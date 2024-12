EFA 2024, vincitori: “Emilia Pérez” miglior film e Jacques Audiard miglior regista

Si è tenuta presso la sala concerti KKL di Lucerna, in Svizzera, la cerimonia id premiazione degli European Film Awards 2024, presentata dall’attore e doppiatore svizzero Fernando Tiberini.

Emilia Perez di Jacques Audiard ha trionfato agli EFA 2024, portando a casa cinque premi, tra cui il miglior film. Il dramma musicale ambientato in Messico, su un temuto signore della droga che si sottopone a un intervento chirurgico di affermazione di genere, ha vinto i premi per il miglior film, regista, sceneggiatore e attrice, oltre al premio per il montaggio precedentemente annunciato.

Audiard durante il discorso di accettazione del premio al miglior regista ha citato il pediatra e psicoanalista britannico Donald Winnicott:”È una gioia essere nascosti, e un disastro non essere trovati” mentre ha dedicato il premio per la sceneggiatura all’attore franco-danese Niels Arestrup, che ha diretto in Tutti i battiti del mio cuore e Il profeta, morto la scorsa settimana.

Inoltre Karla Sofía Gascón, co-protagonista con Zoe Saldana di “Emilia Pérez”, accettando il premio alla migliore attrice ha ringraziato Audiard: “Grazie al miglior regista europeo per aver creato la migliore attrice europea, grazie Jacques”.

Vittoria a sorpresa come miglior attore dell’esordiente Abou Sangare per la sua parte in Souleymane’s Story, battendo nomi del calibro di Ralph Fiennes per Conclave e Daniel Craig per Queer. Sangare che nel film interpreta un richiedente asilo guineano che cerca di sbarcare il lunario come rider per le strade di Parigi, per questo ruolo ha vinto anche il premio come miglior attore nella sezione Un Certain Regard di Cannes 77.

Da segnalare il premio per l’animazione vinto da Flow diretto dal giovanissimo Gints Zilbalodis. Il lungometraggio ha già raccolto consensi entusiastici nei festival di tutto il mondo, a partire da Cannes, e ora si avvia a conquistare gli USA. Forte di critiche eccellenti della stampa americana, nei giorni scorsi il film ha anche ottenuto il premio come Miglior film d’animazione del 2024 ai prestigiosi New York Film Critics Circle Awards, da molti considerati l’anticamera degli Oscar, in cui doveva vedersela con avversari come Il robot selvaggio e Inside Out 2. In Italia il film è uscito con Teodora il 7 novembre ed è tuttora in programmazione nelle maggiori città.

Nel corso della cerimonia, l’attrice e regista italiana Isabella Rossellini ha ricevuto il premio Contributo europeo al cinema mondiale, mentre al regista tedesco Wim Wenders e alla produttrice macedone Labina Mitovska è stato conferito rispettivamente il premio Europeo alla carriera e il premio Eurimages International Co-Production.

EFA 2024 – Tutti i vincitori

Premio Migliore Film Europeo

EMILIA PÉREZ (Francia), di Jacques Audiard, prodotto da Pascal Caucheteux, Jacques Audiard, Valérie Schermann e Anthony Vaccarello

Premio Migliore Regista Europeo

Jacques Audiard per EMILIA PÉREZ (Francia)

Premio Migliore Sceneggiatore Europeo

Jacques Audiard per EMILIA PÉREZ (Francia)

Premio Migliore Attrice Europea

Karla Sofía Gascón in EMILIA PÉREZ

Premio Migliore Documentario Europeo

NO OTHER LAND (Palestina, Norvegia), diretto da Yuval Abraham, Rachel Szor, Basel Adra & Hamdan Ballal, prodotto da Fabien Greenberg, Bård Kjøge Rønning, Yuval Abraham, Basel Adra, Rachel Szor & Hamdan Ballal

Premio Migliore Film di Animazione Europeo

FLOW diretto da Gints Zilbalodis (Lettonia, Francia, Belgio)

Premio Migliore Cortometraggio Europeo – Premio Vimeo

THE MAN WHO COULD NOT REMAIN SILENT diretto da Nebojša Slijepčević (Croazia, Francia, Bulgaria, Slovenia)

Premio European Discovery – Premio FIPRESCI

ARMAND (Norvegia, Olanda, Germania, Svezia), diretto da Halfdan Ullmann Tøndel, prodotto da Andrea Berentsen Ottmar

Premio Migliore Attore Europeo

Abou Sangare in SOULEYMANE’S STORY

Premio Giuria Giovani Europei

WINNER: THE REMARKABLE LIFE OF IBELIN (Norvegia), diretto da Benjamin Ree, prodotto da Ingvil Giske

Fonte: EFA