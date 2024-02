Dedalus: riprese in corso per il thriller di Gianluca Manzetti con Luka Zunic e Matilde Gioli

Le case di produzione Camaleo e Eagle Pictures annunciano riprese in corso per Dedalus, thriller diretto da Gianluca Manzetti e interpretato da Luka Zunic e Matilde Gioli.

Gianluca Manzetti, già assistente alla regia di Sollima, Ozpetek e a capo della seconda unità di Dampyr, in questa opera seconda racconta con i toni del thriller un pericoloso social game in cui sei content creator in uno spazio isolato dove si trovano a competere in stile Squid Game in giochi sempre più pericolosi dove tutti diventeranno sia carnefici che vittime.

Le riprese dureranno 5 settimane e si svolgeranno a Roma e dintorni, tra cui la bellissima location di Castello Brancaccio e i sotterranei del Parco della Caffarella.

Dedalus – Trama e cast

Michele, Tiziana, Leo, Antonella, Filippo e Belinda sono i sei content creator selezionati per partecipare a DEDALUS, un nuovo social game che promette di ridefinire il mondo del Web 3.0 e rendere ricco e famoso il vincitore. Rinchiusi in un’arena isolata, i concorrenti partecipano a giochi che via via si rivelano sempre più pericolosi. Quello che sembrava un semplice gioco si trasforma lentamente in qualcosa di completamente diverso, e i creator, da concorrenti, si ritrovano ora ad essere sia carnefici che vittime di un’elaborata vendetta.

Il cast include anche Francesco Russo, Giulio Beranek, Giulia Elettra Gorietti, Stella Pecollo, e con Gian Marco Tognazzi e l’amichevole partecipazione di Carolina Rey.

Il film è prodotto da Camaleo, Weekend Films e da Eagle Pictures. L’opera è realizzata in co-produzione con la spagnola Koboflopi e la polacca Agresywna Banda, con il sostegno del MIC – Direzione Generale Cinema e Audiovisivo e Regione Lazio – Lazio Cinema International.

Camaleo è una società di produzione cinematografica che nasce a Roma nel 2007. Da subito l’attività produttiva di Camaleo è caratterizzata dall’obiettivo di creare contenuti di qualità fruibili dal grande pubblico. I film di successo non tardano ad arrivare con le prime grandi produzioni internazionali: “Il colore della libertà – Goodbye Bafana”, sulla vita di Nelson Mandela. Nel 2009 la società si focalizza sul cinema italiano, con la produzione di film di intrattenimento e di qualità. “OUTING, fidanzati per sbaglio” con Massimo Ghini, Nicolas Vaporidis e Giulia Michelini, esce nelle sale nel 2012. Nel triennio 2016/2018 si girano tre importanti commedie: “Ovunque tu sarai”, “Sconnessi”, “Compromessi sposi”. Del 2020 il thriller psicologico “Weekend”, con la regia di Riccardo Grandi. Il 2021 segna l’uscita di due grandi pellicole: “Tutti per Uma” un family movie e “Io e Angela” cui segue il drama thriller dal respiro internazionale “Double Soul”, ambientato fra Europa e Paesi Arabi con i premi Oscar Murray Abraham e Danny Glover; l’8 febbraio 24 uscirà al cinema l’action adrenalinico “Runner”, con Matilde Gioli e Francesco Montanari mentre per la prima settimana di aprile è prevista la release theatrical di “Leopardi & Co”, commedia romantica con il premio Oscar Whoopi Goldberg. È in fase di post produzione la commedia “30 anni (di meno)” con Massimo Ghini e Nino Frassica.