Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna – due clip in italiano e anticipazioni dell’evento al cinema

Anime Factory & Koch Media porteranno nei cinema italiani come evento speciale (9-15 dicembre) il lungometraggio d’animazione Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna. Dai produttori del grande successo internazionale Dragon Ball Super: Broly – Il Film, arriva l’ultima e imperdibile avventura di Taichi e Agumon che celebra il 20° anniversario del franchise dei Digimon che ha segnato l’infanzia di un’intera generazione.

“Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna” si svolge cinque anni dopo gli eventi della serie di film in sei parti “Digimon Adventure tri”. Ora, al culmine dell’età adulta, Taichi e il resto dei bambini prescelti, scoprono improvvisamente che con il passare degli anni il legame con i loro Digimon giungerà al termine. Come si evolverà la relazione tra Taichi, Agumon e gli altri? I Digifan dovranno guardare Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna per scoprire la risposta.

Trama e cast

La sinossi ufficiale: Taichi è cresciuto ed è ora uno studente universitario, vive da solo, ma è ancora incerto sul suo futuro. Gli otto ragazzi continuano ad aiutare le persone che hanno un Digimon come partner ma un giorno si verifica un fenomeno senza precedenti. I bambini prescelti scoprono che, crescendo, la relazione con il proprio Digimon giungerà al termine. Un conto alla rovescia si attiva sul loro Digivice e comprendono che più combattono con il loro partner, più velocemente i loro legami sono destinati a concludersi. Taichi e Agumon sono di fronte a un bivio: combattere per aiutare chi è in pericolo o perdere il proprio Digimon? Dovranno prendere una decisione rapidamente e presto i bambini prescelti diventeranno adulti.

I doppiatori delle versioni giapponese e inglese:

Taichi “Tai” Kamiya…Natsuki Hanae / Joshua Seth

Yamato “Matt” Ishida…Yoshimasa Hosoya / Nicolas Roye

Koshiro “Izzy” Izumi…Mutsumi Tamura / Mona Marshall

Sora Takenouchi…Suzuko Mimori / Colleen O’Shaughnessey

Joe Kido…Junya Ikeda / Robbie Daymond

Mimi Tachikawa…Hitomi Yoshida / Kate Higgins

Takeru “T.K.” Takaishi…Junya Enoki / Johnny Yong Bosch

Kari Kamiya…Mao Ichimichi / Tara Sands

Agumon…Chika Sakamoto / Tom Fahn

Gabumon…Mayumi Yamaguchi / Kirk Thornton

Tentomon…Takahiro Sakurai / Jeff Nimoy

Biyomon…Atori Shigematsu / Cherami Leigh

Gomamon…Junko Takeuchi / R. Martin Klein

Palmon…Kinoko Yamada / Anna Garduno

Patamon…Miwa Matsumoto / Laura Summer

Gatomon….Yuka Tokumitsu / Kate Higgins

Davis Motomiya…Fukujūrō Katayama / Griffin Burns

Yolei Inoue…Ayaka Asai / Jeannie Tirado

Cody Hida…Yoshitaka Yamaya / Bryce Papenbrook

Ken Ichijouji…Arthur Lounsbery / Derek Stephen Prince

Veemon…Junko Noda / Derek Stephen Prince[18]

Hawkmon…Kōichi Tōchika / Christopher Swindle

Armadillomon…Megumi Urawa / Robbie Daymond

Wormmon…Naozumi Takahashi / Paul St. Peter

Dr. Menoa Bellucci…Mayu Matsuoka / Erika Harlacher

Kyotaro Yamada…Daisuke Ono / Kaiji Tang

Morphomon…Yuna Taniguchi / Cherami Leigh

Gennai…Hiroaki Hirata / Jeff Nimoy[

Parrotmon…Yoshihito Sasaki / Aaron LaPlante

Ayaka…Miho Arakawa / Tara Sands

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna – trailer e video

Primo teaser trailer ufficiale in italiano pubblicato il 14 novembre 2021

Secondo trailer ufficiale in italiano pubblicato il 19 novembre 2021

Due clip in italiano pubblicate il 2 dicembre 2021

Lo sviluppo del film

“Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna” è stato annunciato il 29 luglio 2018 come parte del 20° anniversario della serie. Lo sviluppo del film è iniziato nel 2017, mentre Digimon Adventure tri. era nel bel mezzo della messa in onda. È stato realizzato quando lo staff si è reso conto che la serie “Digimon Adventure” era la parte più popolare del franchise “Digimon” nel suo insieme dopo l’accoglienza positiva di “Adventure tri.”, quindi hanno deciso di fare un altro film per il suo 20° anniversario. Prima dell’uscita del film negli Stati Uniti il produttore esecutivo Yosuke Kinoshita ha tenuto un’intervista in merito al franchise stesso e a ciò che voleva che i fan traessero dal film.

Mentre attraversiamo la vita, credo che non siano solo il successo e la gioia che ti fanno crescere come persona, ma anche il superamento del fallimento. Le realtà dure e tristi sono ciò che ci tiene in vita. Sono sicuro ci saranno molti ostacoli in futuro, ma andiamo avanti con forza! Questo è il messaggio che stiamo cercando di trasmettere.

Curiosità

“Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna” è il dodicesimo film dedicato all’universo di Digimon.

La trama del film è ambientata 5 anni dopo gli eventi del film “Digimon Adventure tri.”, che a sua volta si svolge 6 anni dopo la serie tv originale. “Last Evolution Kizuna” funge anche da finale di serie della storia originale di “Digimon Adventure”.

Il film è diretto da Tomohisa Taguchi (Persona: The Animation e Persona: The Movie), scritto da Akatsuki Yamatoya (Transformers: Cybertron), prodotto da Toei Animation e animato da Yumeta Company (La Corda d’Oro: Secondo Passo).

Digimon Adventure

“Digimon Adventure” noto anche come “Digimon: Digital Monsters”, è una serie televisiva anime giapponese del 1999 prodotta da Toei Animation in collaborazione con WiZ, Bandai e Fuji Television. È la prima serie anime della serie multimediale “Digimon”, basata sull’animale domestico virtuale Digital Monster pubblicato nel 1997. Un cortometraggio del 1999 intitolato “Digimon Adventure” è uscito nelle sale il 6 marzo 1999. Ha fatto seguito una serie televisiva, trasmessa in Giappone dal marzo 1999 al marzo 2000 per 54 episodi. Dall’uscita di Digimon Adventure, sono stati prodotti diversi sequel e adattamenti. Una serie televisiva successiva, Digimon Adventure 02, è stata trasmessa dal 2000 al 2001. Un videogioco della serie è stato rilasciato per PlayStation Portable nel 2013. Per il 15° anniversario della serie, una serie di film in sei parti si svolge pochi anni dopo gli eventi di “Adventure 02”, intitolato “Digimon Adventure tri.”, è stato rilasciato tra il 2015 e il 2018. Un reboot della serie ambientato nell’anno 2020, intitolato “Digimon Adventure” è stato trasmesso in Giappone dal 2020 al 2021.

La lista completa dei film dei Digimon

Digimon Adventure

Digimon Adventure: Bokura no War Game!

Digimon Adventure 02: Zenpen: Digimon Hurricane Jōriku!!/Kōhen: Chōzetsu Shinka!! Ōgon no Digimentals

Digimon Adventure 02: Diablomon no Gyakushū

Digimon Tamers: Bōkensha-tachi no Tatakai

Digimon Tamers: Bōsō Digimon Tokkyū

Digimon Frontier: Kodai Digimon Fukkatsu!!

Digital Monster X-Evolution

Digimon Savers THE MOVIE Kyūkyoku Pawā! Bāsuto Mōdo Hatsudō!!

Digimon Savers 3D – Digital World kiki ippatsu!

Digimon Adventure 3D: Digimon Grandprix!

Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Harumi Fuuki (Miss Hokusai – Mirto crespo, The Wonderland).

(Miss Hokusai – Mirto crespo, The Wonderland). La colonna sonora include i brani “ButterFly” di Kouji Wada, “Sono Saki e” e “Brave Heart” di Ayumi Miyazaki.

TRACK LISTINGS:

01. Bolero -Kizuna Version-

02. Twilight

03. Opus No. 2 -Spring- In a Major ~Our War Game!~ -Kizuna Version-

04. From Spain with Love

05. Menoa Bellucci

06. Wirepuller

07. Attack! And Then… -Kizuna Version-

08. Eosmon

09. Omegamon

10. Panic Confusion

11. Farewell

12. Limited Time

13. Target -Akai Shougeki- Version Ramen

14. Target -Akai Shougeki- Version Spy1

15. Target -Akai Shougeki- Version Spy2

16. A battle of the mind

17. Confrontation

18. Partner

19. Neverland

20. We will always be together!

21. Aurora

22. Great Attack

23. Victory ~Theme of Virtue~ -Kizuna Version-

24. Brave Heart -Kizuna Version-

25. Menoa

26. What Lies Ahead -Movie Size-

27. Salvation

28. Walk on the Edge ~Yamato Ishida’s Theme~ -Kizuna Version-

Foto e poster