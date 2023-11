Elf Me: prime immagini ufficiali del film con Lillo Petrolo dal Lucca Comics & Games 2023

Presentate in esclusiva al Lucca Comics & Games 2023 le prime immagini di Elf Me, il nuovo film delle feste con Lillo Petrolo in arrivo il 24 novembre in esclusiva su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Oggi, venerdì 3 novembre, Prime Video ha conquistato il pubblico del Lucca Comics & Games 2023 con un panel dedicato al nuovo film di Natale Elf Me con Lillo Petrolo, in esclusiva su Prime Video dal 24 novembre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. Calorosa l’accoglienza di pubblico e fan nell’affollato Cinema Astra che ha ospitato l’incontro moderato da Riccardo Trombetta per presentare in esclusiva le prime immagini del film.

Appassionati, fan e un esercito di elfi, arrivati hanno applaudito Lillo che ha raccontato come si è calato nei panni del bizzarro “elfo costruttore”, ripercorrendo atmosfere, aneddoti dal dietro le quinte e curiosità sugli effetti speciali. Tra gag e battute Lillo ha regalato risate e divertimento ad un pubblico entusiasta in un festoso clima tutto natalizio.

Fino al 5 novembre, il pubblico potrà visitare il padiglione di Prime Video in Piazza San Michele per vivere le magiche atmosfere del mondo di “Elf Me” e scoprire l’elfo che è in sé con un test speciale o scattarsi foto da postare e condividere con gli amici immersi nelle scenografie del film.

Elf Me – Poster e prime immagini ufficiali

Elf Me con Lillo Petrolo: prime immagini dal Lucca Comics & Games 2023 Guarda le altre 3 fotografie →

“Elf Me”, il nuovo film diretto da YouNuts! che vede protagonista Lillo Petrolo con Anna Foglietta, Claudio Santamaria e Federico Ielapi. Nel cast anche Giorgio Pasotti e Caterina Guzzanti. Gabriele Mainetti, Giovanni Gualdoni, Leonardo Ortolani, Marcello Cavalli firmano soggetto e sceneggiatura, quest’ultima scritta anche da Tommaso Renzoni. “Elf Me” è co-prodotto da Lucky Red, Goon Films e Amazon MGM Studios, affiancati da alcuni dei migliori professionisti del settore che hanno contribuito a realizzare un film di grande impatto visivo.

La trama ufficiale: Lillo Petrolo è Trip, un elfo costruttore anticonvenzionale al servizio di Babbo Natale. I giocattoli a cui dà vita con la magia sono infatti molto particolari e, a volte, un po’ fuori controllo. Un pasticcio più grande del solito lo porta a conoscere Elia (Federico Ielapi), un ragazzino perseguitato dai bulli della scuola e con una madre giocattolaia (Anna Foglietta) i cui affari non vanno per niente bene. L’incontro con Trip cambia le loro vite e grazie a lui il business di giocattoli ha finalmente una svolta positiva. Ma proprio quando le cose sembrano andare per il verso giusto arriva un imprenditore senza scrupoli (Claudio Santamaria) a metter loro i bastoni tra le ruote.