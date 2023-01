Deep Sea: nuovo trailer e featurette dello spettacolare film d’animazione cinese

Deep Sea, dalla Cina un nuovo incredibile film d’animazione in 3D dalle spettacolari animazioni CG. Scritto e diretto da Tian Xiaopeng, già regista del film d’animazione campione d’incassi Monkey King: Hero Is Back. Il film “utilizzerà un’estetica orientale unica per interpretare una storia fantasy con uno sfondo moderno”. La storia segue una giovane ragazza sola che trova una magica connessione sognando un meraviglioso mondo sottomarino.

Deep Sea – La trama ufficiale

La trama ufficiale: “Dove va il cuore è più profondo del mare” – Deep Sea racconta la storia di una malinconica e solitaria ragazzina che intraprende un viaggio di crescita unico, esplorando e cercando risposte in un mondo sottomarino che nasconde molti segreti.

Deep Sea – Trailer e video

Curiosità sul film

“Deep Sea”, originariamente conosciuto come “Shen Hai”. era in lavorazione da diversi anni e originariamente fissato per uscire nel 2020; ora la nuova data di uscita nei cinema cinesi è stata fissata al 22 gennaio 2023.

Il regista è al suo secondo lungomeetraggio animato in CG dopo l’esordio nel 2015 con Monkey King: Hero Is Back, pellicola che ha registrato il maggior incasso di sempre per un film d’animazione in Cina, record detenuto fino al 2016, fino all’uscita di Zootropolis e Kung Fu Panda 3. Da “Monkey King: Hero is Back” è stato tratto un videogioco uscito il 17 ottobre 2019 per PlayStation 4, sviluppato da Hexa Drive e pubblicato da Oasis Games. Nei panni di Sun Wukong (ribattezzato Dasheng nel doppiaggio inglese), i giocatori guidano Liuer e Pigsy (Zhu Bajie) nel combattere i troll di montagna e altri mostri per salvare i bambini rapiti dalle grinfie del re demone Hun Dun, utilizzare le statue di Guanyin per sbloccare incantesimi per migliorare le abilità e usare varie armi per combattere i nemici.

Il film è Prodotto da October Media & Coloroom Pictures.

Deep Sea – Foto e poster