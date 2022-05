Doctor Strange e il Multiverso della Follia supera The Batman come miglior incasso globale del 2022

Marvel Doctor Strange e il Multiverso della Follia, recensione: Sam Raimi e Marvel per un rutilante connubio a tinte horror

Doctor Srange e il Multiverso della Follia sorpassa negli incassi il reboot The Batman con il nuovo Bruce Wayne di Robert Pattinson, e si piazza in cima alla classifica dei maggiori incassi del 2022. Il sequel diretto da Sam Raimi ha proseguito l’introduzione del Multiverso nell’Universo Cinematografico Marvel (UCM) iniziata con Spider-Man: No Way Home. Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong e Rachel McAdams sono tornati nei loro ruoli del film originale con l’aggiunta di una strepitosa Elizabeth Olsen aka Wanda Maximoff / Scarlet Witch reduce dalla serie tv Wandavision e della promettente nuova arrivata dell’UCM Xochitl Gomez nei panni di America Chavez.

“Doctor Srange e il Multiverso della Follia” segue l’ex Stregone Supremo e Maestro delle Arti Mistiche residente durante un incredibile e folle viaggio attraverso universi paralleli e realtà alternative. Prendendo la giovane eroina America Chavez sotto la sua protezione, Strange (Cumberbatch) è costretto ad affrontare amici caduti, versioni contorte di se stesso e versioni nuove ma familiari di alcuni dei personaggi più amati della Marvel.

Variety riporta che “Doctor Strange e il Multiverso della Follia”, alla sua terza settimana in vetta alle classifiche d’incassi nazionali e internazionali, tocca quota 342 milioni di dollari in Nord America e 461 milioni nei mercati internazionali superando gli 800 milioni di dollari di incasso totale diventando il maggiore incasso del 2022. Doctor Strange 2 supera il precedente detentore del primo posto, “The Batman”, di circa 35 milioni di dollari, ma il sequel Marvel deve ancora superare il reboot di Reeves e Pattinson a livello nazionale, con “The Batman” che al momento conta su una cifra stimata di 369 milioni di dollari.

Le produzioni Marvel Studios hanno dominato il botteghino nazionale del 2021, con Eternals, Black Widow, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli e Spider-Man: No Way Home che si sono piazzati rispettivamente al sesto, quarto, secondo e primo posto nella classifica dei maggiori incassi. “No Way Home” si colloca saldamente anche come film con il maggior incasso del 2021, diventando il primo film a guadagnare oltre un miliardo di dollari al botteghino dalla riapertura delle sale dopo il lockdown.

MAGGIORI INCASSI DEL 2022

1. Doctor Strange e il Multiverso della Follia ($803,180,485)

2. The Batman ($768,461,437)

3. The Battle at Lake Changjin II ($626,203,271)

4. Uncharted ($400,750,103)

5. Too Cool to Kill ($392,554,756)

6. Animali fantastici – I segreti di Silente ($387,966,161)

7. Sonic Il Film 2 ($375,002,000)

8. Nice View ($211,019,042)

9. Troppo Cattivi ($182,168,375)

10. The Lost City ($172,367,000)

