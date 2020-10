Dev Patel protagonista del film sugli omicidi Chippendales

Dev Patel ha firmato come protagonista di un film che racconterà gli omicidi legati al fenomeno degli stripper “Chippendales”. Il sito Deadline riporta che Patel e l’australiano Craig Gillespie regista di Tonya e del prequel Crudelia, sono ufficialmente associati al progetto.

Patel interpreterà Somen “Steve” Banerjee, un immigrato indiano che acquistò un club di Los Angeles fallito alla fine degli anni ’70 e lo trasformò in Chippendales, un locale che iniziò con serate a tema che includevano il wrestling nel fango femminile e “One Night” di danza esotica maschile per sole donne.

Il film racconterà ascesa e caduta di Banerjee, dalla fondazione del franchise multimilionario “Chippendales” all’accusa di aver ingaggiato sicari per uccidere i suoi soci in affari Paul Snider (marito e futuro assassino della modella di Playboy Dorothy Stratten) e l’avvocato Bruce Nahin, e successivamente accusato di aver arruolato Ray Colon negli anni novanta per aiutarlo a portare a termine un complotto per uccidere Michael Fullington, un ex ballerino e coreografo di Chippendales, e altri due ex ballerini di Chippendales, che Banerjee riteneva fossero in competizione con il brand di Chippendales. Banerjee è stato anche incriminato per aver presumibilmente orchestrato l’omicidio del 1987 del suo ex coreografo e socio Nick De Noia. Alla fine Banerjee si è dichiarato colpevole di tentato incendio doloso, racket e omicidio su commissione. Ha accettato un patteggiamento che avrebbe portato a 26 anni di carcere, alla perdita della sua quota della società madre dei Chippendales e alla maggior parte del suo patrimonio.

Lanciato nel 2008 dal film vincitore dell’Oscar The Millionaire, Patel si è costruito una solida carriera che ha incluso ruoli in Marigold Hotel, Humandroid, L’uomo che vide l’infinito, Lion – La strada verso casa (che gli è valso una candidatura all’Oscar come miglior attore non protagonista) e nel dramma Attacco a Mumbai – Una vera storia di coraggio. Vedremo Patel prossimamente nella commedia La vita straordinaria di David Copperfield di Armando Iannucci, film in uscita in Italia il 16 ottobre e l’attore è anche protagonista del fantasy horror The Green Knight del regista David Lowery (Storia di un fantasma), pellicola completata e attualmente in attesa di una data di uscita.