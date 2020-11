Deathcember: trailer senza censure dell’antologia horror natalizia

Disponibile un trailer “unrated”, i non patiti di horror sono avvertiti, della nuova antologia horror Deathcember che come si evince dal titolo avrà un’ambientazione natalizia. Si tratta di una raccolta di 24 cortometraggi di 24 registi di tutto il mondo in arrivo negli Stati Uniti su tutte le piattaforme digitali il 24 novembre.

Deathcember si presenta come un vero e proprio calendario dell’avvento cinematografico pieno di delizie diaboliche tra cui segnaliamo gli episodi “Casetta sperduta in campagna” diretto dall’italiano Ruggero Deodato (Cannibal Holocaust, La casa sperduta nel parco); “They Once Had Horses” diretto da Lucky McKee regista dello scioccante horror The Woman; “Getting Away From It All” diretto dall’attrice Pollyanna McIntosh, protagonista dell’horror “The Woman” alla sua seconda prova da regista dopo il recente thriller-horror Darlin’.

24 giorni – 24 porte – 24 morti! Le festività natalizie si preparano per il massimo della carneficina natalizia con il primo film antologico dell’avvento DEATHCEMBER.

Il cast include l’icona horror Barbara Crampton (Re-animator, From Beyond) che ha recentemente prodotto il remake di Castle Freak, AJ Bowen (Satanic Panic, I Trapped the Devil, Chillerama) e Barbara Magnolfi (Suspiria ’77, Inferno in diretta).

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

I 24 cortometraggi dell’antologia sono diretti da: Dominic Saxl, Michael Varrati, Lazar Bodroža (A. I. Rising – Il futuro è adesso), Florian Frerichs (Miniblockbuster), Isaac Ezban (Parallel), Sonia Escolano, Bob Pipe (Soul Reaper), Steve De Roover (Beer, Chocolate & Vampires), Jürgen Kling, Ama Lea (ABCs of Death 2.5), Sadrac González-Perellón (Black Hollow Cage), Julian Richards (Reborn), Lee Sang-woo (Speed), Vivienne Vaughn, Ruggero Deodato (Cannibal Holocaust), Sam Wineman, Andreas Marschall (Masks), Lucky McKee (The Woman), Milan Todorović (Apocalypse of the Dead), Pollyanna McIntosh (Darlin’), Rémi Fréchette, Jason A. Rostovsky, John Cook Lynch, Trent Haaga (Chop), Annika Marx, BJ Colangelo, Zach Shildwachter e Alyosha Saari.

Scream Factory distribuirà Deathcember negli Stati Uniti per il noleggio / acquisto su tutte le principali piattaforme digitali il 24 novembre e via cavo on demand il 1° dicembre.

Fonte: Bloody Disgusting