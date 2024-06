Eileen: la colonna sonora del film con Thomasin McKenzie e Anne Hathaway

Dal 30 maggio 2024 nei cinema italiani con Lucky Red e Universal Pictures International Italy Eileen di William Oldroyd. Già apprezzato per “Lady Macbeth”, il regista William Oldroyd dirige la nuova star di Hollywood Thomasin McKenzie (“Jo-Jo Rabbit” e “Ultima notte a Soho”) e l’attrice Premio Oscar Anne Hathaway in un thriller sofisticato dalle atmosfere hitchcockiane tratto dal romanzo omonimo di Ottessa Moshfegh.

Al centro della vicenda Eileen (Thomasin McKenzie), una ragazza che conduce una vita monotona lavorando come segretaria in un riformatorio minorile nell’America degli anni ‘60. La sua esistenza verrà sconvolta dall’arrivo di Rebecca (Anne Hathaway), la nuova psicologa del carcere. Brillante e disinvolta, Rebecca esercita un fascino magnetico su Eileen, che rimane immediatamente attratta dalla sua eleganza. Ben presto però la loro amicizia prenderà una piega pericolosa, sfociando in un esito sempre più sinistro.

Il cast include anche Shea Whigham, Sam Nivola, Siobhan Fallon Hogan, Tonye Patano, William Hill, Owen Teague, Peter McRobbie, Peter Von Berg, Patrick Noonan, Jefferson White, Alexander Jameson, Patrick Ryan Wood, Gavin K. Barfield, Spencer Barnes, Mason Pettograsso, Mark Havlis, Marin Ireland , Brendan Burke, Julian Gavilanes, Joel Marsh Garland, Louis Vanaria, Lawrence Arancio.

Eileen – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono di Richard Reed Parry (4 ottobre 1977), polistrumentista, compositore e produttore canadese, meglio conosciuto come membro principale del gruppo indie rock degli Arcade Fire, vincitore del Grammy Award, dove suona un’ampia varietà di strumenti, spesso alternandosi tra chitarra, contrabbasso, batteria, celesta, tastiere e fisarmonica.

La musica di Parry paga un tributo a quella del suo defunto padre, David Parry del gruppo folk Friends of Fiddler’s Green, ma Parry non voleva scrivere in uno stile folk tradizionale delle isole britanniche. Né voleva creare il tipo di canzoni pop che decine di migliaia di persone potessero cantare, come fa con gli Arcade Fire. Parry voleva creare un giardino sonoro tangibile dai colori estasianti che invitassero all’esplorazione, un’esperienza coinvolgente. Per fare ciò, Parry ha invitato poche persone preziose nel suo progetto solista “Quiet River of Dust”, tra cui Laurel Sprengelmeyer dei Little Scream, Stef Schneider della Bell Orchestre, Dallas Good dei Sadies, Yuka Honda dei Cibo Matto, Amedeo Pace dei Blonde Redhead, il mixer Tchad Blake, il compositore Nico Muhly e Aaron e Bryce Dessner di The National, che per primi hanno invitato Parry a eseguire questa musica dal vivo nel 2012 all’All Tomorrow’s Party nel Regno Unito. [Fonte: Anti.com]

La colonna sonora sonora di Eileen è la seconda partitura strumentale per il cinema composta da Parry, dopo aver musicato lo stesso anno anche The Warrior – The Iron Claw, il biopic sportivo con Zack Efron sulla sfortunata famiglia di wrestler professionisti Von Erichs.

La colonna sonora include i brani: (You Don’t Know) How Glad I Am di Nancy Wilson / All These Things di Art Neville / Good Morning Blues di Dee Dee Ford / Silent Night arrangiata da Aram Mandossian / I’ll Take Care of You di Bobby ‘Blue’ Bland / Secret Love di Pat Boone / Merry Christmas Baby’s Coming Home di Luvenia Lewis / It’s Christmas Time di The Five Discs / Lost in a Memory of You, What Happened to Our Love? e Too Lovely to Forget di Connie Conway / Tell Him di The Exciters

1. Eileen 0:33

2. Prison Guard Fantasy 1:14

3. Driving Home 1:32

4. Shoes in Trunk 1:26

5. Eyes Meet 1:14

6. Dad is Drunk on the Street 5:08

7. Photos in the Office 1:46

8. They Kiss 1:30

9. Hungover and Late 3:34

10. Prison Visit 2:12

11. Office Car Fantasy 2:48

12. Hospital 1:33

13. Hushed 3:03

14. Pivotal Moment 5:56

15. Basement Confession 2:57

16. Basement to House 5:59

17. Fake Escape 1:31

18. Leaving 9:47

19. All These Things (Art Neville) 3:15

La colonna sonora di “Eileen” è disponibile su Amazon.