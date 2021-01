Dune: Portal Games annuncia una nuova trilogia di giochi da tavolo ufficiali

L’iconico universo del Dune di Frank Herbert sta tornando alla ribalta grazie al nuovo atteso adattamento del regista Denis Villeneuve in arrivo ad ottobre 2021 e su cui ci sono grandi aspettative, visto il notevole lavoro fatto dal regista con il sequel Blade Runner 2049.

Dopo il lancio di una serie prequel a fumetti di BOOM! Studios e un gioco di ruolo da tavolo, The Dune: Adventures in the Imperium di Modiphius Entertainment, ora Portal Games ha annunciato una trilogia di nuovi RPG da tavolo con licenza ufficiale che sono frutto di una partnership con il nuovo film di Villeneuve.

Dune: House Secrets, primo titolo ad essere pubblicato, utilizzerà il sistema di gioco di Detective: A Modern Crime Board Game per creare un gioco di avventura cooperativo basato sulla trama per immergere 1-5 giocatori sul pianeta deserto di Arrakis. Il gioco presenterà un prologo per presentare ai giocatori il mondo e le meccaniche di gioco prima di intraprendere tre avventure. Ogni avventura dovrebbe richiedere circa 2-3 ore per essere completata e ricompenserà i giocatori con punti esperienza per sbloccare nuove opzioni e far salire di livello i loro personaggi tra un’avventura e l’altra. Il gioco presenterà elementi sia fisici che digitali con cui è sempre interessante giocare. Dopo aver completato la terza avventura, “[i giocatori] sveleranno una narrativa di gioco eccezionale con un climax epico e una risoluzione indimenticabile con un impatto duraturo sui futuri due giochi della trilogia”.

In Dune: House Secrets, i giocatori assumono il ruolo di ribelli che devono risolvere una serie di missioni impegnative con una quantità limitata di tempo e risorse. I giocatori prendono decisioni in modo cooperativo su come far progredire la storia, mentre decidono di esplorare diverse regioni del mondo, seguire le piste, fare leva sugli alleati e superare l’opposizione di ogni tipo. Durante il gioco, i giocatori utilizzano una varietà di componenti di gioco fisici e digitali per guidare la narrazione in direzioni divertenti e sorprendenti: un mazzo di carte con indizi essenziali e colpi di scena, una dozzina di dispense fisiche e un sito web dedicato con risorse aggiuntive – per un vero esperienza immersiva.

“Dune: House Secrets” è stato progettato da Ignacy Trzewiczek, scritto da Przemysław Rymer e uscirà nel quarto trimestre del 2021.

Fonte: Portal Games