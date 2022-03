Stasera in tv: “E poi c’è Katherine” su Rai 3

Cast e personaggi

Emma Thompson: Katherine Newbury

Mindy Kaling: Molly Patel

Hugh Dancy: Charlie Fain

Reid Scott: Tom Campbell

Amy Ryan: Caroline Morton

John Lithgow: Walter Newbury

Denis O’Hare: Brad

Max Casella: Burditt

Paul Walter Hauser: Mancuso

John Early: Reynolds

Megalyn Echikunwoke: Robin

Ike Barinholtz: Daniel Tennant

Annaleigh Ashford: Mimi Mismatch

Halston Sage: Zoe Martlin

Marc Kudisch: Billy Kastner

Seth Meyers: se stesso

Bill Maher: se stesso

Jake Tapper: se stesso

Maria Dizzia: Joan

Sakina Jaffrey: signora Patel

Doppiatori italiani

Emanuela Rossi: Katherine Newbury

Ilaria Latini: Molly Patel

Andrea Lavagnino: Charlie Fain

Alberto Bognanni: Tom Campbell

Emanuela Baroni: Caroline Morton

Gino La Monica: Walter Newbury

Oreste Baldini: Brad

Pasquale Anselmo: Burditt

Simone Crisari: Mancuso

Perla Liberatori: Robin

Nanni Baldini: Daniel Tennant

Lucrezia Marricchi: Mimi Mismatch

Fabrizio Pucci: Billy Kastner

Tiziana Avarista: Signora Patel

Marco Vivio: Seth Meyers

La trama

Katherine Newbury (il Premio Oscar Emma Thompson) è una conduttrice pionieristica e leggendaria nel circuito dei talk show di tarda notte. Quando viene accusata di essere una “donna che odia le donne”, mette in atto delle azioni precise e Molly (Mindy Kaling) viene assunta come l’unica donna nella stanza degli scrittori maschili di Katherine. Ma Molly potrebbe essere arrivata un po’ in ritardo, dato che la formidabile Katherine affronta anche la realtà dei bassi ascolti e un’azienda che vuole comunque sostituirla. Molly, volendo dimostrare che non è stata assunta semplicemente perché donna, è determinata ad aiutare Katherine rivitalizzando il suo spettacolo e la sua carriera, e forse effettuando anche cambiamenti più grandi allo stesso tempo.

Curiosità

La regista indiana Nisha Ganatra (Cake – Ti amo, ti mollo… ti sposo, L’assistente della star) dirige “E poi c’è Katherine” (Late Night) da una sceneggiatura dell’attrice e scrittrice Mindy Kaling, che recita nel film accanto a Emma Thompson.

L’attrice, scrittrice e produttrice Mindy Kaling ha scritto il ruolo di Katherine Newbury appositamente per Emma Thompson.

Per la sua interpretazione Emma Thompson ha ricevuto una nomination ai Golden Globes come migliore attrice in una commedia o musical.

Ci sono più menzioni di Katherine Newbury (Emma Thompson) che discute pubblicamente della sua depressione clinica. Questo è un riferimento sull’evento reale di Thompson che discute della sua depressione dopo la sua separazione da Sir Kenneth Branagh.

Mindy Kaling ha lavorato per il conduttore di talk show “Conan O’Brien” come stagista.

Un poster per il primo film della regista Nisha Ganatra, Chutney Popcorn (1999), può essere visto su un muro nella stanza di Molly.

Sakina Jaffrey ha anche interpretato la madre di Mindy Kaling nella serie tv The Mindy Project (2012).

Mindy Kaling e Amy Ryan sono apparse nella serie tv The Office.

Inizialmente Paul Feig doveva dirigere il film, ma ha abbandonato a causa di conflitti di programmazione.

Quando Molly (Mindy Kaling) sta guardando un video della vecchia routine di Katherine Newbury (Emma Thomson) online; lo stile del costume (colori vivaci e grandi orecchini) di Katherine, che è anche lei britannica, ricorda la comica britannica Victoria Wood degli anni ’80/’90

Mindy Kaling e Ike Barinholtz sono apparsi nella serie tv The Mindy Project (2012).

La rivelazione che Katherine Newbury ha avuto una relazione con un membro dello staff del suo talk show televisivo, la sua successiva ammissione in onda e le scuse per relazione inappropriata e l’apparente mancanza di effetto che queste azioni alla fine hanno sul suo programma o sulla sua carriera ricordano tutti molto un episodio simile della vita reale nella carriera del conduttore di talk show di lunga data David Letterman. Nell’ottobre 2009, Letterman ha annunciato in diretta di aver condotto relazioni con diverse donne che lavoravano per lui. Non ci sono state conseguenze professionali per Letterman e il suo show è proseguito per altri sei anni, fino al suo ritiro nel 2015.

Questo film è vagamente basato sull’attrice e conduttrice Ellen DeGeneres e sullo show di DeGeneres.

“E poi c’è Katherine” costato 9 milioni e mezzo di dollari ne ha incassati nel mondo circa 22.

La colonna sonora

Le musiche originali di “E poi c’è Katherine” sono della compositrice Lesley Barber (American Woman, Manchester by the Sea, Posse II – La banda dei folli, Mansfield Park).

(American Woman, Manchester by the Sea, Posse II – La banda dei folli, Mansfield Park). La colonna sonora include i brani “Oh My My My” di Daisy Dash, “Moonlight Becomes You” di Lesley Barber, “Like You Do” di Dirtier Blonde, “Like That” di Fleur East, “Light On” di Maggie Rogers, “Everybody” di Elliphant, “Forward Motion” di Daya.

TRACK LISTINGS:

1. Late Night “Molly’s Theme” 1:18

2. Molly Wants the Job 1:06

3. That’s Our Show Everybody 0:37

4. Katherine Arrives 0:39

5. Molly Home Alone 0:48

6. Leaving for the Comedy Club 0:58

7. Booking Mimi 0:58

8. Molly’s First Day 0:48

9. Katherine Decides to Fight 0:28

10. This Is How It Works 0:34

11. Trim It 0:50

12. The Katherine Newbury Show 0:40

13. Leaving Caroline’s 0:32

14. Something New 0:41

15. Night at the Office 0:31

16. Going Viral 0:35

17. Katherine Receives Bad News 0:51

18. Late Night With Katherine Newbury 0:26

19. Molly and Charlie 0:36

20. Walking With Tom 0:37

21. Katherine at Night 0:34

22. Katherine Fires Molly 1:16

23. Brad Tells Katherine the News 1:37

24. She’s Coming Back 0:18

25. Goodbyes 1:09

26. Katherine Thanks the Team 1:44

27. Tabloid Reporting 0:32

28. It Meant Everything 1:22

29. Katherine’s Apology 2:25

30. Finding Molly 1:06

31. Asking Molly Back 1:15

32. Are We Ready 0:19

La colonna sonora di “E poi c’è Katherine…” è disponibile su Amazon.