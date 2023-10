Festa di Roma, Dream Scenario: trailer italiano della dark comedy con Nicolas Cage (Al cinema dal 16 novembre)

Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo?, I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection hanno reso disponibile il il trailer italiano, accompagnato dal brano del 1996 “Dreams” dei Cranberries, della nuova dark comedy di Kristoffer Borgli, uno dei giovani talenti di Hollywood, prodotta dal regista Ari Aster (Hereditary, Midsommar, Beau ha paura) e con protagonista un sorprendente Nicolas Cage ormai diventato attore di culto e particolarmente avvezzo a ruoli bizzarri non semplici da definire e interpretare. Il film sarà presentato in anteprima nazionale alla Festa del Cinema di Roma, sezione Grand Public, il prossimo 26 ottobre per poi approdare nelle sale il 16 novembre.

Già dal debutto al Festival di Zurigo, Dream Scenario – Hai mai sognato quest’uomo? è stato salutato dalla critica internazionale come “una brillante black comedy”; “una narrazione creativa al suo meglio”; “una delle migliori interpretazioni di Nicolas Cage” e ha ottenuto il punteggio di 91% su RottenTomatoes.

E se all’improvviso un terzo della popolazione mondiale sognasse proprio te? Paul Matthews (Nicolas Cage), anonimo professore universitario e padre di famiglia, trova la sua vita stravolta quando inizia ad apparire in sogno a milioni di perfetti sconosciuti. Da un giorno all’altro, è famoso, uno status che potrebbe permettergli forse di realizzare ogni suo desiderio. Ma la fama, si sa, è una cosa effimera, passeggera. E dopo l’inaspettata, travolgente celebrità, Paul scoprirà presto che basta un attimo per trasformare ogni sogno nel suo opposto. Dallo sceneggiatore e regista Kristoffer Borgli (Sick of Myself), una commedia perfidamente divertente prodotta da Ari Aster, con Nicolas Cage in una delle sue migliori interpretazioni di sempre.

Il cast include anche Lily Bird, Michael Cera, Julianne Nicholson, Jessica Clement, Star Slade, David Klein, Kaleb Horn, Liz Adjei, Paula Boudreau, Marnie McPhail, Noah Lamanna, Tim Meadows, Dylan Baker, Maev Beaty, Marc Coppola, Krista Bridges.

Dream Scenario – Il trailer italiano

Il norvegese Kristoffer Borgli è diventato celebre per i suoi videoclip, per poi firmare “Sick of Myself”, fino a conquistare Ari Aster, che ha prodotto questo suo nuovo film, e Nicolas Cage, entusiasta di interpretare un ruolo del tutto inedito, con cui offre una delle performance più straordinarie della sua carriera.

Ad un certo punto Ari Aster era designato alla regia con Adam Sandler protagonista. Dopo che il film “Sick Of Myself” di Borgli ha ottenuto buone recensioni, Ari e A24 hanno incoraggiato a lasciargli dirigere la sua sceneggiatura. Borgli però voleva Nicolas Cage invece di Sandler per il ruolo principale, esaudendo anche un desiderio dello steso Cage che da tempo voleva lavorare con Borgli. A quel punto è stato lo stesso Aster ad avvicinare Cage siglando così la prima collaborazione tra l’attore e A24, e la prima produzione di Borgli realizzata completamente al di fuori della Norvegia.

Il film ha più di qualche assonanza con un’altra pellicola in cui ha recitato Cage, trattasi dell’acclamato Il ladro di orchidee – Adaptation, una meta-commedia di Spike Jonze scritta da Charlie Kaufman. Il film è una riflessione sulle difficoltà di Kaufman nell’adattare il libro di saggistica di Susan Orlean del 1998 Il ladro di orchidee mentre soffriva del blocco dello scrittore. Coinvolge elementi adattati dal libro, oltre a elementi fittizi, tra cui il fratello gemello di Kaufman (accreditato anche come coautore del film) e una storia d’amore tra Orlean e John Laroche (Chris Cooper premiato con Oscar al miglior attore non protagonista). La pellicola culmina in elementi completamente inventati, comprese le versioni di Orlean e Laroche tre anni dopo gli eventi narrati nel libro.

Il poster ufficiale