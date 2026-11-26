Al centro della serata ci sarà Matteo Pellegrini, pronto a scoprire la verità sulla morte del padre, mentre il Policlinico Ambrosiano si ritroverà a un passo dalla chiusura dopo lo scandalo che ha travolto l’ospedale. In mezzo, ancora una volta, Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero, chiamato a fare i conti con il caso della morfina, con le morti in corsia e con una scelta destinata a pesare sul suo futuro.

L’ultimo appuntamento con Doc 4 arriva dopo una stagione segnata da sospetti, strappi nel gruppo e verità rimaste troppo a lungo sottotraccia. I due episodi finali, Incubi e Dalla stessa parte, porteranno la storia verso una resa dei conti molto attesa dal pubblico di Rai 1. L’ospedale, ormai, non deve affrontare soltanto emergenze mediche: la crisi riguarda la fiducia, la gestione e il peso morale di quanto accaduto.

In Incubi, il reparto sarà di nuovo sotto pressione. Ci saranno nuovi casi, tensioni mai davvero risolte e rapporti sempre più fragili. La vicenda di Matteo prenderà una piega più netta, mentre Giulia, Stefano e Damiano proveranno a muoversi in un equilibrio ormai precario, dove ogni decisione può lasciare il segno. Il tempo per rimettere ordine sarà poco. E il finale farà sentire tutto il peso di questa corsa.

Con Dalla stessa parte, invece, arriveranno le risposte più attese. Le anticipazioni indicano tre nodi principali: la verità sulla morte del padre di Matteo, il destino del Policlinico Ambrosiano e il confronto di Andrea Fanti con chi ha avuto un ruolo nello scandalo della morfina. Tre storie diverse, ma destinate a incrociarsi proprio nell’ultima serata.

Matteo scopre chi ha ucciso suo padre e rischia la vendetta

La storia di Matteo Pellegrini sarà uno dei passaggi più forti del finale di Doc – Nelle tue mani 4. Il giovane specializzando, già provato nelle ultime puntate, si allontanerà dal reparto e metterà in pericolo il suo percorso professionale, compresa la possibilità di completare la specializzazione. Una scelta che allarmerà chi gli sta vicino, a cominciare da Andrea Fanti.

Un medico nel corridoio dell’ospedale, immagine che richiama la tensione del finale di stagione di Doc 4.

Doc non resterà a guardare. Secondo le anticipazioni, Fanti andrà a cercare Matteo per capire cosa lo abbia spinto ad assentarsi e perché quella fuga sembri andare oltre la semplice pressione del lavoro. Dietro il suo comportamento c’è una ferita familiare mai chiusa: la morte del padre, sulla quale il ragazzo aspetta risposte da tempo.

La svolta arriverà in Dalla stessa parte, quando Matteo scoprirà finalmente chi è responsabile della morte del padre. Una verità pesante, tutt’altro che liberatoria. Quel nome potrebbe far riaffiorare una rabbia trattenuta troppo a lungo, fino a spingerlo verso l’idea della vendetta. A quel punto la domanda sarà inevitabile: Matteo riuscirà a fermarsi prima di superare il limite?

Ambrosiano verso la vendita, ma un ricovero inatteso può cambiare tutto

Accanto alla vicenda di Matteo, il finale porterà in primo piano il destino del Policlinico Ambrosiano, ormai vicino alla vendita dopo lo scandalo che ne ha minato reputazione e stabilità. Per medici e personale non si tratta soltanto di perdere un posto di lavoro. L’Ambrosiano, nella serie, è diventato casa, reparto, famiglia allargata: un intreccio di legami, scontri, amicizie e seconde possibilità.

Giulia, Stefano e Damiano proveranno a evitare la chiusura, ma si muoveranno in una situazione che sembra già compromessa. Le possibilità di salvare l’ospedale saranno poche, mentre la vendita apparirà sempre più vicina e difficile da fermare. Poi, proprio quando tutto sembrerà deciso, arriverà un ricovero inatteso.

Il nuovo paziente potrebbe riaprire il caso e portare elementi utili per fare luce sullo scandalo che ha travolto il Policlinico Ambrosiano. È un passaggio decisivo, perché quel ricovero potrebbe cambiare la lettura dei fatti e dare all’ospedale una nuova possibilità. Intanto, in Incubi, Giulia seguirà anche Cecilia Tedeschi, una donna impegnata in un percorso di fecondazione assistita: un caso delicato, in cui la medicina dovrà fare i conti con attese, paura e desiderio di maternità.

Andrea Fanti tra scandalo della morfina e scelta sul futuro

Il finale di stagione sarà anche la resa dei conti per Andrea Fanti. Doc dovrà affrontare le conseguenze dello scandalo della morfina e delle morti avvenute al Policlinico Ambrosiano. Le anticipazioni parlano di un confronto ad alto rischio con il responsabile della vicenda, un momento che metterà Fanti in una posizione esposta e pericolosa. Non solo come medico, ma anche come uomo.

Per lui, la chiusura della quarta stagione non sarà soltanto un’indagine da portare fino in fondo. Sarà il momento di scegliere da che parte stare e quale direzione dare alla propria vita, dopo aver provato a proteggere colleghi, pazienti e ospedale. Una decisione che potrebbe pesare sul suo futuro e su quello dell’Ambrosiano, ancora sospeso tra salvezza e chiusura.

L’appuntamento con l’ultima puntata di Doc – Nelle tue mani 4 è fissato per giovedì 26 novembre 2026 su Rai 1. Con Incubi e Dalla stessa parte, la serie chiuderà la stagione rispondendo alle domande rimaste aperte: chi ha ucciso il padre di Matteo, se il ragazzo saprà rinunciare alla vendetta e se il Policlinico Ambrosiano potrà davvero essere salvato.