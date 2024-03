Drive-Away Dolls: la colonna sonora della commedia “on the road” di Ethan Coen

Disponibile la colonna sonora di Drive-Away Dolls, il debutto di Ethan Coen come regista solista, senza la collaborazione di suo fratello Joel, scritto in collaborazione con la moglie Tricia Cooke.

Jamie (Margaret Qualley), una ragazza dallo spirito libero che si dispera per l’ennesima rottura con la sua fidanzata, e la sua timida amica Marian (Geraldine Viswanathan) che ha un disperato bisogno di lasciarsi andare. In cerca di un nuovo inizio, le due si avventurano in un viaggio improvvisato verso Tallahassee, ma le cose precipitano rapidamente quando incrociano un gruppo di inetti criminali durante il tragitto.

Il cast include anche Beanie Feldstein, Colman Domingo, Pedro Pascal, Bill Camp, Matt Damon, Joey Slotnick, C. J. Wilson, Josh Flitter, Annie Gonzalez, Abby Hilden e Miley Cyrus.

Ethan Coen e sua moglie, Tricia Cooke, hanno proposto per la prima volta l’idea del film alla loro amica Allison Anders durante una vacanza di Natale a San Francisco all’inizio degli anni 2000. Il film è stato annunciato nel gennaio 2007 con il titolo “Drive-Away Dykes”, con Anders assegnata alla regia. Coen ha detto che il tono era simile ai film romantici “exploitation” dei primi anni ’70 che vedeva da adolescente.

Drive Away Dolls – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del candidato al Premio Oscar Carter Burwell (Carol, Gli spiriti dell’isola, Fargo, Tre manifesti a Ebbing Missouri, Il Grinta, Twilight).

Carter Burwell è nato il 18 novembre 1954. Si è laureato all’Harvard College nel 1977. Mentre era ad Harvard ha studiato animazione con Mary Beams e George Griffin, musica elettronica con Ivan Tcherepnin e ha seguito un corso di studi indipendenti presso l’MIT Media Lab (allora noto come Architecture Machine Group). Dopo la laurea è diventato assistente didattico presso l’Harvard Electronic Music Studio. Nel 1979 il suo film d’animazione Help, I’m Being Crushed to Death by a Black Rectangle, vinse il primo posto al Jacksonville Film Festival e il secondo posto all’Ottawa International Animation Festival. Dal 1979 al 1981 Carter ha lavorato come capo scienziato informatico presso il Cold Spring Harbor Laboratory di Long Island, dove ha scritto software per l’elaborazione delle immagini, l’automazione del laboratorio e l’analisi delle proteine. Dal 1982 al 1987 ha lavorato al New York Institute of Technology dove ha iniziato come modellatore e animatore al computer, ma è finito come direttore della ricerca sul suono digitale. Durante questo periodo ha lavorato a molti spot televisivi e film animati al computer, contribuendo infine con modelli e animazioni all’anime giapponese Lensman. Durante gli anni ’80 Carter persegue una carriera parallela nella musica, suonando con diverse band a New York City, in particolare The Same, Thick Pigeon e Radiante. Scriveva anche musica per la danza (RAB, presentato in anteprima al Festival di Avignone nel 1984), il teatro (The Myth Project al Naked Angels nel 1989) e film (Blood Simple, Psycho III, Arizona Junior). Da allora ha realizzato le colonne sonore di numerosi lungometraggi dei fratelli Coen tra cui Crocevia della morte, Barton Fink, Mister Hula Hoop, Fargo, Il grande Lebowski, Il Grinta, La ballata di Buster Scruggs. Altri crediti di Burwell includono musiche per Rob Roy, Fargo, Demoni e dei, Essere John Malkovich, Burn After Reading, Twilight, I ragazzi stanno bene, Carol, Anomalisa e Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

La colonna sonora include brani di The Liverbirds, Le Tigre, Linda Ronstadt, Kennelmus, Asie Payton, Longstocking, Shannon Shaw, Lizzy Mercier Descloux e Joyce Harris & The Daylighters.

1. Peanut Butter (The Liverbirds) 2:45

2. Eau D’Bedroom Dancing (Le Tigre) 2:54

3. Alley Attack 2:00

4. Beating Curlie 0:44

5. Chief Chewed Out 0:58

6. Long Long Time (Linda Ronstadt) 4:22

7. Patti’s Dream (Kennelmus) 4:32

8. Never Nowhere (Longstocking) 2:12

9. Best Men Marion Walks 1:06

10. Billboard 0:37

11. The Trunk 1:09

12. Blue Bayou (Linda Ronstadt) 3:55

13. I Love You (Asie Payton) 2:44

14. Fire (Lizzy Mercier Descloux) 5:13

15. Night Watch 1:21

16. Little Marion Spies 1:56

17. Forced Entry 0:44

18. From Hand to Hand 2:03

19. The Shower 1:52

20. A Full Day 1:17

21. Hers and Hers 1:01

22. Cryin’ My Eyes Out (Lyin’ Beside You) (Shannon Shaw) 3:07

23. I Got My Mojo Working (Joyce Harris & The Daylighters) 2:02

