Doctor Strange nel Multiverso della Follia in DVD e Blu-Ray: tutte le edizioni in pre-ordine

A poche settimane dalla sua uscita in sala anche in Italia, l’ennesimo grande successo targato Marvel, Doctor Strange nel Multiverso della Follia è pronto a sbarcare anche in home video in DVD, Blu-Ray e 4K Ultra HD.

Doctor Strange nel Multiverso della Follia, firmato da Sam Raimi al suo ritorno dietro la macchina da presa dopo anni lontano dalle scene, porta per la prima volta elementi horror all’interno dell’Universo Cinematografico Marvel (UCM) e amplia ulteriormente il concetto del Multiverso già introdotto da Spider-Man: No Way Home.

Non vogliamo rovinarvi la sorpresa se non siete ancora riusciti a gustarvi questo nuovo film, ma preparatevi a tante versioni di Doctor Strange, grandi ritorni e una Wanda Maximoff davvero inedita!

Doctor Strange nel Multiverso della Follia in DVD e Blu-Ray: tutte le edizioni

Doctor Strange nel Multiverso della Follia: la trama ufficiale

Il dottor Stephen Strange continua le sue ricerche sul Time Stone. Tuttavia, un vecchio amico trasformatosi in nemico cerca di distruggere tutti gli stregoni sulla Terra, scherzando con il piano di Strange.

I trailer di Doctor Strange nel Multiverso della Follia

I vantaggi del pre-ordine

Perché pre-ordinare un prodotto su Amazon quando è sufficiente attendere la data di uscita per acquistarlo in tutta tranquillità? La risposta è molto semplice: il prezzo applicato su Amazon.it per i prodotti non ancora messi in commercio a volte cambia tra il momento in cui l’articolo è prenotabile e il momento in cui l’articolo è messo in commercio o spedito o consegnato elettronicamente.

Ogni volta che prenoti un articolo che beneficia della Prenotazione al prezzo minimo garantito (come nel caso di Doctor Strange nel Multiverso della Follia), pagherai il prezzo più basso applicato su da Amazon.it tra il momento in cui hai effettuato l’ordine e il momento in cui l’articolo è messo in commercio (quando l’articolo ha una data di uscita prevista) o spedito o consegnato elettronicamente (quando l’articolo non ha una data di uscita prevista).