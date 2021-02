Doors: trailer dell’antologia fantascientifica con Josh Peck

Disponibile via Epic Pics un trailer ufficiale di Doors, film antologico di fantascienza indipendente incentrato su misteriose porte aliene diretto da tre registi, ciascuno con una prospettiva diversa. Senza preavviso, milioni di misteriose “porte” aliene compaiono all’improvviso in tutto il mondo con l’umanità che deve lavorare insieme per comprendere lo scopo di queste anomalie cosmiche. Bizzarre coincidenze che si verificano intorno alle porte senzienti portano l’umanità a mettere in discussione la propria esistenza e una realtà alterata mentre tentano di entrarvi.

La trama ufficiale:

Senza spiegazioni o avvertimenti, una serie di misteriose “porte” aliene appaiono improvvisamente in ogni angolo del globo. Mentre molti di coloro che incontrano questi visitatori senzienti sentono lo strano bisogno di interagire con loro – per non essere mai più visti – altri rimangono indietro per affrontare la potenziale minaccia e comprendere quale sia il loro programma finale nei confronti dell’umanità. Nella fretta di determinare il motivo dell’arrivo di queste anomalie cosmiche, il governo arruola volontari per entrare nelle porte in modo che possiamo saperne di più sulla loro origine o scopo. Ma anche queste persone coraggiose non sono preparate per ciò che sta oltre la soglia. Raccontato attraverso molteplici prospettive: una banda disordinata di studenti delle scuole superiori scopre una porta per la prima volta, i volontari esplorano la realtà parallela oltre la soglia, un eremita solitario gestisce ciò che appare impossibile: stabilire una comunicazione con una porta.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Il cast include Josh Peck, with Lina Esco, Wilson Bethel, Kyp Malone, Dugan O’Neal, Kathy Khanh, Julianne Collins, Aric Generette Floyd, Rory Anne Dahl, Kristina Lear, Bira Vanara, Bailee Cowperthwaite, Darius Levanté e David Hemphill.

“Doors” è co-diretto dai registi Saman Kesh (Hot Chip: Hungry Child), Jeff Desom (The Plot Spoiler) e Dugan O’Neal (Stupid Hype). La sceneggiatura è scritta da Saman Kesh, Jeff Desom, Dugan O’Neal, Chris White e Ed Hobbs. Doors debutterà negli Stati Uniti in alcune sale il 19 marzo e successivamente in VOD a partire dal 23 marzo.