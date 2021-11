Django & Django: Sergio Corbucci Unchained – trailer e anticipazioni dell’evento al cinema

Dopo la tappa a Venezia arriva nelle sale cinematografiche Django & Django: Sergio Corbucci Unchained, il documentario evento speciale nei cinema il 15, 16 e 17 novembre. Un omaggio al grande regista italiano con materiali d’epoca inediti, testimonianze, ricostruzioni per raccontare un cinema e un’epoca irripetibili.

La trama ufficiale: Django, Il grande silenzio, Gli specialisti, Il mercenario, Vamos a matar companeros, Cosa c’entriamo noi con la rivoluzione: i western di Corbucci come cinema della crudeltà, ma anche come grande invenzione e come metafora di tutte le idee che circolavano nell’Italia degli anni Sessanta. Con le testimonianze di Franco Nero (l’attore preferito di Corbucci) e Ruggero Deodato (l’aiuto regista di Django), con i super8 inediti realizzati sui set dei film del regista romano, con le immagini degli anni in cui il cinema italiano sapeva parlare a tutto il mondo. E con le animazioni che ricostruiscono un clima, uno spirito, un modo di vivere e di concepire il cinema.

Django & Django include interventi di Ruggero Deodato, Franco Nero, Quentin Tarantino e dello stesso Sergio Corbucci in filmati d’archivio.

[John Ford] aveva John Wayne, [Sergio Leone] aveva Clint Eastwood, io ho Franco Nero.

[ai produttori cinematografici] Per l’amor di Dio, se i tedeschi possono fare i western, perché diavolo noi non possiamo?

Ho visto che in Spagna c’erano questi magnifici cavalli, questi canyon straordinari, questo paesaggio desertico che somigliava molto al Messico, o al Texas, o meglio come ce li immaginavamo. Così, quando [Sergio Leone] ed io stavamo girando [Gli ultimi giorni di Pompei, 1959], ci dicevamo spesso: “Aspetta un attimo, potremmo fare un western fantastico qui, no?”

[sulla violenza vista in Il grande silenzio] Sì, sto uccidendo un sacco di gente. Ho ucciso più persone di Nerone e Caligola. Ma ogni volta è più difficile trovare un omicidio…che potrebbe essere utilizzato in ogni film. Ho usato revolver e Winchester, ho ucciso con la dinamite, con il gas, con il fuoco, con…Ho tagliato molte cose. Ho tagliato le orecchie e fatto mangiare le orecchie ai miei personaggi. In questo film, ho tagliato i pollici. Non li faccio mangiare ai miei attori, perché… perché rifiutano.

[sul successo commerciale degli “spaghetti western”] Successo? Ah, i western…la ragione principale, credo, è che, beh, assumiamo o ricreiamo l’atmosfera del nostro tempo, un tempo di violenza. Violenza senza motivo, e spesso solo per amore della violenza. È lo stesso motivo, credo, il motivo principale del successo dei film di James Bond.

[su cosa lo ha ispirato a fare Gli specialisti] L’idea era di mostrare che ero contro gli hippy. Ascolta, in quel momento l’affare Manson non era accaduto…ma ci sono troppi problemi reali nel mondo perché io possa accettare la passività disinteressata di queste persone, Jimi Hendrix è morto bucandosi a Londra. Sono contro la droga e gli hippy. Volevo denunciarli in Gli specialisti…Sono davvero violentemente contro il loro atteggiamento, e odio Easy Rider (1969).

Tutti possono fare un film, ma non tutti possono fare un buon western.