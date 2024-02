Deadpool & Wolverine: il primo trailer di Deadpool 3 è il più visto di sempre

Il primo trailer di Deadpool & Wolverine aka Deadpool 3, rilasciato durante il Super Bowl di domenica, nelle 24 ore successive al suo debutto ha registrato un pubblico di 365 milioni di spettatori online, il che lo rende trailer il più visto di sempre. Il record precedente era detenuto da Spider-Man: No Way Home di Sony e Marvel Studios con 255 milioni di visualizzazioni.

Deadpool 3 – L’easter egg degli Avengers

Questo primo trailer di “Deadpool 3”, davvero promettente, ha svelato e confermato alcuni elementi del film, ad esempio la TVA della serie tv Loki che potrebbe aver inviato Deadpool nella base di ricerca dell’HYDRA vista in Avengers: Age of Ultron.

Utilizziamo il condizionale ma alcuni elementi che vedete negli screenshot (Immagini sui monitor della TVA, una foresta innevata, una jeep alle spalle di Deadpool) richiamano l’attacco degli Avengers alla base delL’Hydra del Barone Von Strucker.

Il fumetto nascosto

Altro easter egg che potrebbe sfuggire facilmente, è il fumetto che si scorge nel finale del trailer a sinistra dell’inquadratura. Nell’immagine vediamo Deadpool sdraiato a terra, con il fumetto alla sua sinistra, che inveisce contro quello che scopriremo essere Wolverine.

Il fumetto che si distingue a malapena nella scena è il numero 5 di Secret Wars dal titolo “Owen Reece Died For Our Sins” (Owen Reece è morto per i nostri peccati) che trovate QUI.

In Deadpool 3: “Dopo aver affrontato alcuni intoppi professionali mentre attraversava una crisi di mezza età. Wade Wilson decide di mandare ufficialmente in pensione Deadpool e diventa un venditore di auto usate. Ma quando sono in gioco i suoi amici, la sua famiglia e il mondo intero, Deadpool decide di rispolverare le sue katane. Recluta un Wolverine riluttante e diffidente non solo per combattere per la loro sopravvivenza, ma, in definitiva, per la loro eredità.”

Nel film compaiono anche Hugh Jackman nei panni di Wolverine, Emma Corrin nei panni del cattivo Cassandra Nova, Morena Baccarin e Stefan Kapicic nei panni di Vanessa e Colosso, Matthew Macfadyen in un ruolo sconosciuto, Karan Soni nei panni di Dopinder e Leslie Uggams nei panni di Blind Al. A loro si uniranno Brianna Hildebrand e anche Shioli Kutsuna tornerà nel franchise nei panni rispettivamente di Testata Mutante Negasonica e della fidanzata di quest’ultima, Yukio. Rob Delaney tornerà nei panni di Peter e Jennifer Garner riprende il ruolo di Elektra.

“Deadpool & Wolverine” arriverà nei cinema italiani il 24 luglio.