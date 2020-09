Disney posticipa al 2022 il prossimo evento D23 Expo

D23 Expo, la convention dedicata ai fan Disney che si tiene ogni due anni e prevista per il 2021, è stata ufficialmente posticipata al 2022 causa pandemia di Covid-19. Il sito Variety riporta che la Walt Disney Company ha annunciato che la settima Expo D23 si terrà dal 9 all’11 settembre 2022 presso l’Anaheim Convention Center di Anaheim, in California.

L’evento fa riferimento al “D23: The Official Disney Fan Club” di The Walt Disney Company fondato nel 2009. Il nome D23 si riferisce alla “D” di Disney e 23 per 1923, l’anno in cui Walt Disney ha fondato l’azienda. L’evento di solito offre anticipazioni sui prossimi progetti Disney, panel e conferenze tenute da celebrità e artisti e la possibilità di acquistare prodotti esclusivi. L’evento ospita anche la cerimonia di premiazione dei “Disney Legends”, durante la quale vengono onorati i migliori contributori all’eredità Disney.

Il D23 dello scorso anno ha incluso anteprime per il film d’animazione Frozen II, Onward e Soul, per i film Marvel Black Widow ed Eternals, il capitolo finale Star Wars: L’ascesa di Skywalker, il remake live-action Mulan, il sequel Maleficent – Signora del male, l’avventura Jungle Cruise con The Rock e Emily Blunt e lo spin-off Crudelia con Emma Stone.

L’annuncio del posticipo è stato dato sull’account Twitter ufficiale “Disney 23” con un tweet in cui è stato rivelato che “Il D23 Expo sarà una celebrazione diversa dalle altre, poiché daremo ai fan una prima occhiata agli incredibili piani per il 100° anniversario di The Walt Disney Company”, anniversario che si celebrerà nel 2023.