione di Levy con Ryan Reynolds dopo Free Guy e The Adam Project e la secondo con Hugh Jackman sopo Real Steel.

La sceneggiatura è scritta da Rhett Reese e Paul Wernick, oltre a Zeb Wells, Ryan Reynolds, Shawn Levy, Wendy Molyneux e Lizzie Molyneux-Logelin. Basato sui personaggi creati da Rob Liefeld e Fabian Nicieza, il film è prodotto da Kevin Feige dell’MCU, con Simon Kinberg, Shawn Levy e Ryan Reynolds. 20th Century Studios farà debuttare Deadpool & Wolverine nei cinema di tutto il mondo a partire dal 26 luglio 2024.

Il poster ufficiale