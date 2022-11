EFA 2022, nomination: guidano “Triangle of Sadness”, “Close” e “Holy Spider”, per l’Italia c’è Favino

Annunciate le candidature agli EFA 2022: Close del regista belga Lukas Dhont, Holy Spider del danese Ali Abbasi e Triangle Of Sadness dello svedese Ruben Ôstlund guidano le nomination della 35a edizione degli European Film Awards.

I film hanno tutti conquistato candidature nelle categorie principali tra cui miglior film europeo, miglior regista e sceneggiatore. Tutti e tre i film hanno fatto tappa a Cannes quest’anno, dove “Triangle Of Sadness” ha conquistato la Palma d’Oro; “Close” si è aggiudicato il Grand Prix Speciale della Giuria (ex-aequo con “Stars At Noon” di Claire Denis) e “Holy Spider” ha vinto nella categoria migliore attrice con Zar Amir-Ebrahimi. I tre titoli sono anche i tre titoli in corsa per l’Oscar 2023 per le rispettive nazioni che si contenderanno un posto nella categoria dedicata ai migliori film internazionali.

“Triangle of Sadness” che è in corsa come Miglior film, Miglior regista, Miglior sceneggiatura e Miglior attore (Zlatko Burić), è uscito nei cinema italiani lo scorso 27 ottobre confermando anche un grande successo di pubblico in Italia e chiudendo il secondo weekend di programmazione confermandosi l’unico film nella top ten degli incassi presentato da un distributore indipendente come Teodora.

L’Italia è presente agli “EFA 2022” con Pierfrancesco Favino candidato come migliore attore europeo per Nostalgia, la regista Laura Samani e il suo Piccolo corpo in lizza per il miglior esordio e Marcia su Roma, una produzione italiana diretta dal regista nord-irlandese Mark Cousins, in lizza per il miglior documentario.

Altri contendenti in pole position per la vittoria includono Corsage della regista austriaca Marie Kreutzer, con tre nomination, inclusa quella come migliore attrice per Vicky Krieps, e Alcarràs, Leone d’oro alla Berlinale, con due nomination. Il vincitore del Leone d’Oro a Venezia, Saint Omer, ha ottenuto una nomination come miglior regista europeo per Alice Diop.

Le nomination nelle categorie chiave di miglior film europeo, regista, attore e attrice sono state votate dai 4.400 membri dell’European Film Academy in un processo suddiviso in tre fasi.

I vincitori degli “EFA 2022” saranno annuncianti corso della cerimonia di premiazione che si terrà il 10 dicembre a Reykjavik in Islanda, mentre i vincitori dell’Excellence Award nelle categorie tecniche (fotografia, montaggio, scenografie, costumi, trucco e acconciature, colonna sonora, suono ed effetti visivi) verranno annunciati il 23 novembre.

FILM EUROPEO

ALCARRÀS di Carla Simon (Spagna/Italia)

CLOSE di Lukas Dhont (Belgio/Francia/Paesi Bassi)

CORSAGE di Marie Kreutzer (Austria/Lussemburgo/Germania/Francia)

HOLY SPIDER di Ali Abbasi (Danimarca/Germania/Svezia/Francia)

TRIANGLE OF SADNESS di Ruben Ostlund (Svezia/Germania/Francia/Regno Unito)

DOCUMENTARIO EUROPEO

A HOUSE MADE OF SPLINTERS di Simon Lereng Wilmont (Danimarca/Svezia/Finlandia/Ucraina)

GIRL GANG di Susanne Regina Meures (Svizzera)

MARIUPOLIS 2 di Mantas Kvedaravicius (Lituania/Francia/Germania)

FILM BALKONOWY di Pawel Lozinski (Polonia)

MARCIA SU ROMA di Mark Cousins (Italia)

REGIA EUROPEA

Lukas Dhont per CLOSE

Marie Kreutzer per CORSAGE

Jerzy Skolimowski per EO

Ali Abbasi per HOLY SPIDER

Alice Diop per SAINT OMER

Ruben Ostlund per TRIANGLE OF SADNESS

ATTRICE EUROPEA

Vicky Krieps in CORSAGE

Zar Amir Ebrahimi in HOLY SPIDER

Léa Seydoux in UN BEAU MATIN

Penélope Cruz in MADRES PARALELAS

Meltem Kaptan in RABIYE KURNAZ VS. GEORGE W. BUSH

ATTORE EUROPEO

Paul Mescal in AFTERSUN

Eden Dambrine in CLOSE

Elliott Crosset Hove in GODLAND

Pierfranciasco Favino in NOSTALGIA

Zlatko Buric in TRIANGLE OF SADNESS

SCENEGGIATURA EUROPEA

Carla Simon e Arnau Vilaro per ALCARRÀS

Kenneth Branagh per BELFAST

Lukas Dhont e Angelo Tijssens per CLOSE

Ali Abbasi e Afshin Kamran Bahrami per HOLY SPIDER

Ruben Ostlund per TRIANGLE OF SADNESS

EUROPEAN DISCOVERY – PRIX FIPRESCI

CENZORKA di Peter Kerekes (Slovacchia/Repubblica Ceca/Ucraina)

DALVA di Emmanuelle Nicot (Belgio/Francia)

INNI LUDZIE di Aleksandra Terpinska (Polonia/Francia)

PAMFIR di Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (Ucraina/ Francia/ Polonia/Germania/Cile)

PICCOLO CORPO di Laura Samani (Italia/Slovenia/Francia)

SONNE di Kurdwin Ayub (Austria)

Fonte: EFA