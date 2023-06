E’ Colpa Mia?: trailer e colonna sonora del film “Prime Video” basato sul fenomeno editoriale di Mercedes Ron

Dall’8 giugno in esclusiva su Prime Video È colpa mia? Un fenomeno editoriale nato da Wattpad, una storia d’amore travolgente e pericolosa basata sulla trilogia best-seller Culpables di Mercedes Ron.

La trama ufficiale: Noah deve lasciare la sua città, il suo fidanzato e I suoi amici per trasferirsi nella villa di William Leister, il nuovo marito ricco di sua madre. Diciassettenne, fiera e indipendente, Noah fa resistenza a vivere in una reggia circondata dal lusso. Lì incontra Nick, il suo nuovo fratellastro, e lo scontro fra le loro personalità forti è evidente da subito. Noah scopre presto che sotto la maschera del figlio modello Nick nasconde una vita di risse, scommesse e corse in auto clandestine, tutto ciò da cui lei si è sempre tenuta alla larga. Nonostante la distanza abissale tra loro, entrambi iniziano a provare un’irresistibile attrazione che presto si tramuta in vera e propria passione. Né la loro rivalità né l’opposizione di tutti quelli intorno a loro li fermerà dall’innamorarsi follemente e segretamente. Ma il presente turbolento di Nick e il burrascoso passato di Noah metteranno a dura prova le loro vite e il loro amore proibito.

Il film vede protagonisti Nicole Wallace (Skam España, Parot), Gabriel Guevara (Mañana es hoy, Hit), Marta Hazas (Días mejores, Pequeñas coincidencias), Iván Sánchez (Bosé, Hospital Central), Eva Ruiz e Victor Varona (Cielo grande, Dani Who?).

Mercedes Ron è una giovane scrittrice argentina che ha riscosso un successo straordinario su Wattpad, dove conta più di 500.000 follower. Si è trasferita in Spagna quando aveva nove anni ed è laureata in Comunicazione audiovisiva all’Università di Siviglia. Nella vita ha due sogni: scrivere e cantare. Il primo lo ha già realizzato. Da questo libro è stato tratto un film originale Prime.

«Iniziare una storia con Nicholas non avrebbe risolto assolutamente nulla. Non avrebbe fatto scomparire le corna che mi aveva messo il mio fidanzato, non avrebbe reso meno penosa la solitudine che provavo in quel posto senza la mia famiglia e senza i miei amici, e di certo non avrebbe migliorato il mio rapporto con lui. Quello che era successo con Nick poteva significare soltanto una cosa: problemi.».

La sinossi ufficiale del romanzo: Se hai diciassette anni e tua madre decide di cambiare vita, marito e città non puoi far altro che seguirla, anche se è l’ultima cosa che vorresti al mondo. Anche se la città in questione è Los Angeles. È quello che succede a Noah, costretta a lasciare il fidanzato e tutti i suoi amici per trasferirsi in California, dove l’attendono una villa gigantesca, vestiti costosi, scuole private e feste in piscina. Tutte cose che a Noah non sono mai troppo interessate. Ma ad attenderla c’è anche Nicholas, il suo nuovo fratellastro: ventun anni, studente del college, capelli scuri e penetranti occhi azzurri. Quello che Noah non sa, e che nessuno in famiglia sospetta, è che dietro quella faccia d’angelo Nicholas nasconde una doppia vita, non proprio da bravo ragazzo… I mondi di Noah e Nick non potrebbero essere più diversi, eppure un’attrazione irrefrenabile (e inaspettata) si insinua prepotentemente fino a sconvolgere le loro esistenze. Stare accanto a uno come Nicholas Leister ha un prezzo, e nel caso di Noah questo vuol dire fare i conti con i fantasmi del passato e arrivare al punto di mettere a rischio la sua stessa vita… Una storia d’amore frenetica e pericolosa, con colpi di scena da brivido e personaggi folli e passionali capaci di farci sentire, pagina dopo pagina, cosa significa essere perdutamente innamorati.