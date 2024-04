Dopo la tappa alla Festa del Cinema di Roma, a partire dall’11 aprile 2024 nelle sale italiane con Lucky Red E’ la festa continua!, il nuovo film di Robert Guédiguian con Ariane Ascaride. Scopri le sale dove vederlo, anche in versione originale sottotitolata.

Il cast include anche Gérard Meylan, Lola Naymark, Grégoire Leprince-Ringuet, Robinson Stévenin, Alice Da Luz e Pauline Caupenne

Una mattina Marc, il mio socio in affari e amico, mi ha detto: “Marsiglia, Rubirola, Ariane…” e ha sorriso. Tutto ebbe inizio così. Michèle Rubirola non voleva essere in testa alla lista dei candidati di sinistra per le elezioni comunali di Marsiglia, ma è stata l’unica ad avere un sostegno unanime. È stata quindi “costretta” ad accettare e, contro ogni previsione, è stata eletta. Dopo qualche mese non ce la fece più e abbandonò la carica di sindaco. Sembrava rifiutare il potere, dopo aver passato la vita a cercare di ottenerlo o, almeno, a far sì che le sue idee lo raggiungessero. Il suo atteggiamento mi ha incuriosito e mi ha dato l’idea di mettere in discussione il rapporto che abbiamo oggi con l’azione politica attraverso vari personaggi di generazioni diverse. Michèle Rubirola ha involontariamente ispirato il motivo centrale del film. Ma questo è tutto. Abbiamo subito escluso l’idea di raccontare la sua storia. Non c’è seggio elettorale, né scheda elettorale, né campagna elettorale, ecc. Puntavo a qualcosa che non fosse né storico né giornalistico, ma metaforico e persino poetico.

Penso che senza la mobilitazione popolare seguita alla tragedia di Rue d’Aubagne, la sinistra non avrebbe mai preso il municipio. Gli abitanti di Rue d’Aubagne sono così entrati in politica a modo loro, senza saperlo, senza comunque affermarlo… e ciò ha portato a vittorie politiche elettorali nella forma tradizionale. Anche così, questo non è nemmeno un film su Rue d’Aubagne. Tuttavia, quella tragedia costituisce il suo centro. I personaggi gravitano attorno al crollo dell’edificio e allo spazio vuoto, bianco come un sudario, come elettroni attorno a un nucleo che, guarda caso, è una statua di Omero, il “padre” di tutte le storie… Com’è possibile sopravvivere al il collasso e il vuoto, nel senso più astratto e teorico… Il crollo delle nostre grandi storie e il conseguente vuoto nei nostri stili di vita… Come può Omero raccontarci nuove epopee? In Quale forma?

“E la festa continua!” è un film “Agitprop”. Sono molto affezionato a questa forma d’arte estremamente popolare e creativa che fu adottata dagli artisti all’inizio della Rivoluzione russa per partecipare alla dinamica del cambiamento, nel suo slancio. Mayakovsky, Vertov, Meyerhold, e poi in Germania, Piscator, Karl Valentin, Brecht… Consiste, in sostanza, nel parlare di tutto ciò che viviamo, allo stesso tempo, andando per la tangente, utilizzando tutti i mezzi possibili per interrogarsi e comprendere lo stato d’animo dei tempi approfittando delle esitazioni, delle certezze e dei dubbi degli uomini, per rendere gioioso lo spettacolo. Ho sempre amato questa esilarante libertà della forma che eccita i nostri sensi e le nostre menti. “Uccellacci e Uccellini” è uno splendido film Agitprop di Pasolini. È molto più difficile da ottenere nei film che sul palco perché i primi richiedono tutti i codici di credibilità per i loro personaggi. Un film ha bisogno di una trama e di alcuni colpi di scena. E, come trama, abbiamo questa inaspettata storia d’amore tra i suoceri. E, come colpo di scena, la momentanea confusione dell’amore dei giovani quando non possono avere figli. Oltre a ciò, dovevamo trovare collegamenti tra le scene quando non ce ne sono in termini di trama. Ci siamo riusciti utilizzando sogni, monologhi interiori, citazioni letterarie e, naturalmente, la musica che veniva composta contestualmente al montaggio e non, come di solito accade, una volta terminato o quasi il montaggio.

Abbiamo quindi organizzato la produzione in modo da poter riconsiderare continuamente la sceneggiatura, le voci fuori campo, la musica e il montaggio. Serge Valletti, il cosceneggiatore, Bernard Sasia, il montatore, e Michel Petrossian, il compositore, hanno suonato insieme, felici di lavorare in un modo diverso dal solito. Con Pierre Milon, il direttore della fotografia, volevo che l’immagine fosse irrealistica. Facendo in modo che questa mancanza di realismo fosse il più discreta possibile. Ogni pregiudizio nella direzione deve essere percepito e non visto. Per le scene notturne, abbiamo spento sistematicamente l’illuminazione comunale per sostituirla con la nostra visione. Durante il giorno o aspettavamo il momento giusto per filmare, oppure stilizzavamo l’illuminazione attraverso il grading digitale. Il titolo si è imposto subito. Avevamo preso la decisione irrevocabile di fare un film che finisse bene. Prima dell’interludio africano di Dancing the Twist in Bamako, avevo realizzato Gloria Mundi, che era un film molto cupo. Mentre scrivevamo la sceneggiatura di “E la festa continua!”, pensavamo che il film sarebbe stato più ottimista di quanto lo sia adesso, ma sono sorti numerosi dilemmi, sia per me che per i personaggi… Forse sono stato sopraffatto da ciò che domina i miei pensieri oggi , cioè una certa malinconia, ma pur sempre una forma gioiosa di malinconia. Questo è ciò che mi piace tanto di Cechov, la sua serena malinconia.

Le citazioni nel film non sono riferimenti culturali. Testimoniano in particolare, per il personaggio di Henri, una vita di lettura, certo, poiché è un libraio, ma anche i capricci della sua esistenza, dei suoi pensieri… È così che concepisco la cultura. La cultura ci aiuta a vivere. Ci rassicura. Ci permette di vedere come gli altri hanno vissuto le nostre stesse esperienze. Sto leggendo “L’arte di essere nonno” di Victor Hugo e mi diverte vedere che provo i suoi stessi sentimenti. Il brano di Proust sulle gambe vacillanti dei vecchi che Henri legge a Rosa fa sentire meno soli gli anziani. È confortante sapere che le cose sono andate così da sempre. Tutti i diversi testi citati da Henri sono legati a cose che ha vissuto o che sta vivendo. Questa è cultura incorporata. Si può vivere senza, con esso si vive meglio.

Alcuni dicono che ho “osato” utilizzare la musica che Georges Delerue ha scritto per Il disprezzo di Godard. Non sono sicuro che l’idea sia così audace! A parte il fatto che questa musica è molto bella di per sé e che si adatta perfettamente alla scena, è davvero un omaggio. L’ho fatto tanto più volentieri perché Godard è mancato durante il montaggio. La prima volta che ho sentito questa musica nel piano sequenza di Bardot e Piccoli, dovevo avere 17 anni. Mi ha lasciato senza fiato. E lo fa ancora oggi. Godard ha contribuito alla realizzazione di film in tutto il mondo. Insegna la libertà. E fa sì che la gente voglia fare film. Questa mi sembra la più grande di tutte le qualità. Scommetto che Godard e Delerue sarebbero stati felici di vedermi fare una cosa del genere. Dio non voglia altrimenti!

[Robert Guédiguian]